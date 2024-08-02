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Son Kale Twitter'dan Engellere Rağmen Reels Atanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Son Kale Twitter'dan Engellere Rağmen Reels Atanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.08.2024 - 17:47

Bakalım Cuma günü Twitter'da hangi paylaşımlar öne çıkmış? Gündemi özetliyoruz!

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Akıl sır ermiyor.

Akıl sır ermiyor.
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👇

👇
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Bi' durun!

Bi' durun!
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Dumplar iptal!

Dumplar iptal!
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Ne yazacağımı bilemedim.

Ne yazacağımı bilemedim.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 🚀

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site sakini

Bazı ilişkilerimde kötü ayrılmış olsam bile hiçbir zaman "zaten sevmedim" gibi laflar zırvalamadım. Erkek adam biten ilişkinin ardından kötü konuşmaz, hatta ... Devamını Gör