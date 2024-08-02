Son Kale Twitter'dan Engellere Rağmen Reels Atanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Son Kale Twitter'dan Engellere Rağmen Reels Atanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Cuma günü Twitter'da hangi paylaşımlar öne çıkmış? Gündemi özetliyoruz!
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Akıl sır ermiyor.
👇
Bi' durun!
Dumplar iptal!
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Ne yazacağımı bilemedim.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bazı ilişkilerimde kötü ayrılmış olsam bile hiçbir zaman "zaten sevmedim" gibi laflar zırvalamadım. Erkek adam biten ilişkinin ardından kötü konuşmaz, hatta ... Devamını Gör