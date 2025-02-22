Son Günlerde Sosyal Medyada Popüler Olan Carnivore Diyetini Anlatıyoruz!
Son Günlerde Sosyal Medyada Popüler Olan Carnivore Diyetini Anlatıyoruz!
Sosyal medyada her dönem yeni diyetler meşhur oluyor. Son zamanlarda ise her yerde Carnivore diyetini görüyoruz. Peki nedir bu diyetin içeriği, gelin birlikte bakalım...
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Önce bu diyet neymiş bir ona bakalım mı?
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Bu diyette karbonhidratlara yer yok!
Son zamanlarda moda olsa da aslında kökeni eskiye dayalı bir diyet çeşidi.
Bu diyette neler yenebiliyor diye sorduğunuzu duyar gibiyiz...
Tabii ki yemenizde sakınca olan yiyecekler de var.
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Bu diyetin birçok faydası var elbette.
Bu diyet sadece kilo verdirmiyor!
Faydaları var ama zararı da var mı acaba?
Carnivore diyetinin kasları geliştirip geliştirmediği de merak ediliyor.
"Bu diyeti ben yapabilir miyim acaba?" diye soruyor olabilirsiniz.
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