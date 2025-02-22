Son Günlerde Sosyal Medyada Popüler Olan Carnivore Diyetini Anlatıyoruz!

En önemli faydası her diyetten beklentimiz olan kilo kaybı. Bu diyette hızlı bir kilo kaybı olduğunu söyleyebiliriz. Karbonhidrat yenmediği için bu diyeti yaparken kilo verebiliyorsunuz. Vücudunuz yağları yaktığı için diğer diyetlere göre kilo kaybı daha hızlı olabiliyor. Ayrıca yediğiniz yiyecekler protein ve yağ açısından zengin olduğu için daha uzun süre tok kalmanızı sağlıyorlar.