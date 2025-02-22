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Son Günlerde Sosyal Medyada Popüler Olan Carnivore Diyetini Anlatıyoruz!

etiket Son Günlerde Sosyal Medyada Popüler Olan Carnivore Diyetini Anlatıyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
22.02.2025 - 20:31

Sosyal medyada her dönem yeni diyetler meşhur oluyor. Son zamanlarda ise her yerde Carnivore diyetini görüyoruz. Peki nedir bu diyetin içeriği, gelin birlikte bakalım...

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Önce bu diyet neymiş bir ona bakalım mı?

Carnivore diyetini basitçe hayvansal gıdaların tüketildiği bir diyet olarak tanımlayabiliriz. Yani bu diyette sadece et var diyebiliriz. Serbest olan yiyecekler hayvansal kaynaklılarken sebzeler gibi hayvan kaynaklı olmayan yiyecekler bu diyette yer almıyor.

Bu diyette karbonhidratlara yer yok!

Normalde vücut enerjiyi karbonhidratlardan alsa da bu diyette işler değişiyor. Carnivore diyetinde enerji karbonhidratlardan sağlanmıyor. Ee karbonhidrat olmayınca vücut enerji için yağları yakmaya başlıyor. Bunun sonucunda da hızlı kilo kaybı görülebiliyor.

Son zamanlarda moda olsa da aslında kökeni eskiye dayalı bir diyet çeşidi.

Carnivore diyetini yeni duymuş olsak da aslında kökeni avcı-toplayıcı toplumlara dayanıyor. Avcı-toplayıcıların beslenme tarzından ilham alınan diyet onlar gibi sadece et ve et ürünlerine dayanarak beslenmeyi öneriyor.

Bu diyette neler yenebiliyor diye sorduğunuzu duyar gibiyiz...

Tabii ki kırmızı et bu diyette serbest. Dana, kuzu ya da diğer kırmızı etleri yiyebiliyorsunuz. Bunun dışında yiyebilecekleriniz ise şunlar:

  • Beyaz et

  • Balık ve deniz ürünleri

  • Yumurta

  • Hayvansal yağlar

  • Kemik suyu

Diyetinizi bu saydıklarımıza göre düzenleyebiliyorsunuz.

Tabii ki yemenizde sakınca olan yiyecekler de var.

Sadece et ve et ürünlerinin yenildiğinden bahsettik. Bu diyette asla yiyemeyecekleriniz ise şunlar:

  • Sebzeler

  • Meyveler

  • Tahıllar

  • Baklagiller

  • Şeker

  • İşlenmiş gıdalar

  • Bitkisel yağlar

Bu sayılanlara diyette yer vermemeniz gerekiyor.

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Bu diyetin birçok faydası var elbette.

En önemli faydası her diyetten beklentimiz olan kilo kaybı. Bu diyette hızlı bir kilo kaybı olduğunu söyleyebiliriz. Karbonhidrat yenmediği için bu diyeti yaparken kilo verebiliyorsunuz. Vücudunuz yağları yaktığı için diğer diyetlere göre kilo kaybı daha hızlı olabiliyor. Ayrıca yediğiniz yiyecekler protein ve yağ açısından zengin olduğu için daha uzun süre tok kalmanızı sağlıyorlar.

Bu diyet sadece kilo verdirmiyor!

Kilonun yanında insülin seviyelerinde dengeyi de sağlayabiliyor. Şeker ve karbonhidratı hayatınızdan çıkardığınız için insülininiz dengeleniyor. Bunun yanında vücuttaki iltihaplanmayı da azaltmaya yardımcı oluyor.

Faydaları var ama zararı da var mı acaba?

Carnivore diyetinin bazı zararları olduğu da söyleniyor. Tabii ki zararların başında besin eksiklikleri geliyor. Yani bu diyeti yaparken sadece et ve et ürünleri yendiği için vitamin ve lif eksikliği yaşamak mümkün. Bu lif eksikliği sonucunda da kabızlık görülebiliyor.

Carnivore diyetinin kasları geliştirip geliştirmediği de merak ediliyor.

Protein açısından zengin bir diyet olduğu için herkes kas kütlesini artıracağını düşünüyor. Aslında bu mümkün. Ama karbonhidrat hiç tüketilmediği için enerji eksikliği görülebiliyor. Bu da özellikle antrenman yapanlar için yeterli gelmiyor.

"Bu diyeti ben yapabilir miyim acaba?" diye soruyor olabilirsiniz.

'Bu diyet tam benlik.' diye düşünmüş olabilirsiniz. Peki size uygun mu? Carnivore diyetinin böbrek, karaciğer ya da kalp hastalığı olan kişiler için çok uygun olmadığını söyleniyor. Yani bu hastalıklara sahip olanlar için riskli olabilir. Yine sindirim problemi olan kişiler için de tehlikeli olabilecek bir diyet.

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