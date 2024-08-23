Son 9 Gün! Facebook ve Instagram’ın Son Güncellemesini Almayacak Telefonlar Belli Oldu

Bazı akıllı telefon kullanıcıları, Instagram ve Facebook uygulamalarını kullanma şanslarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. META'nın teknik ekibi tarafından gerçekleştirilen son güncelleme, Instagram ve Facebook'un işleyişinde önemli dönüşümler getirdi. Bu yenilikler, belirli telefon modellerinin bu popüler sosyal medya platformlarına erişimini sınırlayacak şekilde tasarlandı.