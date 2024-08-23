Son 9 Gün! Facebook ve Instagram’ın Son Güncellemesini Almayacak Telefonlar Belli Oldu
Son 9 Gün! Facebook ve Instagram’ın Son Güncellemesini Almayacak Telefonlar Belli Oldu
Bazı akıllı telefon kullanıcıları, Instagram ve Facebook uygulamalarını kullanma şanslarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. META'nın teknik ekibi tarafından gerçekleştirilen son güncelleme, Instagram ve Facebook'un işleyişinde önemli dönüşümler getirdi. Bu yenilikler, belirli telefon modellerinin bu popüler sosyal medya platformlarına erişimini sınırlayacak şekilde tasarlandı.
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Son 9 gün içerisinde, META Şirketi mühendisleri tarafından gerçekleştirilen son güncelleme ile Instagram ve Facebook platformlarında önemli değişiklikler yapıldı.
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Bu güncelleme, belirli akıllı telefon modelleri için erişim kısıtlamaları getirerek, kullanıcıları olumsuz etkileyebilir.
1 Eylül itibarıyla Instagram ve Facebook uygulamalarına erişemeyecek telefon modellerinin listesi şu şekilde:
SAMSUNG
XIAOMI
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GENERAL MOBILE
LG
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