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Son 9 Gün! Facebook ve Instagram’ın Son Güncellemesini Almayacak Telefonlar Belli Oldu

Son 9 Gün! Facebook ve Instagram’ın Son Güncellemesini Almayacak Telefonlar Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.08.2024 - 19:22

Bazı akıllı telefon kullanıcıları, Instagram ve Facebook uygulamalarını kullanma şanslarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. META'nın teknik ekibi tarafından gerçekleştirilen son güncelleme, Instagram ve Facebook'un işleyişinde önemli dönüşümler getirdi. Bu yenilikler, belirli telefon modellerinin bu popüler sosyal medya platformlarına erişimini sınırlayacak şekilde tasarlandı.

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Son 9 gün içerisinde, META Şirketi mühendisleri tarafından gerçekleştirilen son güncelleme ile Instagram ve Facebook platformlarında önemli değişiklikler yapıldı.

Son 9 gün içerisinde, META Şirketi mühendisleri tarafından gerçekleştirilen son güncelleme ile Instagram ve Facebook platformlarında önemli değişiklikler yapıldı.

Bu güncelleme, belirli akıllı telefon modelleri için erişim kısıtlamaları getirerek, kullanıcıları olumsuz etkileyebilir.

Bu güncelleme, belirli akıllı telefon modelleri için erişim kısıtlamaları getirerek, kullanıcıları olumsuz etkileyebilir.

1 Eylül itibarıyla Instagram ve Facebook uygulamalarına erişemeyecek telefon modellerinin listesi şu şekilde:

1 Eylül itibarıyla Instagram ve Facebook uygulamalarına erişemeyecek telefon modellerinin listesi şu şekilde:

SAMSUNG

SAMSUNG

- Samsung Galaxy G150N0 (Galaxy Folder) (Temmuz 2015)

- Samsung Galaxy G160N (Galaxy Folder 2) (Temmuz 2017)

- Samsung Galaxy Duos (22 Aralık 2011)

- Samsung Galaxy Discover (Kasım 2012)

- Samsung Galaxy Core Prime (14 Kasım 2014)

- Samsung Galaxy Grand Prime (Haziran 2015)

XIAOMI

XIAOMI

- Xiaomi Redmi 1

- Xiaomi Redmi 1S

- Xiaomi Redmi 2

- Xiaomi Redmi 2A

- Xiaomi Redmi 3

- Xiaomi Redmi 3S

- Xiaomi Redmi 3X

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GENERAL MOBILE

GENERAL MOBILE

- General Mobile GM 5 D

- General Mobile GM 5

- General Mobile GM 5 Plus

- General Mobile 4G

- General Mobile 4G A

LG

LG

- LG GX200

- LG GS155a

- LG G Pro Lite

- LG Voyage

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