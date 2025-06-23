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Çatır Çutur İnsan Silenlerden Kafein Bağımlılarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Çatır Çutur İnsan Silenlerden Kafein Bağımlılarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.06.2025 - 18:36

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Pazartesi günü de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım haftanın ilk günü öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!

Geç olsun güç olmasın.

Geç olsun güç olmasın.
twitter.com

Durumlar malum.

Durumlar malum.
twitter.com

Abartmayalım...

Abartmayalım...
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Çıkarman iyi olmuş.

Çıkarman iyi olmuş.
twitter.com

Kapatalım...

Kapatalım...
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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