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Absürt Kelime Şakalarından Enflasyonsuz Dedeye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Absürt Kelime Şakalarından Enflasyonsuz Dedeye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.06.2025 - 16:04

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Pazar günü de mizah kalbi hızlı attı. Bakalım bayramın üçüncü günü en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

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👇
twitter.com

Öyle de denir mi?

Öyle de denir mi?
twitter.com

Yancılık rekorları kırılmış.

Yancılık rekorları kırılmış.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Vapur demek istemiştir.

Vapur demek istemiştir.
twitter.com

Şöyle tasarımlar gelmiyor...

Şöyle tasarımlar gelmiyor...
twitter.com

Gerçek imtihan...

Gerçek imtihan...
twitter.com

KPSS'de de çıkabilir.

KPSS'de de çıkabilir.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Eniştene aşık olma da...

Eniştene aşık olma da...
twitter.com

Zalımsınız!

Zalımsınız!
twitter.com

Aslında olan...

Aslında olan...
twitter.com

Kapatalım!

Kapatalım!
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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