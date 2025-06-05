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Fakir Gibi Düşünenlerden Annelerin Bayramlık Zulasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Fakir Gibi Düşünenlerden Annelerin Bayramlık Zulasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.06.2025 - 16:10

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi perşembe günü de mizah kalbi hızlı attı. Bakalım bayram arefesinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Doğru kullanım bu!

Doğru kullanım bu!
twitter.com

İlginç bir kabulleniş...

İlginç bir kabulleniş...
twitter.com

Alman hesabı deyimi şaka değil.

Alman hesabı deyimi şaka değil.
twitter.com

Futbol mizahı yoğun bir gün.

Futbol mizahı yoğun bir gün.
twitter.com
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Sana demiyor!

Sana demiyor!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kendi halinde yanıyor.

Kendi halinde yanıyor.
twitter.com

Masum...

Masum...
twitter.com

Misilleme mi bu?

Misilleme mi bu?
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Bayram ziyaretleri tam gaz...

Bayram ziyaretleri tam gaz...
twitter.com

Yabancı değiliz diye...

Yabancı değiliz diye...
twitter.com

Kapatalım!

Kapatalım!
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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