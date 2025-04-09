Pijamalı Foto Akımından Davutoğlu'nun Yeni İmajına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım son 24 saatte en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀