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Pijamalı Foto Akımından Davutoğlu'nun Yeni İmajına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pijamalı Foto Akımından Davutoğlu'nun Yeni İmajına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.04.2025 - 18:27

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım son 24 saatte en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Davutoğlu da söylediklerinden ziyade saç tonuya konuşuldu.

Davutoğlu da söylediklerinden ziyade saç tonuya konuşuldu.
twitter.com

Bunlar nasıl hayaller?

Bunlar nasıl hayaller?
twitter.com

Fazla sade...

Fazla sade...
twitter.com

Cidden bu ne?

Cidden bu ne?
twitter.com
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Sanal dünya bitti yapay dünya başladı.

Sanal dünya bitti yapay dünya başladı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Mantıklı bir yanıt...

Mantıklı bir yanıt...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Akıllı olun!

Akıllı olun!
twitter.com
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Yarın görüşmek üzere 👋

Yarın görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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