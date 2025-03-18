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Sabah 8.30 Dersinden Sevince Düşülen Hallere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Sabah 8.30 Dersinden Sevince Düşülen Hallere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.03.2025 - 17:31

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Salı günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım bugünün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Hani zeki hayvanlardı?

Hani zeki hayvanlardı?
twitter.com

Neyse ki itiraf gelmiş.

Neyse ki itiraf gelmiş.
twitter.com

Yıllar sonra gelen o alıntı...

Yıllar sonra gelen o alıntı...
twitter.com

İlginç bir baba yorumu...

İlginç bir baba yorumu...
twitter.com
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Babalardan devam!

Babalardan devam!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kaydırmayı azaltın...

Kaydırmayı azaltın...
twitter.com

Sosa doyacaksın şöyle.

Sosa doyacaksın şöyle.
twitter.com

En önemlisi enerji...

En önemlisi enerji...
twitter.com
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Kaldı üç gün.

Kaldı üç gün.
twitter.com

Unutulan değerlerimiz...

Unutulan değerlerimiz...
twitter.com

Haklı!

Haklı!
twitter.com

Tüh!

Tüh!
twitter.com

Kapatalım!

Kapatalım!
twitter.com

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Ama bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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