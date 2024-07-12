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Sokak Köpekleri ile İlgili 17 Maddelik Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu

Sokak Köpekleri ile İlgili 17 Maddelik Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.07.2024 - 15:38

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Düzenleme, hayvanlarımızın bulundukları yerden alınması, sağlıklı barınaklarda bulundurulması ve güçlü bir şekilde sahiplendirilme anlayışı taşıyan bir özelliği taşıyor. Kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin uyutulması yani ötenazi kavramını da bu düzenlemede getiriyoruz. Kanun emrine uymayanlara da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını öngören bir yaptırımı getiriyoruz.”

AYRINTILAR GELECEK...

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