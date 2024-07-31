Sokak Hayvanlarının Üstündeki Karanlık Gölge!
'Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimiyle ölçülür.' Mahatma Gandhi'nin bu sözleri, insanlık tarihindeki en karanlık sayfalardan birini aralamak üzere olan bu döneme ışık tutuyor. Tutmalı! Dünya gündemini sarsan, hayvanların katledilmesine yönelik yasa tasarısı, vicdanları sızlatan ve insanlığın geleceği hakkında derin endişeler uyandıran bir karar.
Bu tür bir tasarı, sadece hayvanların yaşam hakkını değil, aynı zamanda insanlığın merhamet, şefkat ve doğaya saygı gibi temel değerlerini de hedef almaktadır. Bir canlıyı sadece farklı olduğu için öldürmek, hiçbir medeni toplumun kabul edebileceği bir eylem değildir. Dünyanın yalnızca insanlara ait olduğu sanrısından bir an önce kurtulmamız gerekir. Hayvanlar da tıpkı bizler gibi yaşama hakkına sahiptirler ve bu hakkın ellerinden alınması kabul edilemez bir zulümdür.