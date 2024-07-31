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Sokak Hayvanlarının Üstündeki Karanlık Gölge!

etiket Sokak Hayvanlarının Üstündeki Karanlık Gölge!

Dr.Gökçen Erdoğan
Dr.Gökçen Erdoğan - yazio
31.07.2024 - 16:47

'Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimiyle ölçülür.' Mahatma Gandhi'nin bu sözleri, insanlık tarihindeki en karanlık sayfalardan birini aralamak üzere olan bu döneme ışık tutuyor. Tutmalı! Dünya gündemini sarsan, hayvanların katledilmesine yönelik yasa tasarısı, vicdanları sızlatan ve insanlığın geleceği hakkında derin endişeler uyandıran bir karar.

Bu tür bir tasarı, sadece hayvanların yaşam hakkını değil, aynı zamanda insanlığın merhamet, şefkat ve doğaya saygı gibi temel değerlerini de hedef almaktadır. Bir canlıyı sadece farklı olduğu için öldürmek, hiçbir medeni toplumun kabul edebileceği bir eylem değildir. Dünyanın yalnızca insanlara ait olduğu sanrısından bir an önce kurtulmamız gerekir. Hayvanlar da tıpkı bizler gibi yaşama hakkına sahiptirler ve bu hakkın ellerinden alınması kabul edilemez bir zulümdür.

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Bu yasa tasarısının ardında yatan nedenler ne olursa olsun, hiçbir gerekçe bir canlının katledilmesini haklı çıkartamaz.

Bu yasa tasarısının ardında yatan nedenler ne olursa olsun, hiçbir gerekçe bir canlının katledilmesini haklı çıkartamaz.

Elbette kontrolsüz biçimde çoğalmalarını kararlı, sistemli ve vicdanlı yöntemlerle engellemeli ve onlara refah içinde yaşayabilecekleri imkanlar ve sokaklar sunmalıyız. Katletmek hiçbir zaman çözüm olmamıştır. İnsanlık tarihi boyunca birçok kez benzer hatalar yapılmış ve bu hataların sonuçları acı bir şekilde yaşanmıştır. Unutmayalım ki, doğanın bir parçası olan her canlı, ekosistemin dengesini koruyan önemli bir halka. Bu dengeyi bozmak, tüm canlıların geleceğini tehdit etmektedir. Sadece bugünün değil, yarının da meselesidir bu.

Bu karanlık tablonun karşısında durmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Sesimizi yükseltmeli, bu yasa tasarısına karşı mücadele etmeli ve hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmalıyız. Unutmayalım ki, hayvanlara karşı gösterdiğimiz merhamet, aynı zamanda kendimize ve gelecek nesillere karşı da bir sorumluluktur.

 Hayvanların katledilmesine yönelik yasa tasarısı, sadece hayvanların değil, aynı zamanda insanlığın da kaybettiği bir mücadele olacaktır. Bu mücadeleyi kazanmak için hep birlikte hareket etmeli, vicdanlarımızı dinlemeli ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çaba göstermeliyiz. Dinlerden, dillerden, ırklardan bağımsız bir biçimde, yalnızca kalplerimizle bir olmalıyız. Yaşam hakkı, gasp edilemez.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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