ŞOK'a Mini Waffle Makinesi Geliyor! 21 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 21 - 27 Ekim 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
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Kiwi Mini Waffle Makinesi 699 TL
Bambu Kapaklı Metal Süzgeçli Borosilikat Cam Demlik 425 TL
Sarar Çift Kişilik Pamuklu Soft Scotch Battaniye 550 TL
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Bubble Pelüş Halı 120x180 cm 1.299 TL
Dysis Art Plus Siyah İç / Dış Mekan Isıtıcı 6.399 TL
Superia SPR 810 CM 8 KG Çamaşır Makinesi 17.999 TL
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