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ŞOK'a Mini Waffle Makinesi Geliyor! 21 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Mini Waffle Makinesi Geliyor! 21 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
20.10.2026 - 13:13 Son Güncelleme: 20.10.2026 - 13:17
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ŞOK 21 - 27 Ekim 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

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Kiwi Mini Waffle Makinesi 699 TL

Kiwi Mini Waffle Makinesi 699 TL

  • Alpina Cam Ankastre Set Siyah 10.699 TL

  • Alpina Cam Ankastre Set Beyaz 10.999 TL

  • Kiwi KTM-2907 Çay Makinesi 1.099 TL

  • Kiwi KCM-7513 Türk Kahve Makinesi 550 TL

  • Kiwi KC-8204 Cam Hazneli Şarjlı Doğrayıcı 599 TL

  • Sinbo SHB-3102 El Blenderi 699 TL

  • Kiwi KK-3331 Su Isıtıcı 599 TL

En çok tercih edilen waffle makinelerine göz atmak isterseniz buradan bakabilirsiniz.

Bambu Kapaklı Metal Süzgeçli Borosilikat Cam Demlik 425 TL

Bambu Kapaklı Metal Süzgeçli Borosilikat Cam Demlik 425 TL

  • Borosilikat Cam Sürahi 225 TL

  • Cambu Borosilikat Fiyonk Figürlü Kupa 225 TL

  • 4 Parça Borosilikat Kavanoz Seti 2'li 225 TL

  • Papilla Desenli Çift Taraflı Balık Tavası 699 TL

  • Kapaklı Güveç Tencere 175 TL

  • Dolma Tası Sırsız 75 TL

  • Sırlı Kase 4'lü 100 TL

  • Paşabahçe Tokio Kase 3'lü 125 TL

  • Frigo Saklama Kabı 125 TL

  • Borcam Dikdörtgen Kapaklı Fırın Tepkisi 250 TL

  • Frezya Servis Tabağı 3'lü 199 TL

  • Frezya Servis Kasesi 175 TL

  • Sarkap Home Desenli Metal Çerezlik Seti 4'lü 100 TL

  • Rooc Tırtıklı Meyve Bıçağı 32,95 TL

  • Meyve Bıçağı Seti 6'lı 175 TL

  • 2,2 L Cips & Mısır Kovası 50 TL

  • Desenli Pazar Arabası 850 TL

  • Buzdolabı Organizer Çeşitleri 150 TL

Sarar Çift Kişilik Pamuklu Soft Scotch Battaniye 550 TL

Sarar Çift Kişilik Pamuklu Soft Scotch Battaniye 550 TL

  • Sarar Tek Kişilik Pamuklu Soft Scotch Battaniye 499 TL

  • Kadın Nakışlı Terlik 299 TL

  • Kadın / Erkek Desenli Pijama Takımı 799 TL

  • Erkek Casual Terlik 250 TL

  • Kadın Tekli Havlu Soket Çorap 50 TL

  • Kadın Tekli Soket Çorap 100 TL

  • Kadın 2'li Ribanalı Soket Çorap 100 TL

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 799 TL

  • Kadın Pelüş Gondol Terlik 250 TL

  • Masa Örtüsü 150x150 cm 375 TL

  • Dinarsu Fırın Eldiveni 125 TL

  • Dinarsu Mutfak Önlüğü 125 TL

  • 2'li Kurulama Bezi Seti Nakışlı 175 TL

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Bubble Pelüş Halı 120x180 cm 1.299 TL

Bubble Pelüş Halı 120x180 cm 1.299 TL

  • Dinarsu Bubble Pelüş Halı 80x150 cm 999 TL

  • Bubble Banyo Paspat Seti 2'li 699 TL

  • Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 599 TL

  • Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 499 TL

  • Silikon Micro Yastık 199 TL

  • Visco Dolgulu Yastık 250 TL

  • Tek Kişilik Alez Lastikli 199 TL

  • Çift Kişilik Alez Lastikli 250 TL

  • Koltuk Örtüsü 199 TL

  • Tam Otomatik Şemsiye 250 TL

Dysis Art Plus Siyah İç / Dış Mekan Isıtıcı 6.399 TL

Dysis Art Plus Siyah İç / Dış Mekan Isıtıcı 6.399 TL

  • Dysis Art Plus Bej İç / Dış Mekan Isıtıcı 6.399 TL

  • Dysis DH-7452 Art Plus Siyah İç / Dış Mekan Isıtıcı 4.299 TL

  • Dysis DH-7486 Art Plus Bej İç / Dış Mekan Isıtıcı 4.299 TL

  • Dysis Single X IP65 Siyah İç / Dış Mekan Isıtıcı Siyah / Bej 9.299 TL

  • Torima HT-101 Ayaklı Isıtıcı Fan Siyah / Beyaz 1.099 TL

  • ICQN IC2300 İç / Dış Mekan Isıtıcı 4.699 TL

İndirimli ısıtıcılara buradan göz atabilirsiniz.

Superia SPR 810 CM 8 KG Çamaşır Makinesi 17.999 TL

Superia SPR 810 CM 8 KG Çamaşır Makinesi 17.999 TL

  • Superia SPR 4003 BM 3 Programlı Bulaşık Makinesi 14.999 TL

  • Superia SPR 257 ST Statik Buzdolabı 20.999 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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