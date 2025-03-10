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ŞOK'a Dyson Supersonic Saç Kurutma Makinesi Geliyor! 12 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Dyson Supersonic Saç Kurutma Makinesi Geliyor! 12 Mart 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
10.03.2025 - 12:38

ŞOK 12 Mart ile 19 Mart 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 12 Mart ile 19 Mart 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Sinbo Tıraş Makinesi 299 TL,

Sinbo Tıraş Makinesi 299 TL,

  • Silvercrest Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 199 TL,

  • Arzum Clean Compact Cyclone Süpürge 2.999 TL,

  • Arzum Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.499 TL,

  • Ütü Masası Kılıfı 79 TL, 

  • Carino Terra Ütü Masası 599 TL, 

  • Carino Bella Kurutmalık 299 TL, 

  • Halı Kaydırmaz 59,95 TL, 

  • Çubuk/Çember/Kare Havluluk 89 TL, 

  • 2'li Conta ve Dolap İçi Askı 29,95 TL, 

  • 2'li Plastik Ceket Askısı 59,95 TL, 

  • Mikrofiber Toz Alıcı 59,95 TL, 

  • 3'lü Sepetli Bulaşık Süngeri 49,95 TL, 

  • Sıvı Sabunluk 119 TL, 

  • Teleskopik Saplı Cam Mopu 79 TL, 

  • Hazneli Sprey El Mopu 119 TL, 

  • Color Pilli Temizlik Fırçası 299 TL, 

  • Lime 360 Spin Mop 249 TL, 

  • Lime Tablet Mop Set 279 TL, 

  • Lime Pedallı 360 Spin Mop 499 TL,

  • Vileda Turbo Temizlik Seti 1.199 TL

Hasır Sepet Büyük Boy 199 TL,

Hasır Sepet Büyük Boy 199 TL,

  • Hasır Sepet Orta Boy 179 TL, 

  • Hasır Sepet Küçük Boy 159 TL, 

  • Jüt Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 229 TL, 

  • 2'li Hasır Supla 159 TL, Kapaklı Hasır Organizer 179 TL, 

  • Hasır Organizer Büyük Boy 129 TL, 

  • Hasır Organizer Küçük Boy 119 TL, 

  • Jüt Kapaklı Çekmece İçi Kutu 179 TL, 

  • Baskılı Midi Hurç 44,95 TL, 

  • Baskılı Maxi Hurç 54,95 TL,

  • Baskılı Mega Boy Hurç 64,95 TL,

  • Baskılı Pencereli Hurç 64,95 TL, 

  • Mega Boy Kapaklı Kutu 129 TL, 

  • Baskılı Baza Altı Hurç Orta Boy 64,95 TL, 

  • Baskılı Baza Altı Hurç Büyük Boy 74,95 TL, 

  • 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 49,95 TL, 

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79,95 TL, 

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 99,95 TL, 

  • Kadın/Erkek Tek Bant Terlik 119 TL, 

  • Kadın/Erkek Burun Kapalı Terlik 129 TL, 

  • Klimali Yastık 199 TL, 

  • Fon Perde 279 TL ve Koltuk Örtüsü 159 TL

Şok Haftanın Fırsatları - Gıda ürünleri

Şok Haftanın Fırsatları - Gıda ürünleri

Şok'ta Haftanın Fırsatları

Şok'ta Haftanın Fırsatları

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 200 gram Nescafe Classic Ekonomik Paket 149 TL,

  • 950 gram Eti Lifalif Yulaf Ezmesi Avantaj Paketi 69 TL, 

  • 2'li Nestle Sütlü Çikolatalı 

  • Gofret 95 TL, Solo Dev Rulo 79 TL, 

  • 40 'lı Finish Ultimate Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 219 TL

Beyaz eşya ve küçük ev aletleri

Beyaz eşya ve küçük ev aletleri
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Fırsat ürünleri

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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