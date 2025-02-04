Soğuk Havalarda Olmazsa Olmazın Olan Yemek Hangisi?
Soğuk Havalarda Olmazsa Olmazın Olan Yemek Hangisi?
Kışın soğuğunda sıcak bir yemekten daha iyi ne olabilir ki? Peki sen soğuk havalarda en çok hangi yemeği özlüyorsun? Gel, bu eğlenceli testle cevabı birlikte bulalım. 👇
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1. Öncelikle favori kış sebzeni seçerek başlayalım. 👇
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2. Sence bir ana yemeğin olmazsa olmazı nedir?
3. Şimdi de sana çocukluğunu anımsatan bir yemek seç bakalım. 👇
4. Peki, kışın en çok hangi içeceği tüketirsin?
5. Kış mevsimi senin için ne ifade ediyor?
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6. Haydi senin için kış mevsiminin geldiğini ifade eden bir şey seç bakalım. 👇
7. Yemek hazırlarken en önem verdiğin şey nedir?
8. Son olarak, yemek yemek isteyeceğin bir mekan seç bakalım. 👇
Kestaneli Pilav
Kabak Tatlısı
Lahana Sarması
Pırasa
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