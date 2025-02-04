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Soğuk Havalarda Olmazsa Olmazın Olan Yemek Hangisi?

etiket Soğuk Havalarda Olmazsa Olmazın Olan Yemek Hangisi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
04.02.2025 - 20:01

Kışın soğuğunda sıcak bir yemekten daha iyi ne olabilir ki? Peki sen soğuk havalarda en çok hangi yemeği özlüyorsun? Gel, bu eğlenceli testle cevabı birlikte bulalım. 👇

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1. Öncelikle favori kış sebzeni seçerek başlayalım. 👇

2. Sence bir ana yemeğin olmazsa olmazı nedir?

3. Şimdi de sana çocukluğunu anımsatan bir yemek seç bakalım. 👇

4. Peki, kışın en çok hangi içeceği tüketirsin?

5. Kış mevsimi senin için ne ifade ediyor?

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6. Haydi senin için kış mevsiminin geldiğini ifade eden bir şey seç bakalım. 👇

7. Yemek hazırlarken en önem verdiğin şey nedir?

8. Son olarak, yemek yemek isteyeceğin bir mekan seç bakalım. 👇

Kestaneli Pilav

Kestaneli Pilav

Sen tam bir lezzet düşkünüsün! Kışın en özel lezzetleri keşfetmekten ve yeni tarifler denemekten keyif alıyorsun. Ana yemeklerinin yanında eşlikçi olarak çoğu zaman pilav tercih ediyorsun ama her seferinde farklı tariflerle! Kışın ise favorin kestaneli pilav! Bu lezzeti senden iyi yapan da yok!

Kabak Tatlısı

Kabak Tatlısı

Sen sırf bu tatlı için kış mevsiminin gelmesini bekliyorsun! Hafif ve lezzetli tatlara düşkünlüğün seni tam bir kabak tatlısı bağımlısı yapıyor. Fazla iştahlı biri olmasan da kabak tatlısına asla hayır diyemiyorsun! E ne diyelim, senin de zaafın bu belli ki, o halde afiyet olsun!

Lahana Sarması

Lahana Sarması

Sen biraz zahmetli yemekleri seviyorsun. Yaprak sarması, kuru patlıcan dolması derken kışın favori lezzetin ise lahana sarması. Yapımı biraz uğraştırıcı olsa da yemesi bir hayli keyifli. Sen her kışı lahana sarması düşünerek bekliyorsun! O zaman afiyet olsun diyelim!

Pırasa

Pırasa

Senin kadar sebze düşkününü ilk defa görüyoruz! Sebzeyi o kadar çok seviyorsun ki her mevsim, o dönemin sebzelerine has tarifler hazırlıyorsun. Pırasa da senin kış lezzetin! Pırasayı hem yemekte, hem de börek gibi tariflerde de kullanarak oldukça fazla tüketmeye çalışıyorsun. Afiyet olsun!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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