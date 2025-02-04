Soğuk Havalarda Olmazsa Olmazın Olan Yemek Hangisi?

Senin kadar sebze düşkününü ilk defa görüyoruz! Sebzeyi o kadar çok seviyorsun ki her mevsim, o dönemin sebzelerine has tarifler hazırlıyorsun. Pırasa da senin kış lezzetin! Pırasayı hem yemekte, hem de börek gibi tariflerde de kullanarak oldukça fazla tüketmeye çalışıyorsun. Afiyet olsun!