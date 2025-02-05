Soğuk Havalar Geldi Çattı: Kışın İçinizi Isıtacak 10 Farklı Yemek Tarifi
Soğuk Havalar Geldi Çattı: Kışın İçinizi Isıtacak 10 Farklı Yemek Tarifi
Soğuk havalarda bedeniniz üşüyebilir ama ruhunuzu sıcacık tutmanız gerekir. Bunun için kendinize lezzetli ve sağlı yemekler yapabilirsiniz. Beslenme ruh halini etkileyen şeylerden biri! Ayrıca Philips Çift Hazneli Airfryer ile iki çeşidi aynı anda yapabilirisiniz... İçiniz iki kat ısınır. Gelin birlikte tariflere bakalım!
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1. Mercimek Köftesi
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2. Baharatlı Karnabahar ve Elmalı Yulaf Topları
3. Peynirli Ekmek Dilimleri
4. Baharatlı Patates Çubukları ve Çikolatalı Kek
5. Tavuk Şiş
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6. Sebzeli Börek ve Çıtır Karnabahar Lokmaları
7. Çıtır Kabak Cipsi
8. Baharatlı Nohut Cipsi ve Muzlu Çikolata Topları
9. Peynirli Kabak Rulo
10. Ballı Hardallı Tavuk Kanatları
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