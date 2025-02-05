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Soğuk Havalar Geldi Çattı: Kışın İçinizi Isıtacak 10 Farklı Yemek Tarifi

etiket Soğuk Havalar Geldi Çattı: Kışın İçinizi Isıtacak 10 Farklı Yemek Tarifi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 20:31

Soğuk havalarda bedeniniz üşüyebilir ama ruhunuzu sıcacık tutmanız gerekir. Bunun için kendinize lezzetli ve sağlı yemekler yapabilirsiniz. Beslenme ruh halini etkileyen şeylerden biri! Ayrıca Philips Çift Hazneli Airfryer ile iki çeşidi aynı anda yapabilirisiniz... İçiniz iki kat ısınır. Gelin birlikte tariflere bakalım!

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1. Mercimek Köftesi

1. Mercimek Köftesi

Evet, sıcak mercimek köftesi! Philips Çift Hazneli Airfryer ile bu tarifi sağlıklı bir şekilde deneyebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek

  • 1 su bardağı ince bulgur

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Karabiber, pul biber, kimyon, tuz 

Yapılışı:

  • Mercimekleri iyice haşlayın ve suyunu süzün.

  • Haşlanmış mercimeklerin üzerine ince bulguru ekleyerek karıştırın, bulgurların şişmesini bekleyin.

  • Soğanı minik küpler halinde doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Üzerine domates salçasını ekleyerek 2-3 dakika kavurun.

  • Salçalı karışımı mercimek ve bulgur karışımına ekleyin, baharatlarla lezzetlendirin.

  • Karışımdan küçük köfteler hazırlayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin. 180°C’de 8-10 dakika kadar pişirin.

2. Baharatlı Karnabahar ve Elmalı Yulaf Topları

2. Baharatlı Karnabahar ve Elmalı Yulaf Topları

Baharatlı karnabahar

Malzemeler:

  • 1 adet küçük boy karnabahar

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı köri

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Karnabaharı küçük çiçeklere ayırıp yıkayın ve kurulayın.

  • Zeytinyağı, sarımsak, baharatlar ve tuzu bir kasede karıştırın.

  • Bu karışımı karnabahar çiçeklerine iyice yedirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve 200°C’de 10-12 dakika pişirin. Altın rengi alana kadar pişirmeye devam edebilirsiniz.

Elmalı yulaf topları

Malzemeler:

  • 1 adet elma

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

  • Elmayı rendeleyin, yulaf, bal ve tarçınla karıştırarak bir hamur elde edin.

  • Küçük toplar yaparak Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin.

  • 160°C’de 10 dakika pişirin.

Hem tuzlu hem de tatlınız hazır!

3. Peynirli Ekmek Dilimleri

3. Peynirli Ekmek Dilimleri

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde ekmekleriniz çıtır çıtır olacak!

Malzemeler:

  • 4 dilim tam buğday ekmeği

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

Yapılışı:

  • Ekmek dilimlerinin üzerine ince bir tabaka tereyağı sürün.

  • Rendelenmiş kaşarı bolca üzerine serpin ve kekik ekleyin.

  • Ekmekleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirip 180°C’de 5-7 dakika pişirin. Peynir eriyip hafif kızardığında servise hazırdır.

4. Baharatlı Patates Çubukları ve Çikolatalı Kek

4. Baharatlı Patates Çubukları ve Çikolatalı Kek

Baharatlı patates çubukları

Malzemeler:

  • 3 adet orta boy patates

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Patatesleri ince çubuklar şeklinde doğrayın.

  • Zeytinyağı ve baharatları karıştırarak patateslere iyice yedirin.

  • Patatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine eşit şekilde yerleştirip 200°C’de 12-15 dakika pişirin. Kızarmış ve çıtır olana kadar bekleyin.

Çikolatalı kek

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı şeker

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 su bardağı süt

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 adet yumurta

Yapılışı:

  • Kuru malzemeleri bir kasede karıştırın.

  • Ayrı bir kasede süt, yağ ve yumurtayı çırpın. İki karışımı birleştirin ve pürüzsüz bir hamur elde edin.

  • Karışımı yağlanmış mini kalıplara dökün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 15-18 dakika pişirin. Kürdan testi ile piştiğini kontrol edin.

5. Tavuk Şiş

5. Tavuk Şiş

Philips Çift Hazneli Airfryer ile yemek kokusu etrafa yayılacak korkusunu hissetmenize gerek yok! Kokuyu hapsederek dışarıya çıkmasını engeller. Böylece eviniz tertemiz kokmaya devam eder.

Malzemeler:

  • 500 gr tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Yoğurt, zeytinyağı ve baharatları karıştırarak marinasyon sosu hazırlayın.

  • Tavukları bu sosa bulayıp en az 1 saat buzdolabında bekletin.

  • Şişlere tavuk parçalarını dizip Philips Çifr Hazneli Airfryer’da 200°C’de 15-18 dakika pişirin.

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6. Sebzeli Börek ve Çıtır Karnabahar Lokmaları

6. Sebzeli Börek ve Çıtır Karnabahar Lokmaları

Malzemeler:

  • 2 adet hazır yufka

  • 1 su bardağı ıspanak (doğranmış)

  • 1 su bardağı beyaz peynir

  • 1 yumurta (çırpılmış, üzerine sürmek için)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Ispanak ve peyniri karıştırın.

  • Yufkayı tezgaha serip üzerine zeytinyağı sürün. Hazırladığınız harcı yerleştirip rulo yapın.

  • Böreği eşit parçalara kesip Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün.

  • 180°C’de 12-15 dakika pişirin.

Çıtır karnabahar lokmaları

Malzemeler:

  • 1 küçük karnabahar

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber ve sarımsak tozu

  • Tuz

Yapılışı:

  • Karnabaharı küçük çiçeklere ayırın.

  • Galeta unu ve baharat karışımına bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 200°C’de 10-12 dakika pişirin.

7. Çıtır Kabak Cipsi

7. Çıtır Kabak Cipsi

Sebzeleri bol yağda kızartmaya son! Philips Çift Hazneli Airfryer ile çok az yağ ile çıtır çıtır sebzeler elde edebilirisiniz. 

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 2 yemek kaşığı mısır unu

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Kabakları ince yuvarlak dilimler halinde doğrayın.

  • Mısır unu, galeta unu, baharatlar ve tuzu karıştırın.

  • Kabak dilimlerini zeytinyağı ile harmanlayın, ardından karışıma bulayın.

  • Airfryer’da 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

8. Baharatlı Nohut Cipsi ve Muzlu Çikolata Topları

8. Baharatlı Nohut Cipsi ve Muzlu Çikolata Topları

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı toz biber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • Tuz

Yapılışı:

  • Haşlanmış nohutu bir havlu yardımıyla kurulayın.

  • Baharatları ve zeytinyağını ekleyerek iyice karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 200°C’de 10-12 dakika pişirin. Ara ara karıştırmayı unutmayın.

Muzlu çikolata topları

Malzemeler:

  • 2 adet muz

  • 1 su bardağı eritilmiş bitter çikolata

  • Yarım su bardağı fındık kırığı

Yapılışı:

  • Muzları dilimleyip çikolataya bulayın.

  • Üzerine fındık kırığı serpin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 8-10 dakika pişirin.

9. Peynirli Kabak Rulo

9. Peynirli Kabak Rulo

Lezzetinden bayılacaksınız!

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Karabiber ve tuz

Yapılışı:

  • Kabakları uzun ince dilimler halinde kesin.

  • Dilimlerin üzerine zeytinyağı sürüp baharatlarla tatlandırın.

  • Bir ucuna peynir koyup rulo yaparak kürdanla sabitleyin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 8-10 dakika pişirin.

10. Ballı Hardallı Tavuk Kanatları

10. Ballı Hardallı Tavuk Kanatları

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı yapısı işinize çok yarayacak. Hangi etin kaç derecede ve dakikada pişmesi gerektiğini size gösteren ve sizin için ayarlayan bir makine var karşınızda!

Malzemeler:

  • 500 gr tavuk kanadı

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • Karabiber

Yapılışı:

  • Bal, hardal ve soya sosunu karıştırarak marinasyon hazırlayın.

  • Tavuk kanatlarını sosla harmanlayıp 30 dakika buzdolabında bekletin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 200°C’de 15-18 dakika pişirin.

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