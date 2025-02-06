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Soğuk Günlerde Enerjinizi Yenilemek İçin Uygulayabileceğiniz Pratik Beslenme Tüyoları

etiket Soğuk Günlerde Enerjinizi Yenilemek İçin Uygulayabileceğiniz Pratik Beslenme Tüyoları

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
06.02.2025 - 20:31

Havalar soğuduğunda bağışıklığımız düşer, enerjimiz de pek yerinde olmaz. Bu durumu kontrol altında tutmak için beslenme düzenine dikkat etmek gerekir. Bu içerikte sizin için birkaç tüyo veriyoruz. 👇

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1. Doyurucu bir kahvaltıyla güne başla!

1. Doyurucu bir kahvaltıyla güne başla!

Soğuk havalarda sıcak bir yulaf lapası veya omlet, hem mideni ısıtır hem de güne enerjik başlamanı sağlar. İçine ekleyeceğin meyveler ve kuruyemişlerle de besin değerini artırabilirsin.

2. Öğünlerine kuru yemişi dahil et!

2. Öğünlerine kuru yemişi dahil et!

Ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler; sağlıklı yağlar, protein ve lif açısından zengindir. Ara öğünlerde bir avuç kuruyemiş tüketerek hem enerjik hissedebilir hem de tokluk hissi sağlayabilirsin.

3. Günde bir kase çorba tüketmeye çalış!

3. Günde bir kase çorba tüketmeye çalış!

Sıcak çorbalar sadece mideni ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda içindeki besinler sayesinde bağışıklığını da güçlendirir. Mercimek, kabak veya ıspanak çorbaları hem lezzetli hem de sağlıklı seçenekler olabilir.

4. Mutlaka pekmez tüket!

4. Mutlaka pekmez tüket!

Özellikle demir açısından zengin olan pekmez, yüksek enerji içeriği sayesinde vücuda güç de verir. Kalsiyum içeriği sayesinde kemik sağlığını koruyan pekmezi günlük olarak tüketmek sağlığın için oldukça faydalı olabilir.

5. Baharatları yemeklerinde dahil et!

5. Baharatları yemeklerinde dahil et!

Zencefil, tarçın, karabiber gibi baharatlar, metabolizmanı hızlandırır ve vücudunu ısıtır. Çaylarına, yemeklerine ekleyerek hem lezzetini artırabilir hem de sağlığını koruyabilirsin.

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6. Yeşil yapraklı sebzeleri ihmal etme!

6. Yeşil yapraklı sebzeleri ihmal etme!

Ispanak, lahana, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler, vitamin ve mineral deposudur. Salatalarına veya yemeklerine bolca ekleyerek bağışıklığını güçlendirebilirsin.

7. Sıcak içeceklerden vazgeçme!

7. Sıcak içeceklerden vazgeçme!

Bitki çayları, sıcak süt, zencefil çayı gibi sıcak içecekler hem vücudunu ısıtır hem de rahatlamana yardımcı olur. İçine bal veya limon da ekleyerek lezzetini artırabilirsin.

8. Kırmızı et yerine mercimek ve fasulye tüket!

8. Kırmızı et yerine mercimek ve fasulye tüket!

Kırmızı et yerine mercimek ve fasulye gibi baklagiller tüketerek hem demir ihtiyacını karşılayabilir hem de sindirim sistemini düzenleyebilirsin.

9. Ve en önemlisi, bol su iç!

9. Ve en önemlisi, bol su iç!

Soğuk havalarda terlemediğimiz için su ihtiyacımız azalabilir gibi düşünsek de, vücudumuzun su ihtiyacı her zaman aynıdır. Günde en az 2 litre su içerek vücudunu nemli tutabilirsin.

10. Her gün bal tüketmeye çalış!

10. Her gün bal tüketmeye çalış!

Doğal şifa deposu olan bal, antibakteriyel ve antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruyucu etkileri olan balı, mutfağından eksik etmemelisin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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