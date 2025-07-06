Sofralarımızı Bereketlendiren Değer: Gübre

Evet, gübre olmadan tarım olmaz. Ama bugünkü sistem… Adeta bir bağımlılık.Tarım ülkesi Türkiye’nin yılda 2 milyar doları aşan gübre veya hammaddesine ithalatını da unutmayın…

Fosfor, örneğin. Dünya rezervlerinin %70’ten fazlası Fas’ta. Azot? Üretimi için doğal gaz bağımlılığı, jeopolitik krizler… Kırılgan bir durum: Ukrayna-Rusya savaşının ardından yaşanan gübre sıkıntısı bunu bir kere daha hatırlattı.

2024-2028 döneminde gübre hammaddeleri olan potasyumun %10, fosforun %8, azotun ise %6 tüketimi artacak olmasını düşünün…

Ve her yıl toprağa verdiğimiz azotun %45’i kayboluyor, sularımıza, havamıza, hatta iklimimize zarar veriyor. Ve maliyetler, çiftçimizi de bunaltıyor.

Peki neden?

Çünkü sorunu “daha fazla at, daha fazla al” mantığıyla çözmeye çalışıyoruz. Ama doğa, denklem değil; bir diyalog ister.