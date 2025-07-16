Skid Row: Şöhretin, Kaosun ve Rock’ın Karanlık Yüzü

Her şey güzel gidiyor sandık. Ama işte şöhret... Sebastian Bach ile grubun geri kalanı, konser planlamasından röportajlara kadar her konuda diken üstündeydi. İddialara göre Bach sahnede ne çalacağını bile spontane belirliyordu. Sürekli bir gerginlik vardı. En sonunda ipler koptu. Sebastian Bach 1996’da kapının önüne kondu. Hem de “tam rock star olduk” derken!