Skid Row: Şöhretin, Kaosun ve Rock’ın Karanlık Yüzü
90’ların başında saç spreyinin suyunu çıkaran, müziğiyle tozu dumana katan, attıkları kavgalarla gazetelere malzeme olan bir grup düşünün! Skid Row sadece müzik yapmadı, aynı zamanda her albümüyle rock dünyasının yaramaz çocukları olduklarını kanıtladı! Gelin, Skid Row'un bu isyankar müzik hayatını birlikte inceleyelim. 👇
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Bu çocuklar Amerika’nın arka sokaklarında değil, tam da müzik endüstrisinin ortasında yetişti!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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