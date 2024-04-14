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Sizlerle Birlikte Seçiyoruz: Sınıfsal mı Değil mi?

Sizlerle Birlikte Seçiyoruz: Sınıfsal mı Değil mi?

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
14.04.2024 - 19:47

Sınıfsal mı değil mi? sorusu son dönemde sosyal medyada oldukça popüler olan bir tartışma. Peki sana göre bunlar sınıfsal mı değil mi?

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1. Denizden çıktıktan sonra hamburger yemek?

1. Denizden çıktıktan sonra hamburger yemek?

2. Barbie laptop?

2. Barbie laptop?

3. Monami pastel boya seti?

3. Monami pastel boya seti?

4. Araba yatak?

4. Araba yatak?

5. Patenli ayakkabılar?

5. Patenli ayakkabılar?
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6. Sanal bebek?

6. Sanal bebek?

7. MP3 çalar?

7. MP3 çalar?

8. Atari?

8. Atari?

9. Tupperware suluk?

9. Tupperware suluk?

10. Faber Castell kalem?

10. Faber Castell kalem?

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