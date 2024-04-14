Sizlerle Birlikte Seçiyoruz: Sınıfsal mı Değil mi?
Sizlerle Birlikte Seçiyoruz: Sınıfsal mı Değil mi?
Sınıfsal mı değil mi? sorusu son dönemde sosyal medyada oldukça popüler olan bir tartışma. Peki sana göre bunlar sınıfsal mı değil mi?
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1. Denizden çıktıktan sonra hamburger yemek?
2. Barbie laptop?
3. Monami pastel boya seti?
4. Araba yatak?
5. Patenli ayakkabılar?
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6. Sanal bebek?
7. MP3 çalar?
8. Atari?
9. Tupperware suluk?
10. Faber Castell kalem?
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