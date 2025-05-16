Sizin İlişkinizde Kim Kimi Daha Çok Seviyor?

Aşk harika, fakat tahmin edilemez bir yolculuktur. Çünkü ilişkilerin pek çok iniş çıkışları ve dönüm noktaları olur. Haliyle hiçbir şeyin garantisi yoktur ve bazen taraflardan birinin ilişkiye bağlılığı diğerinkinden fazla olabilir. Eğer kendi ilişkinde, senin mi yoksa partnerinin mi diğerini daha çok sevdiğinden emin değilsen doğru yerdesin.

Bu test, hangi tarafın daha çok sevdiğini gösteriyor. Hemen çöz ve ilişkinin dinamiğini keşfet! 💖