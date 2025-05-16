Sizin İlişkinizde Kim Kimi Daha Çok Seviyor?
Aşk harika, fakat tahmin edilemez bir yolculuktur. Çünkü ilişkilerin pek çok iniş çıkışları ve dönüm noktaları olur. Haliyle hiçbir şeyin garantisi yoktur ve bazen taraflardan birinin ilişkiye bağlılığı diğerinkinden fazla olabilir. Eğer kendi ilişkinde, senin mi yoksa partnerinin mi diğerini daha çok sevdiğinden emin değilsen doğru yerdesin.
Bu test, hangi tarafın daha çok sevdiğini gösteriyor. Hemen çöz ve ilişkinin dinamiğini keşfet! 💖
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1. İlk önce cinsiyetini seçer misin?
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2. İlişkinizde karşı tarafı rahatlatmaya çalışan kişi genellikle kim?
3. Peki kavga ettiğinizde barışmak için ilk adımı genelde kim atar?
4. Bu ilişkide kim kime daha çok sürpriz yapıyor?
5. Ayrı kaldığınızda kim kimi daha çok özlüyor?
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6. Küçük detayları hatırlama konusunda kim daha becerikli sence?
7. Birlikte vakit geçirme konusunda kim daha istekli söyler misin?
8. Senin mutluluğun için yeterli çabayı gösterdiğini söyleyebilir misin?
9. Ortada bir problem olduğunda bunu kim çözer?
10. Son olarak, kim daha sık "Seni seviyorum" der?
O seni daha çok seviyor! 💘
Denge tam yerinde! ⚖️
Sanki sen biraz daha fazla uğraşıyorsun gibi. 💭
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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