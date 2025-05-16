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Sizin İlişkinizde Kim Kimi Daha Çok Seviyor?

etiket Sizin İlişkinizde Kim Kimi Daha Çok Seviyor?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 23:01

Aşk harika, fakat tahmin edilemez bir yolculuktur. Çünkü ilişkilerin pek çok iniş çıkışları ve dönüm noktaları olur. Haliyle hiçbir şeyin garantisi yoktur ve bazen taraflardan birinin ilişkiye bağlılığı diğerinkinden fazla olabilir. Eğer kendi ilişkinde, senin mi yoksa partnerinin mi diğerini daha çok sevdiğinden emin değilsen doğru yerdesin.

Bu test, hangi tarafın daha çok sevdiğini gösteriyor. Hemen çöz ve ilişkinin dinamiğini keşfet! 💖

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1. İlk önce cinsiyetini seçer misin?

2. İlişkinizde karşı tarafı rahatlatmaya çalışan kişi genellikle kim?

3. Peki kavga ettiğinizde barışmak için ilk adımı genelde kim atar?

4. Bu ilişkide kim kime daha çok sürpriz yapıyor?

5. Ayrı kaldığınızda kim kimi daha çok özlüyor?

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6. Küçük detayları hatırlama konusunda kim daha becerikli sence?

7. Birlikte vakit geçirme konusunda kim daha istekli söyler misin?

8. Senin mutluluğun için yeterli çabayı gösterdiğini söyleyebilir misin?

9. Ortada bir problem olduğunda bunu kim çözer?

10. Son olarak, kim daha sık "Seni seviyorum" der?

O seni daha çok seviyor! 💘

İşte bu gerçekten kutlanır çünkü partnerin sana karşı hem çok ilgili hem de aşırı sevgi dolu. Sürekli seni mutlu etmek dışında başka bir gayesi yok gibi. Sürprizler yapmak, ufak detayları hatırlamak ve ilişki için çaba sarf etmek daha çok onun işi. Çok şanslısın çünkü seni gerçekten seven ve bu sevgiyi göstermekten çekinmeyen biriyle birliktesin. Ama bazen ilk adımı atmaktan da korkmamalısın. 🥰

Denge tam yerinde! ⚖️

Sizin ilişikiniz tıkır tıkır işliyor çünkü tam olması gibi dengede ilerliyor. İkiniz de birbirinizi seviyor ve bu sevgiyi yeri geldiğinde gösteriyorsunuz. Ama öyle sorumluluk tek bir kişinin üstüne yıkılmış durumda değil. Aksine bazen o alttan alıyor, bazen de sen. Bu nedenle ne tartışmalar uzun sürüyor ne de kalp kırıklıkları. Karşılıklı olarak çaba gösterdiğiniz için çok sağlıklı bir ilişkiniz var. Tebrikler! 🥂

Sanki sen biraz daha fazla uğraşıyorsun gibi. 💭

Bu ilişkide bir şeylerden daha çok feragat eden ya da ilişki için daha çok emek harcayan, ne yazık ki sensin. Çünkü verdiğin cevaplara göre partnerin sana kıyasla biraz mesafeli ve ilgisiz görünüyor. Sen ise onun açığını kapatmak ister gibi neredeyse iki kişilik iş yapıyor, bazen haddinden fazla çaba gösteriyorsun. Ama bu onun seni sevmediği anlamına gelmiyor, belki de yaptıklarının seni zorladığını fark etmiyordur. Bu gibi durumlarda onunla açık iletişim kurarak biraz daha ilgi beklediğini söylemende hiçbir sorun yok! 😘

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
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