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Sizin İçin Araştırdık! Islak Dikey Süpürgeler Koku Yapıyor mu?

etiket Sizin İçin Araştırdık! Islak Dikey Süpürgeler Koku Yapıyor mu?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
21.07.2025 - 12:32

Islak dikey süpürgeler temizlikte devrim yaratıyor ama çoğumuzda “Acaba koku yapar mı, ıslaklık kalır mı?” endişesi var. Biz de sizin için araştırdık! Islak dikey süpürgeler koku yapıyor mu? Bu süpürgeler hijyenik bir temizlik sağlıyor mu?

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Islak dikey süpürgelerin koku yapacağı yaygın kanısı artık eskide kaldı.

Islak dikey süpürgelerin koku yapacağı yaygın kanısı artık eskide kaldı.

Birçok kişinin aklında ıslak süpürgelerin temizlik sonrası zeminde uzun süre nem bırakıp haznelerinin iyi kurutulmaması sebebiyle kötü kokular oluşturduğu fikri var. Bu fikir özellikle eski ve teknolojisi sınırlı modeller için geçerliydi. O zamanlar nemli ortamda bakteri ve küf oluşumu kaçınılmazdı. Ancak günümüzde gelişmiş tasarımlar ve yenilikçi kurutma teknolojileri sayesinde bu sorunlar büyük ölçüde ortadan kalktı.

Temizlik sonrası zeminde uzun süre kalan su sadece kötü koku değil, aynı zamanda küf ve yüzey hasarına da yol açıyor.

Temizlik sonrası zeminde uzun süre kalan su sadece kötü koku değil, aynı zamanda küf ve yüzey hasarına da yol açıyor.

Zemin malzemesi ne olursa olsun, parke, laminat ya da doğal ahşap fark etmez, üzerlerinde su kalması uzun vadede deformasyona sebep olabilir. Ayrıca ıslak kalan alanlarda küf oluşumu artar ve bu hem sağlığı hem de evinizin görünümünü olumsuz etkiler. Bu yüzden temizlik araçlarının zeminde hızlı kuruma sağlaması çok önemli. Uzun süren nem sadece koku değil, daha büyük sorunların da habercisi olabilir.

Elbette ıslak dikey süpürgenin doğru hazne temizliği de koku yapmasını engelliyor.

Elbette ıslak dikey süpürgenin doğru hazne temizliği de koku yapmasını engelliyor.

Islak süpürge kullanırken en çok gözden kaçan ama temizlik sonrası oluşabilecek kokunun önlenmesinde kritik rol oynayan adım cihazın haznesini temizlemek ve kurutmaktır. Kirli su haznesi uzun süre içinde beklerse bakteriler çoğalır ve kötü kokular ortaya çıkar. Her kullanım sonrası hazneyi boşaltmak, durulamak ve mümkünse havadar bir ortamda kurutmak cihazın ömrünü uzatır ve temizlik kalitesini yükseltir.

Kullanılan temizlik ürünlerinin hem koku hem de temizlik performansını doğrudan etkilediğini söylememiz gerek.

Kullanılan temizlik ürünlerinin hem koku hem de temizlik performansını doğrudan etkilediğini söylememiz gerek.

Her temizlik ürünü ıslak dikey süpürgeyle uyumlu değildir. Aşırı kokulu, kimyasal yoğun ürünler süpürgenin içinde kalıntı bırakabilir veya süpürge haznesinde istenmeyen karışıklıklara yol açabilir. Bu da evdeki hava kalitesini düşürür. Bu yüzden özellikle koku yapmayan, hafif ve doğal içerikli temizlik ürünleri seçmek hem süpürgenin performansını artırır hem de evde ferah bir ortam bırakır.

Eğer halen ıslak dikey süpürgelerin koku yaptığını düşünüyorsanız Philips Aqua Trio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge ile tanışmadınız demektir!

Eğer halen ıslak dikey süpürgelerin koku yaptığını düşünüyorsanız Philips Aqua Trio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge ile tanışmadınız demektir!

Normal ıslak, yoğun ıslak ve su emme modu bulunuyor. Bu modlar sırasıyla normal ıslak yüzeyleri siliyor, çok sulu bir yüzeyi hemen temizliyor ve son mod ise bu kalan suyu hızlıca emip hazneye hapsediyor. Philips Aqua Trio 9000'in fırçaları kendi kendine temizlendiği için ne kendisi ne de zeminle koku yapıyor.

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AquaSpin başlıktan da bahsedelim!

AquaSpin başlıktan da bahsedelim!

AquaSpin başlık sayesinde artık yerleri önce süpür, sonra sil derdi kalmıyor. Bu başlık her hareketinde zemindeki kiri hemen topluyor. Yani tek seferde hem süpürüp hem de siliyor. Özellikle yoğun geçen günlerde ev işiyle uğraşmak yerine kendinize vakit ayırmak isterseniz bayağı işe yarıyor. AquaSpin teknolojisi sert zeminlerdeki tozu, kiri, kuru ve ıslak lekeleri hatta bakterileri bile %99,9 oranına kadar tek geçişte ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmış. Efor minimum ama hijyen maksimum diyebiliriz!

Aynı zamanda temiz ve kirli suyun birbirine karışmaması da koku yapmamasının önemli etkenlerinden sadece biri.

Aynı zamanda temiz ve kirli suyun birbirine karışmaması da koku yapmamasının önemli etkenlerinden sadece biri.

Philips Aqua Trio 9000'in temiz ve kirli su hazneleri sayesinde temiz su kirlenmiyor ve zeminler kendi hazırladığınız temiz su ile temizleniyor. Azıcık bile kirli su karışırsa koku çıkma ihtimali artıyor ve pek de hijyenik bir temizlik sağlanmıyor. Ama Philips Aqua Trio 9000 ile bunu hiç kafanıza takmaya gerek yok!

Cihazın düzenli bakımı, temizlik kalitesi ve koku kontrolünde büyük fark yaratır.

Cihazın düzenli bakımı, temizlik kalitesi ve koku kontrolünde büyük fark yaratır.

Filtrelerin, başlıkların ve haznenin periyodik olarak temizlenmesi cihaz performansını artırır ve kötü koku oluşumunu engeller. Aksi halde haznede biriken kir ve su zamanla koku yapar, filtre tıkanır ve cihazın çalışma verimliliği düşer. Bu nedenle cihaz bakımına özen göstermeniz hem hijyen hem de uzun ömür açısından önemlidir.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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