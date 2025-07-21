Sizin İçin Araştırdık! Islak Dikey Süpürgeler Koku Yapıyor mu?

Zemin malzemesi ne olursa olsun, parke, laminat ya da doğal ahşap fark etmez, üzerlerinde su kalması uzun vadede deformasyona sebep olabilir. Ayrıca ıslak kalan alanlarda küf oluşumu artar ve bu hem sağlığı hem de evinizin görünümünü olumsuz etkiler. Bu yüzden temizlik araçlarının zeminde hızlı kuruma sağlaması çok önemli. Uzun süren nem sadece koku değil, daha büyük sorunların da habercisi olabilir.