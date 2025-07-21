Sizin İçin Araştırdık! Islak Dikey Süpürgeler Koku Yapıyor mu?
Islak dikey süpürgeler temizlikte devrim yaratıyor ama çoğumuzda “Acaba koku yapar mı, ıslaklık kalır mı?” endişesi var. Biz de sizin için araştırdık! Islak dikey süpürgeler koku yapıyor mu? Bu süpürgeler hijyenik bir temizlik sağlıyor mu?
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Islak dikey süpürgelerin koku yapacağı yaygın kanısı artık eskide kaldı.
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Temizlik sonrası zeminde uzun süre kalan su sadece kötü koku değil, aynı zamanda küf ve yüzey hasarına da yol açıyor.
Elbette ıslak dikey süpürgenin doğru hazne temizliği de koku yapmasını engelliyor.
Kullanılan temizlik ürünlerinin hem koku hem de temizlik performansını doğrudan etkilediğini söylememiz gerek.
Eğer halen ıslak dikey süpürgelerin koku yaptığını düşünüyorsanız Philips Aqua Trio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge ile tanışmadınız demektir!
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AquaSpin başlıktan da bahsedelim!
Aynı zamanda temiz ve kirli suyun birbirine karışmaması da koku yapmamasının önemli etkenlerinden sadece biri.
Cihazın düzenli bakımı, temizlik kalitesi ve koku kontrolünde büyük fark yaratır.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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