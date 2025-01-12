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Sizi Çok İyi Anlıyoruz: Cinsel İlişki Sonrası Kendinizi Depresif Hissetmenizin Sebepleri

etiket Sizi Çok İyi Anlıyoruz: Cinsel İlişki Sonrası Kendinizi Depresif Hissetmenizin Sebepleri

franju - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 23:01

Seks sonrasında kendinizi depresif hissetmenizin olası nedenlerini derledik. İyi okumalar!

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1. Duygusal tatminin yetersiz olması

1. Duygusal tatminin yetersiz olması

Cinsel ilişki esnasında duygusal tatmin hissedemiyorsanız bu ilişkiden verim almanıza engel olabilir ve depresif hissetmenize yol açabilir. Partnerinizle bu konudaki hislerinizi ve düşüncelerinizi mutlaka paylaşmalısınız.

2. Travma ve stres

2. Travma ve stres

Cinsel ilişki esnasında yaşadığınız travma veya stres, depresif hissetmenize ve ilişkiye karşı bir tür fobi geliştirmenize neden olabilir. Bu durum, profesyonel yardım almanızı da gerektirebilir.

3. Kaygı

3. Kaygı

Cinsel ilişki esnasında çeşitli sebeplerden yaşayacağınız stres, beraberinde kaygıyı getirebilir. Düzenli egzersiz ve beslenme ile vücudunuzu ve psikolojinizi iyileştirirseniz bu durum cinsel hayatınıza da yansıyacaktır.

4. Cinsel istek ve fantezilerin farklılığı

4. Cinsel istek ve fantezilerin farklılığı

Partnerinizle cinsel arzularınızın ve fantezilerinizin örtüşmemesi ilişki sonrasında kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir. Bu tür duygu ve düşüncelerinizi karşı tarafla paylaşırken çekinmemelisiniz.

5. Seks esnasında yaşanan fiziksel rahatsızlıklar

5. Seks esnasında yaşanan fiziksel rahatsızlıklar

İlişki esnasında hissettiğiniz fiziksel rahatsızlıklar da depresif bir ruh haline neden olabilir. Ağrı veya kramplar gibi sorunların sebebini anlamak için bir doktora görünebilirsiniz.

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6. Özgüven eksikliği

Kişinin kendini cinsel ilişkide yeterli hissetmemesinden ortaya çıkan özgüven eksiklikleri, cinsel deneyimlerin olumsuz hatırlanmasından veya fiziksel özelliklerin özgüveni düşürmesinden kaynaklı olabilir. Bu da cinsel performansı düşüren ve bazen de profesyonel yardım almayı gerektirebilen durumlar arasındadır.

7. Partnerin kontrolcü davranışları

Partnerinizin çok baskın ve kontrolcü davranması, istemediğiniz sonuçların ortaya çıkmasına ve seks sonrasında moralinizin bozulmasına neden olabilir.

8. Utanma hissi

İlişki esnasında yaşanan utanç, bilinçaltında cinsel ilişki aktivitesinin olumsuz ve utanç verici niteliklerle bağdaştırılmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu durum da profesyonel yardım alınmasını gerektirebilir.

9. Diğer sorunlar

İlişkide tarafların farklı beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunların kaynağı güvensizlik, kıskançlık ya da kontrolcülük gibi konular olabilir. Karşılıklı anlayışsızlık ve iletişimden kaçma, sorunları körükler ve kronikleştirir.

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franju
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