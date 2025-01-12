Sizi Çok İyi Anlıyoruz: Cinsel İlişki Sonrası Kendinizi Depresif Hissetmenizin Sebepleri
Sizi Çok İyi Anlıyoruz: Cinsel İlişki Sonrası Kendinizi Depresif Hissetmenizin Sebepleri
Seks sonrasında kendinizi depresif hissetmenizin olası nedenlerini derledik. İyi okumalar!
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1. Duygusal tatminin yetersiz olması
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2. Travma ve stres
3. Kaygı
4. Cinsel istek ve fantezilerin farklılığı
5. Seks esnasında yaşanan fiziksel rahatsızlıklar
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6. Özgüven eksikliği
7. Partnerin kontrolcü davranışları
8. Utanma hissi
9. Diğer sorunlar
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