Siyah Kalp Bu Akşam Yeni Bölüm Var mı? (1 Mayıs 2025)
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Siyah Kalp Yeni Bölüm Bu Akşam Var mı?
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Siyah Kalp Yeni Bölüm Konusu
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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