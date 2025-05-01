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Siyah Kalp Bu Akşam Yeni Bölüm Var mı? (1 Mayıs 2025)

Siyah Kalp Bu Akşam Yeni Bölüm Var mı? (1 Mayıs 2025)

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.05.2025 - 17:10

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Siyah Kalp, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 

Peki, 1 Mayıs 2025 Perşembe akşamı dizinin yeni bölümü yayın akışında yer aldı mı, Siyah Kalp bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak mı? İşte detaylar...

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Siyah Kalp Yeni Bölüm Bu Akşam Var mı?

Siyah Kalp Yeni Bölüm Bu Akşam Var mı?

Show TV'nin fenomen dizisi Siyah Kalp, 1 Mayıs akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yayın akışında yer alan bilgilere göre, dizi yine sürükleyici sahneleri ve güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çekecek.

Siyah Kalp Yeni Bölüm Konusu

Siyah Kalp Yeni Bölüm Konusu

Nuh ve Sevilay kurtuluş yolu ararken Halil ve Canan’ın yakınlaşması, değişen dengelerin habercisi oluyor. Hikmet’in Halil’e tepkisi dikkat çekerken Tahsin, Sumru’nun affetmesi için elinden geleni yapıyor. Sumru ve Tahsin arasında yaşanacaklar yeni bölüme olan merakı arttırırken Tahsin’in elinde silahla bir hışımla çıkışı heyecan uyandırıyor. Melek, annesinin gidişi ve Sevilay’ın kaybolması hakkında Cihan’a dert yanarken Andaç’ın koyduğu gizli kamera Sevilay ve Nuh’u ele veriyor ve ikilinin evine polis geliyor. Yeni bölümde yaşanacaklar ilgiyle beklenirken, kurtulup kurtulamayacakları akıllarda soru işareti yaratıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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