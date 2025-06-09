Sivilceyle Problemine Dermatolojik Yaklaşım: Cildini Arındıran ve Yatıştıran 11 Adım
Sivilce konusu öyle bir şey ki… Ne zaman “Artık geçti galiba...” desen ertesi gün alnında yeni bir misafir beliriyor. Genellikle ergenlikte başlıyor ama büyüyünce geçer denmesine rağmen hiç geçmiyor bazen. Hormonal dengesizlikler, stres, uyku düzensizliği ve yanlış ürün kullanımı derken cilt dengesini korumak neredeyse tam zamanlı iş gibi.
Ama panik yok. Sadece birkaç temel noktaya dikkat ederek cildinle daha iyi geçinmeye başlayabilirsin. Cilt bakımı karmaşık değil ama sabır isteyen bir şey.
Başlayalım!
Not: İçeriğimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Cilt sağlığınız için bir uzman ile görüşmenizi öneririz.
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1. Yüzünü yıkarken bir kurala uymalısın: "Ne eksik ne de fazla."
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2. Kullandığın cilt bakım ürünlerinin pH değerini dikkatlice incelemelisin.
3. pH dengesi demişken: Cilt tipine uygun bir nemlendirici kullanmayı ihmal etme.
4. Zor olabilir ama lütfen ellerini yüzünden uzak tutmaya çalış.
5. Cildinle iyi geçinmek istiyorsan, cildinin güneş kremi ile haşır neşir olması gerekiyor.
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6. Gün sonunda güneş kremini ve günün kirini cildinden temizlemen gerekir.
7. TikTok'taki trendlere her zaman inanmamak lazım. Mesela cilde buz sürme trendi gibi.
8. Cilde limon, sirke ve hatta diş macunu sürülebilir diyen bile var. Bunlardan uzak duruyoruz. Neden mi? 👇
9. Yastık kılıfını düzenli olarak değiştir ve sonra bize teşekkür et.
10. Doğal bir önerimiz var: Stresi azaltmak!
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11. Yiyeceklerle aranı dengelemeni tavsiye ediyoruz. Hatta altını çiziyoruz!
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