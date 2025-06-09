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Sivilceyle Problemine Dermatolojik Yaklaşım: Cildini Arındıran ve Yatıştıran 11 Adım

etiket Sivilceyle Problemine Dermatolojik Yaklaşım: Cildini Arındıran ve Yatıştıran 11 Adım

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
09.06.2025 - 18:03

Sivilce konusu öyle bir şey ki… Ne zaman “Artık geçti galiba...” desen ertesi gün alnında yeni bir misafir beliriyor. Genellikle ergenlikte başlıyor ama büyüyünce geçer denmesine rağmen hiç geçmiyor bazen. Hormonal dengesizlikler, stres, uyku düzensizliği ve yanlış ürün kullanımı derken cilt dengesini korumak neredeyse tam zamanlı iş gibi.

Ama panik yok. Sadece birkaç temel noktaya dikkat ederek cildinle daha iyi geçinmeye başlayabilirsin. Cilt bakımı karmaşık değil ama sabır isteyen bir şey.

Başlayalım!

Not: İçeriğimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Cilt sağlığınız için bir uzman ile görüşmenizi öneririz.

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1. Yüzünü yıkarken bir kurala uymalısın: "Ne eksik ne de fazla."

Cildi temiz tutmak önemli ama günde 5 kere yüz yıkamak sanıldığı gibi iyi değil. Sabahları ve akşamları hafif ve arındırıcı bir temizleyiciyle yüzünü yıkamak yeterli. Cildimizin yapısı gereği fazla temizlenince savunmaya geçiyor ve daha fazla yağ üretmeye başlıyor. “Ne kadar temiz o kadar iyi.” kafası burada ters tepebiliyor.

2. Kullandığın cilt bakım ürünlerinin pH değerini dikkatlice incelemelisin.

Bazı sabunlar ya da alkollü ürünler cildin doğal dengesini bozuyor. pH değeri 4.7 ve 5.5 arası ürünler cildin iyileşmesine yardımcı olur. Aşırı asidik ya da bazik içerikler cildi kurutup sivilceye davetiye çıkarabilir.

3. pH dengesi demişken: Cilt tipine uygun bir nemlendirici kullanmayı ihmal etme.

Yağlı ciltler nemlendiriciye ihtiyaç duymaz gibi düşünülüyor ama bu büyük bir yanılgı. Cildin yağlı olması, nemli olduğu anlamına gelmiyor. Hafif ve su bazlı bir nemlendirici hem cilt bariyerini korur hem de cildin yağ kusma durumunu azaltır.

4. Zor olabilir ama lütfen ellerini yüzünden uzak tutmaya çalış.

4. Zor olabilir ama lütfen ellerini yüzünden uzak tutmaya çalış.

Cildin en büyük düşmanlarından biri eller. Telefon ekranı gibi düşün. Masum görünür ama mikroplarla doludur. Gün içinde fark etmeden yüzümüze kaç kez dokunduğumuzu bir bilsen... O yüzden elini çenenden çekmeli ve ellerini sık sık yıkamalısın.

5. Cildinle iyi geçinmek istiyorsan, cildinin güneş kremi ile haşır neşir olması gerekiyor.

5. Cildinle iyi geçinmek istiyorsan, cildinin güneş kremi ile haşır neşir olması gerekiyor.

“Ben evden çıkmıyorum ki!” diyorsan bile güneş ışınları camdan geçiyor. Üstelik bazı sivilce tedavileri cildi güneşe daha hassas hâle getiriyor. Güneş koruyucu kullanmak hem lekeleri engeller hem de iyileşme sürecini hızlandırır. Şunu da belirtelim: Yağlı his bırakmayan çeşitleri de var artık. Ayrıca matlaştırıcı etkilerini de göz ardı etmemek gerek.

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6. Gün sonunda güneş kremini ve günün kirini cildinden temizlemen gerekir.

6. Gün sonunda güneş kremini ve günün kirini cildinden temizlemen gerekir.

Sabah güneş kremini sürdün ve her şey tıkırında. Ama akşam onu yüzünde bırakmak cildine “Bugün sana kötü davranacağım.” demekle eşdeğer. Makyaj yapmasan bile akşamları çift aşamalı temizlik (önce yağ bazlı, sonra su bazlı temizleyici) ciltte biriken kiri atmak için iyi bir hamle olabilir.

7. TikTok'taki trendlere her zaman inanmamak lazım. Mesela cilde buz sürme trendi gibi.

7. TikTok'taki trendlere her zaman inanmamak lazım. Mesela cilde buz sürme trendi gibi.

Cilde buz sürmek ilk başta ferahlatıcı gibi gelse de damarları daraltıp sonra genişlettiği için uzun vadede cilt bariyerine zarar verebilir. Ayrıca cildi şok etkisiyle yormak sivilcelerin iyileşmesini hızlandırmaz. Soğuk suyla yıkamak yeterli.

8. Cilde limon, sirke ve hatta diş macunu sürülebilir diyen bile var. Bunlardan uzak duruyoruz. Neden mi? 👇

8. Cilde limon, sirke ve hatta diş macunu sürülebilir diyen bile var. Bunlardan uzak duruyoruz. Neden mi? 👇

Doğal diye limon sürmek, sivilceye diş macunu sürmek... Bunlar 2008 YouTube videolarında kaldı. Limon asidik olduğu için ciltte tahrişe, hatta yanıklara bile neden olabilir. Doğal ürünler evet ama “Her doğal şey cilde iyi gelir.” gibi bir denklem cilt bakımında asla olmaz.

9. Yastık kılıfını düzenli olarak değiştir ve sonra bize teşekkür et.

9. Yastık kılıfını düzenli olarak değiştir ve sonra bize teşekkür et.

Yüzünü yıkıyorsun ve temizliyorsun ama gece yattığın yastık günlerdir aynıysa… Orada bir çelişki var. Yastık kılıfı, yağ ve bakteri biriktirir. Haftada 1-2 kez değiştirmek cilde istemediği mikroplarla temas ettirmemek için minik ama etkili bir detay. Bir süre yastık kılıfını değiştirmeyi alışkanlık hâline getir ve cildindeki olumlu etkiyi seyret. 🙃

10. Doğal bir önerimiz var: Stresi azaltmak!

Stres hayatımızın her yerinde belirebilir ve insan olduğumuz için elbette duygularımızı, bu yüzden de hormonlarımızı etkileyebilir. “Ben strese girmem.” diyen varsa ona saygı duyarız ama stres hormonları ciltte doğrudan etkili hormonlar. Kortizol seviyesi yükseldiğinde cilt yağlanır ve gözenekler dolar. Yoga demiyoruz illa ama uyku düzeni, nefes egzersizi ya da sadece telefon ekranından bir saat uzak kalmak bile fark yaratır.

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11. Yiyeceklerle aranı dengelemeni tavsiye ediyoruz. Hatta altını çiziyoruz!

Çikolata ve yağlı yeme diyenler olabilir. Doğru ama eksik bir söylem bizce. Herkesin cildi farklı tepkiler verir. Bazıları süt ürünlerine, bazıları şekerli şeylere karşı daha hassas. Bunu gözlemleyip “Benim cildim neye tepki veriyor?” sorusunun cevabını bulmak en iyisi. Kendi cilt günlüğünü yazarsan daha net görebilirsin.

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Ma Belle
Ma Belle
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