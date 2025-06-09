Sivilceyle Problemine Dermatolojik Yaklaşım: Cildini Arındıran ve Yatıştıran 11 Adım

Sivilce konusu öyle bir şey ki… Ne zaman “Artık geçti galiba...” desen ertesi gün alnında yeni bir misafir beliriyor. Genellikle ergenlikte başlıyor ama büyüyünce geçer denmesine rağmen hiç geçmiyor bazen. Hormonal dengesizlikler, stres, uyku düzensizliği ve yanlış ürün kullanımı derken cilt dengesini korumak neredeyse tam zamanlı iş gibi.

Ama panik yok. Sadece birkaç temel noktaya dikkat ederek cildinle daha iyi geçinmeye başlayabilirsin. Cilt bakımı karmaşık değil ama sabır isteyen bir şey.

Başlayalım!

Not: İçeriğimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Cilt sağlığınız için bir uzman ile görüşmenizi öneririz.