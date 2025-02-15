Sıra Dışı Bir Astrolojik Danışmanlık Deneyimi

Astroloji ile yakından ilgilendiğimi bildiğinizi varsayarak konuya giriyorum. Bu defa konuğumuz Can Perimcek. Onu diğerlerinden ayıran şey haritanızı bir seans şeklinde yorumlamaktan ziyade sizi minimum 10 oturumluk bir kampa sokması. Haritama baktı anlattı, değil yani mesele.

Can sizi her hafta haritanızdaki zayıf noktaları güçlendirmek adına yaptıklarınızı (size ödevler veriyor) rapor olarak sunduğunuz bir görüşmeye çağırıyor. Zoom üzerinden gerçekleşen bu oturumlarda meditasyon ve nefes teknikleri de var. Birlikte uyguluyorsunuz.

Yani siz “Bu sene para kazanır mıyım acaba?” sorusu ile doğum haritasına baktıran biri iseniz Can ile karşılaştıktan sonra o soruyu sormuş olmaktan biraz utanıyorsunuz, en azından başlarda. 10’uncu oturumdan sonra mı ne oluyor? Hayata kendinizi bilerek, gölge yanlarınızın da farkında olarak devam ediyorsunuz. Meseleleri daha az kişisel olarak algılayıp, bütünü görmeye başlıyorsunuz. Denendi onaylandı.