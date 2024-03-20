Sınav Koçu Nedir? KPSS’ye Hazırlanırken Sınav Koçunun 10 Avantajı
Sınav Koçu Nedir? KPSS’ye Hazırlanırken Sınav Koçunun 10 Avantajı
KPSS'ye hazırlanmak birçok kişi için diğer büyük sınavlardan daha zordur. Normal hayatın akışında da bu zorluk katlanarak büyür ve desteğe ihtiyaç duyabilir. Sınav koçu da işte tam burada devreye giriyor!
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1. Sınav koçu, öğrencilere sınavlara daha iyi hazırlanmaları için rehberlik ve destek sağlayan kişidir.
2. Sınav Stratejileri
3. Hedef Belirleme
4. Kaynak Önerileri
5. Güncel Bilgi
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6. Konu Analizi
7. Motivasyon ve Destek
8. Zaman Yönetimi
9. Sınav Stresi Yönetimi
10. Sınav Sonrası Destek
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