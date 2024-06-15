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Şimşeklerin Görsel Şöleni Geceye Damga Vurdu

Şimşeklerin Görsel Şöleni Geceye Damga Vurdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
15.06.2024 - 08:15

Karabük'te akşam saatleri itibariyle çakmaya başlayan şimşekler gece yarısına kadar gökyüzünü aydınlattı.

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Karabük'te etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, akşam saatlerinde çakmaya başlayan şimşekler gece yarısına kadar gökyüzünü aydınlatmaya devam etti.

Karabük'te etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, akşam saatlerinde çakmaya başlayan şimşekler gece yarısına kadar gökyüzünü aydınlatmaya devam etti.

İzleyenlere görsel şölen oluşturan şimşekler cep telefonu kamerası ile görüntülenirken rüzgar nedeniyle kentin birçok noktasında elektrik kesintileri yaşandı.

İzleyenlere görsel şölen oluşturan şimşekler cep telefonu kamerası ile görüntülenirken rüzgar nedeniyle kentin birçok noktasında elektrik kesintileri yaşandı.

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