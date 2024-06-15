Şimşeklerin Görsel Şöleni Geceye Damga Vurdu
Şimşeklerin Görsel Şöleni Geceye Damga Vurdu
Karabük'te akşam saatleri itibariyle çakmaya başlayan şimşekler gece yarısına kadar gökyüzünü aydınlattı.
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Karabük'te etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, akşam saatlerinde çakmaya başlayan şimşekler gece yarısına kadar gökyüzünü aydınlatmaya devam etti.
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İzleyenlere görsel şölen oluşturan şimşekler cep telefonu kamerası ile görüntülenirken rüzgar nedeniyle kentin birçok noktasında elektrik kesintileri yaşandı.
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