Görüş Bildir
Haberler
Spor
Şimdiye Kadar Avrupa Kupası’nı En Çok Kazanan 5 Takım

Şimdiye Kadar Avrupa Kupası’nı En Çok Kazanan 5 Takım

yildiz.oguz
yildiz.oguz - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 16:17

Bu yıl Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Euro 2024, futbolun heyecanını, tutkusunu ve birleştirici gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösterecek. 24 farklı ülkenin milli takımlarının boy göstereceği bu heyecan dolu turnuvada, takımların kupa yolunda kıyasıya mücadelesine bir kez daha tanıklık ediyoruz. 1960'tan beri düzenlenen; efsane maçlar, unutulmaz goller ve tarihe geçecek anlarla dolu olan bu büyük turnuvada bu güne kadar mutlu sona ulaşıp kupayı kaldıran ülkelere gelin birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Avrupa'da bir futbol turnuvası düzenleme fikri ilk olarak Henri Delaunay tarafından ortaya atılmıştır.

Avrupa'da bir futbol turnuvası düzenleme fikri ilk olarak Henri Delaunay tarafından ortaya atılmıştır.

1927 yılında Fransa Futbol Federasyonu genel sekreteri olan Henri

Delaunay tarafından ortaya atılan turnuva fikri, ölümünden çok uzun bir süre

sonra 1958 yılında kabul görmüş ve Avrupa’da milli takımlar bazında düzenlenecek

ilk turnuva olarak tarihteki yerini almıştır.

1960 yılından bugüne kadar 16 kez heyecanını yaşadığımız bu turnuvada 10 farklı ülke kupayı müzesini götürdü.

1960 yılından bugüne kadar 16 kez heyecanını yaşadığımız bu turnuvada 10 farklı ülke kupayı müzesini götürdü.

Orjinal adı Avrupa Uluslar Kupası olarak kurulan ancak 1968 yılında şu anki

ismini alan ilk Avrupa Futbol Şampiyonası’na Fransa ev sahipliği yaptı.

Finalde ise Yugoslavya’yı yenen SSCB, böylelikle tarihte ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası kazanan takım olma unvanına sahip oldu.

Tarihinde bir defa Avrupa Futbol Şampiyonası sevinci yaşayan ülkelerden Portekiz, 2016 yılında Fransa'da düzenlenen turnuvada ismini tarihe yazdırdı.

Fransa'da düzenlenen tarihin 15. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gülen taraf Portekiz oldu ve ilk kez Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü.

Avrupa Kupası'nı 2 kez müzesine götüren 2 takımdan bir tanesi İtalya.

Avrupa Kupası'nı 2 kez müzesine götüren 2 takımdan bir tanesi İtalya.

İlk kez 1968 yılında ipi göğüsleyen Maviler, 2020 yılında bu başarıya tekrar ulaşarak kupanın son şampiyonu unvanıyla Euro 2024'te boy gösterecek.

Avrupa Şampiyonu unvanına 2 kere sahip olan bir diğer ülke de Fransa.

Avrupa Şampiyonu unvanına 2 kere sahip olan bir diğer ülke de Fransa.

Tarihteki ilk Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Fransa, 1984 ve 2000 yıllarında 2 kez şampiyonluk sevincine ulaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Avrupa Futbol Şampiyonası'nı en çok kazanan iki takımdan biri İspanya.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nı en çok kazanan iki takımdan biri İspanya.

Bu turnuvayı üst üste kazanma başarısı gösteren tek takım olan İspanya; 1964, 2008 ve 2012 yıllarında bu sevinci 3 kez yaşayarak en çok kazanan takımlar arasında zirve ortağı konumunda.

İspanya ile zirveyi paylaşan Almanya Avrupa Kupası'nı en çok kazanan bir diğer takım.

İspanya ile zirveyi paylaşan Almanya Avrupa Kupası'nı en çok kazanan bir diğer takım.

Euro 2024 heyecanına ev sahipliği yapacak olan Almanya; 1972, 1980 ve 1996 yıllarında 3 kez bu kupayı müzesine götürdü.

BONUS:

Kupayı bir kez kazanma başarısı gösteren diğer takımları da hemen hatırlayalım:

  • Sovyetler Birliği (1960)

  • Çekya (1976)

  • Hollanda (1988)

  • Danimarka (1992)

  • Yunanistan (2004)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın