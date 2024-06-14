Şimdiye Kadar Avrupa Kupası’nı En Çok Kazanan 5 Takım

Bu yıl Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Euro 2024, futbolun heyecanını, tutkusunu ve birleştirici gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösterecek. 24 farklı ülkenin milli takımlarının boy göstereceği bu heyecan dolu turnuvada, takımların kupa yolunda kıyasıya mücadelesine bir kez daha tanıklık ediyoruz. 1960'tan beri düzenlenen; efsane maçlar, unutulmaz goller ve tarihe geçecek anlarla dolu olan bu büyük turnuvada bu güne kadar mutlu sona ulaşıp kupayı kaldıran ülkelere gelin birlikte bakalım.