Şimdiye Kadar Avrupa Kupası’nı En Çok Kazanan 5 Takım
Şimdiye Kadar Avrupa Kupası’nı En Çok Kazanan 5 Takım
Bu yıl Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Euro 2024, futbolun heyecanını, tutkusunu ve birleştirici gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösterecek. 24 farklı ülkenin milli takımlarının boy göstereceği bu heyecan dolu turnuvada, takımların kupa yolunda kıyasıya mücadelesine bir kez daha tanıklık ediyoruz. 1960'tan beri düzenlenen; efsane maçlar, unutulmaz goller ve tarihe geçecek anlarla dolu olan bu büyük turnuvada bu güne kadar mutlu sona ulaşıp kupayı kaldıran ülkelere gelin birlikte bakalım.
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Avrupa'da bir futbol turnuvası düzenleme fikri ilk olarak Henri Delaunay tarafından ortaya atılmıştır.
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1960 yılından bugüne kadar 16 kez heyecanını yaşadığımız bu turnuvada 10 farklı ülke kupayı müzesini götürdü.
Tarihinde bir defa Avrupa Futbol Şampiyonası sevinci yaşayan ülkelerden Portekiz, 2016 yılında Fransa'da düzenlenen turnuvada ismini tarihe yazdırdı.
Avrupa Kupası'nı 2 kez müzesine götüren 2 takımdan bir tanesi İtalya.
Avrupa Şampiyonu unvanına 2 kere sahip olan bir diğer ülke de Fransa.
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Avrupa Futbol Şampiyonası'nı en çok kazanan iki takımdan biri İspanya.
İspanya ile zirveyi paylaşan Almanya Avrupa Kupası'nı en çok kazanan bir diğer takım.
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