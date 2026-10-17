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Silinmeden Yetişin: 10-17 Ekim'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 10-17 Ekim'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 13:34
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Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

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İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu, kızı Sora'nın 1. yaş günü partisinden kare paylaştı. Minik Sora'yı kucağına alıp gülümsediği hikayede, arkada '1' rakamlı disko topu temalı dekor vardı. Helvacıoğlu paylaşıma Tayfun'dan 'Hadi Yine İyisin' şarkısını ekledi.

Aytaç Şaşmaz

Aytaç Şaşmaz

Aytaç Şaşmaz, kravatlı ve ciddi bir ifadeyle kameraya baktığı selfie videosunu 'Günlükler..' notuyla paylaştı.

İrem Derici

İrem Derici

İrem Derici, kapüşonunu başına geçirip kanepede uzandığı karesini 'Günün madi gidişat.' notuyla paylaştı. Hikayeye Müslüm Gürses'ten 'Kısmetim Kapanmış' şarkısını eşlik ettirdi.

Ece Erken

Ece Erken

Ece Erken, bir dönem aşk iddiaları gündeme gelen Sinan Akçıl'ın hastane yatağında oksijen maskesiyle çekilmiş karesini paylaştı. 'Sinan artık arkadaşım rahat paylaşıyorum tabii ki, ama çok komik eğlenceli bir anıydı' diyen Erken, Sinan'ın ateşi olunca Eymen'in de ağrısı olduğunu söylediğini, sonunda ikisine de kendisinin baktığını anlattı.

Demet Akalın

Demet Akalın

Demet Akalın, hastane odasında çektiği fotoğrafla yaşadıkları panik anını paylaştı. 'Kuzuma nazar değdi, arabada kas spazmı geçirdi, acillik olduk' diyen Akalın, notunu 'Aramayın uyuyo!!!' uyarısıyla bitirdi.

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Cemre Baysel

Cemre Baysel

Cemre Baysel, kucağında kocaman beyaz bir gül buketiyle çektiği siyah-beyaz ayna selfie'sini paylaştı. Çiçeklerin kimden geldiğine dair bir not düşmedi.

Burak Özçivit

Burak Özçivit

Burak Özçivit, valizi ve sırt çantasıyla havalimanında yürürken çekilen karesini '#russia' etiketiyle paylaştı. Yolculuğunun Rusya'ya olduğu anlaşılıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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