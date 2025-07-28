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Sıcak Havada Buz Gibi Bir Öğün Olsan Hangisi Olurdun?

etiket Sıcak Havada Buz Gibi Bir Öğün Olsan Hangisi Olurdun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
28.07.2025 - 19:01

Yaz geldi, sıcaklar bastırdı, klimaya sarıldık ama bir de içimizi serinleten efsane yaz lezzetleri olmazsa olmaz! Peki sen, yaz sıcağında hangi serinletecek öğün olurdun? Haydi teste başlayalım ve yaz menüsündeki yerini öğrenelim! 👇

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1. Tatil deyince aklına ilk ne geliyor?

2. Peki, yaz akşamlarında neler yaparsın?

3. Şimdi de favori yaz meyveni seç bakalım. 👇

4. Yaz mevsiminin en sevdiğin tarafı ne?

5. Hangi yaz lezzeti senin gözbebeğin?

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6. Söyle bakalım, şu an hangisi sana iyi gelir?

7. Yazın vazgeçemediğin aksesuar hangisi?

8. Son olarak, yazları en sık kurduğun cümle hangisi?

Karpuz-Peynir: Sen kesinlikle klasik ama vazgeçilmez bir ara öğünsün! 🍉🧀

Karpuz-Peynir: Sen kesinlikle klasik ama vazgeçilmez bir ara öğünsün! 🍉🧀

Yazın en sıcak günlerinde herkesin sığındığı o güvenli liman gibisin... Karpuz-peynir gibi ferahlatan, doyuran ama asla ağırlık bırakmayan bir ruhun var. Sadelikten yanasın ama lezzet konusunda iddialısın! Senin gibi bir öğün, yaz sofralarının en samimi, en tanıdık halini temsil ediyor. Yaz sofralarına tat gelmesi için nasıl masada karpuz olması gerekiyorsa, bir ortama neşe gelmesi içinde sen orada olmalısın! İnsanlar senin yanında kendini evindeymiş gibi hissediyor çünkü sen her zaman doğalsın ve sofrada yerin hep hazır!

Cacık: Serin serin, doyurucu bir yaz akşamı öğünüsün!

Cacık: Serin serin, doyurucu bir yaz akşamı öğünüsün!

Sen kesinlikle taze nane gibi ferah, yoğurt gibi yumuşak bir öğünsün. Yaz akşamlarının kurtarıcı lezzetisin. Sıcaktan bunalanların bir kaşıkta ferahladığı, her yemeğe uyum sağlayan o serinlik sensin! Çevrendekileri hemen etkileyen, lezzetli ama kontrollü bir enerjin var. Cacık nasıl mideyi rahatlatıyorsa sen de bulunduğun her ortamı yumuşatmayı başarıyorsun. Senin olduğun bir masada herkes daha rahat, daha keyifli ve kesinlikle daha serin!

Taze Fasulye: Öğle menüsünün vazgeçilmezisin!

Taze Fasulye: Öğle menüsünün vazgeçilmezisin!

Yaz akşamları ya da öğlen sofralarında her zaman olmazsa olmazsın! 'Yaz gelse de yesek!' denilen, bir kaşıkta herkesin hem doyup hem de ferahladığı o lezzetsin! Senin gibi bir öğünü sevmeyen yaz mevsimini de sevmiyordur! Öğlen sıcağında buzdolabından çıkarılıp, her öğün olsa yenecek bir lezzetsin. Tıpkı taze fasulyeyi de tadanın vazgeçemediği gibi, seni de tanıyan senden vazgeçemiyor!

Soğuk Makarna Salatası: Sen dolu dolu bir ikindi öğünüsün!

Soğuk Makarna Salatası: Sen dolu dolu bir ikindi öğünüsün!

Senin enerjin, sosunla karışan makarna gibi renkli ve eğlenceli. Soğuk makarna salatası nasıl ki tek başına doyuruyorsa, sen de tek başına her şeye yetebiliyorsun! Yazın ortasında “Ne yesem?” diyenlerin imdadına yetişiyorsun ve lezzetinle onları pişman etmiyorsun. İçindeki her bir malzemeyle daha da tatlanıyor, herkesin bir tabak daha yemesini sağlıyorsun. Yazın en vazgeçilmez öğünlerinden biri kesinlikle sensin!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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