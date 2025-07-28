Yazın en sıcak günlerinde herkesin sığındığı o güvenli liman gibisin... Karpuz-peynir gibi ferahlatan, doyuran ama asla ağırlık bırakmayan bir ruhun var. Sadelikten yanasın ama lezzet konusunda iddialısın! Senin gibi bir öğün, yaz sofralarının en samimi, en tanıdık halini temsil ediyor. Yaz sofralarına tat gelmesi için nasıl masada karpuz olması gerekiyorsa, bir ortama neşe gelmesi içinde sen orada olmalısın! İnsanlar senin yanında kendini evindeymiş gibi hissediyor çünkü sen her zaman doğalsın ve sofrada yerin hep hazır!