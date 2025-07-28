Sıcak Havada Buz Gibi Bir Öğün Olsan Hangisi Olurdun?
Yaz geldi, sıcaklar bastırdı, klimaya sarıldık ama bir de içimizi serinleten efsane yaz lezzetleri olmazsa olmaz! Peki sen, yaz sıcağında hangi serinletecek öğün olurdun? Haydi teste başlayalım ve yaz menüsündeki yerini öğrenelim! 👇
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1. Tatil deyince aklına ilk ne geliyor?
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2. Peki, yaz akşamlarında neler yaparsın?
3. Şimdi de favori yaz meyveni seç bakalım. 👇
4. Yaz mevsiminin en sevdiğin tarafı ne?
5. Hangi yaz lezzeti senin gözbebeğin?
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6. Söyle bakalım, şu an hangisi sana iyi gelir?
7. Yazın vazgeçemediğin aksesuar hangisi?
8. Son olarak, yazları en sık kurduğun cümle hangisi?
Karpuz-Peynir: Sen kesinlikle klasik ama vazgeçilmez bir ara öğünsün! 🍉🧀
Cacık: Serin serin, doyurucu bir yaz akşamı öğünüsün!
Taze Fasulye: Öğle menüsünün vazgeçilmezisin!
Soğuk Makarna Salatası: Sen dolu dolu bir ikindi öğünüsün!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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