Siber Zorbalıktan Dijital Okuryazarlığa: Orhan Toker ile Dijital Ebeveynlik Rehberi

Kocaeli Kitap Fuarı, her yıl yüzbinlerce kitap severi ağırlayan, Türkiye'nin en büyük kitap fuarlarından biri olarak edebiyat dünyasının merkezi haline geliyor. On dördüncü kez düzenlenen bu fuar, yayınevleri, yazarlar ve okurları buluşturan büyük bir kültürel şölen. Yazarların katıldığı söyleşiler, imza günleri ve seminerlerle dolu bu etkinlik, aynı zamanda ebeveynlerin ve eğitimcilerin de çocuklara kitap sevgisini aşılamaları için müthiş bir fırsat sunuyor. Kitap dünyasının böylesine önemli bir parçası olan Kocaeli Kitap Fuarı’nda, bu yıl dikkat çeken bir başka konu ise dijital okuryazarlık ve dijital ebeveynlik. Teknoloji ile iç içe büyüyen bir nesli doğru yönlendirmek ve onları dijital dünyanın tehlikelerine karşı bilinçlendirmek, ebeveynlerin en büyük sorumluluklarından biri haline geldi. Bu bağlamda, dijital dünyada çocukları güvende tutmanın yollarını ve onların bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak stratejileri konuşmak üzere, sosyal medyada “Dijital Baba” olarak tanınan Orhan Toker ile bir araya geldik. Kocaeli Kitap Fuarı’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu söyleşi, dijital ebeveynliğin zorlukları üzerine önemli ipuçları sunuyor. Toker’in paylaştığı öneriler, dijital okuryazarlıktan siber zorbalığa, ekran süresi yönetiminden dijital güvenliğe kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Orhan Toker’in yaptığı iş sadece dijital cihazları kullanmayı öğretmekten ibaret değil; aynı zamanda dijital dünyada çocukları bilinçli bireyler haline getirmeyi hedefliyor. Ebeveynlere dijital dünyanın bilinmeyen köşelerini gösterirken, çocuklara da güvenli internet kullanımı ve sağlıklı içerik tüketiminin yollarını öğretiyor. Yıllar boyunca, sosyal medyada “Dijital Baba” olarak tanınan Orhan Toker hem sosyal medya platformlarında hem de seminerlerde, ebeveynlerle buluşarak onlara dijital çağın tehlikeleri ve fırsatları hakkında farkındalık kazandırıyor.

Bu söyleşimizde, dijital dünyada çocuklarımızı nasıl koruyabileceğimizi ve onların bu dünyada nasıl bilinçli bireyler olarak yetişmesini sağlayabileceğimizi Orhan Toker’le derinlemesine konuştuk. Toker’in verdiği ipuçları ve öneriler, dijital dünyaya adım atan her ebeveyn için altın değerinde. Teknolojiye hâkim bir nesil yetiştirmek için bu tavsiyeleri göz ardı etmemek gerekiyor.