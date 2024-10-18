Şeyma Subaşı Aşkına Tam Gaz Devam Etti! 18 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Şeyma Subaşı Aşkına Tam Gaz Devam Etti! 18 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hazal Kaya, gündeme tepki gösterdi.
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Duygu Özaslan, avokadolu tost yedi.
Şeyma Subaşı aşkına tam gaz devam etti.
Gamze Erçel, spora gitti.
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Yasemin Şefkatli, ikizlerin diş çıkartma dönemiyle uğraştı!
Hadise de Yenidoğan çetesine tepki gösterenlerden oldu.
Danla Bilic, ata bindi.
Hande Erçel, patili dostunu paylaştı.
Pınar Deniz de gündeme tepkisiz kalmadı.
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Sinem Kobal da sporunu aksatmadı.
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