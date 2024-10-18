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Şeyma Subaşı Aşkına Tam Gaz Devam Etti! 18 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Şeyma Subaşı Aşkına Tam Gaz Devam Etti! 18 Ekim'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
19.10.2024 - 00:31

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hazal Kaya, gündeme tepki gösterdi.

Hazal Kaya, gündeme tepki gösterdi.

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Duygu Özaslan, avokadolu tost yedi.

Duygu Özaslan, avokadolu tost yedi.

Şeyma Subaşı aşkına tam gaz devam etti.

Şeyma Subaşı aşkına tam gaz devam etti.

Gamze Erçel, spora gitti.

Gamze Erçel, spora gitti.
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Yasemin Şefkatli, ikizlerin diş çıkartma dönemiyle uğraştı!

Yasemin Şefkatli, ikizlerin diş çıkartma dönemiyle uğraştı!

Hadise de Yenidoğan çetesine tepki gösterenlerden oldu.

Hadise de Yenidoğan çetesine tepki gösterenlerden oldu.

Danla Bilic, ata bindi.

Danla Bilic, ata bindi.

Hande Erçel, patili dostunu paylaştı.

Hande Erçel, patili dostunu paylaştı.

Pınar Deniz de gündeme tepkisiz kalmadı.

Pınar Deniz de gündeme tepkisiz kalmadı.
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Sinem Kobal da sporunu aksatmadı.

Sinem Kobal da sporunu aksatmadı.
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