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Seyir Zevki Yüksek Sahneleriyle Libidonuzu Arşa Çıkaracak Birbirinden Harika Filmler

Seyir Zevki Yüksek Sahneleriyle Libidonuzu Arşa Çıkaracak Birbirinden Harika Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 11:30 Son Güncelleme: 08.02.2024 - 10:19

Sinema dünyası, her zevke ve ilgiye hitap eden birçok farklı tür ve konuda filmle dolup taşıyor. Bu filmler arasında, izleyicinin libidosunu harekete geçiren ve cinsel fantezilere dair sahneleriyle adından söz ettirenler de bulunuyor. Bu listede son dönemlerde çekilmiş ve seksüel fantezi konulu sahneleriyle izleyicinin libidosunu tavana vurduran filmleri listeledik. İzlerken keyifli ve heyecanlı anlar yaşayacağınızı umuyoruz. İyi seyirler dileriz!

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1. Caly ten seks (2023)

1. Caly ten seks (2023)

IMDb: 4.6

Bu filmi izlerken altı çiftle ve onların birbirinden komik ama çok kirli düşünceleriyle tanışacaksınız. Her birimizin cinsel fantezileri vardır. Bazıları ise oldukça yaygındır. Diğerleri oldukça çılgın. Ve diğerleri - tamamen çılgın! Bu çiftlerinki ise daha çılgın.

Yönetmen: Tomasz Mandes

Oyuncular: Katarzyna Warnke, Michal Czernecki, Magdalena Lamparska

2. 99 Moons (2022)

2. 99 Moons (2022)

IMDb: 5.1

Yirmi sekiz yaşında bir bilim insanı olan Bigna, her şeyin kontrol altında olmasına alışkındır, erotik arzuları bile her zaman kurallara uymaktadır. Otuz üç yaşındaki Frank ise diğer insanların sevgisinden beslenerek anlam arıyordur. Ancak bu ikili yan yana gelince farklı dünyaları çarpışır ve tutkulu bir ilişkinin içinde takıntılı bir şekilde iç içe geçerler.

Yönetmen: Jan Gassmann

Oyuncular: Valentina Di Pace, Dominik Fellmann, Danny Exnar

3. More the Merrier (2021)

3. More the Merrier (2021)

IMDb: 5.5

Film, monoton bir hayata mahkum olmuş bir çiftin, hayal kırıklığına uğramış bir genç adamın, birlikte geçirdikleri son yazın ardından bir daha bir araya gelmeyen iki kuzenin ve yeni deneyimler arayan bir grup arkadaşın hikayesini anlatıyor. Bu karakterler, planladıkları hiçbir şeyin yolunda gitmediği bir geceye tanıklık ederler. Önyargının olmadığı bir kulübe gitmeye karar verirler. Buradaki tek amaçları ise yeni deneyimler kazanmaktır.

Yönetmen: Paco Caballero

Oyuncular: Ernesto Alterio, María Morales, Luis Callejo

4. A Sexplanation (2021)

4. A Sexplanation (2021)

IMDb: 7.1

Bu belgesel filmde 36 yaşındaki bir genç, cinsel eğitimindeki yanlışları düzeltmek için, ne kadar garip olursa olsun, çıplak ve katı gerçekleri ortaya çıkarma arayışına giriyor. Daha sağlıklı, daha seksi bir gelecek inşa etmeye yardımcı olan araştırmacılar ve eğitimcilerle buluşarak cinsel utancını ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Yönetmen: Alex Liu

Oyuncular: Laurie Betito, Kristen Gilbert, Donal Godfrey

5. Fantasy (2019)

5. Fantasy (2019)

IMDb: 5.5

Evli bir çift, yakınlık sorunlarına yardımcı olmak için tasarlanmış gerçeküstü egzersizlere katılmalarını sağlayan bir seks terapistini ziyaret ederek evliliklerini iyileştirmeye çalışır.

Yönetmen: Dashiell Demeter

Oyuncular: Cerris Morgan-Moyer, Andy Gates, Pancho Moler

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6. Oh, Ramona! (2019)

6. Oh, Ramona! (2019)

IMDb: 4.8

16 yaşında, biraz tuhaf bir genç olan Andrei, çekici fakat bir o kadar da soğuk tavrıyla dikkat çeken okul arkadaşı Ramona'ya çılgınca aşık olmuştur. Ancak bu durum, tatil sırasında karşılaştığı ve göz kamaştırıcı güzelliğiyle kendisini büyüleyen otel çalışanı Anemona'yla tanışana kadar sürer. 

Yönetmen: Cristina Jacob

Oyuncular: Basil Eidenbenz, Aggy K. Adams, Holly Horne

7. Alex Strangelove (2018)

7. Alex Strangelove (2018)

IMDb: 6.3

Lise sınıf başkanı, inek ve heteroseksüel bir öğrenci olan Alex, Claire ile uzun zamandır çıkıyordur. Birlikte olmaya karar verirler ama sonra eşcinsel bir adamla tanışır ve kafası karışır.

Yönetmen: Craig Johnson

Oyuncular: Michael Abela, Daniel Doheny, Brendan Archer

8. The Other Woman (2018)

8. The Other Woman (2018)

IMDb: 5.4

Daniel, eski dostu Patrick ile uzun bir aradan sonra sokakta tesadüfen karşılaşır. Bu beklenmedik buluşma sonrası, Daniel, Patrick'i akşam yemeğine davet eder. Bu davet Patrick için Daniel'ın 30 yaşlarındaki yeni sevgilisi ile tanışma fırsatı olur. Ancak bu yeni kadın, Patrick'in dikkatini fazlasıyla çeker. Bu durum, Patrick'in eşi tarafından hoş karşılanmaz ve huzursuzluk ortaya çıkar.

Yönetmen: Daniel Auteuil

Oyuncular: Sandrine Kiberlain, Adriana Ugarte, Gérard Depardieu

9. Tully (2018)

9. Tully (2018)

IMDb: 6.9

Film, yeni doğmuş bir bebek de dahil olmak üzere üç çocuk annesi Marlo'yu konu alıyor. Marlo'nun erkek kardeşi ona bir gece bakıcısı bulur. İlk başta aşırılıklardan çekinen Marlo, düşünceli, şaşırtıcı ve bazen de meydan okuyan genç dadı Tully ile benzersiz bir bağ kurmaya başlar.

Yönetmen: Jason Reitman

Oyuncular: Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron Livingston

10. Gerald's Game (2017)

10. Gerald's Game (2017)

IMDb: 6.5

Bir çift, uzak bir göl evinde evliliklerini renklendirmeye çalışır. Kocanın beklenmedik bir şekilde ölmesinin ardından kadın, karyolaya kelepçeli kalır ve hayatta kalmak ve kurtulmak için savaşmak zorundadır.

Yönetmen: Mike Flanagan

Oyuncular: Carla Gugino, Bruce Greenwood, Chiara Aurelia

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11. Even Lovers Get the Blues (2016)

11. Even Lovers Get the Blues (2016)

IMDb: 5.3

Ana adındaki genç kadın Hugo'yla, Dahlia Graciano'yla, Leo Louis'le; Arthur ise herkesle yatıyordur. Onlar sevgili, arkadaş ve Brüksel'de yaşayan otuzlu yaşlarındaki genç şehir sakinleri olarak günlük hayatlarını paylaşıyorlardır. Ta ki bu dengeyi bozacak yürek parçalayıcı bir olay gelene kadar.

Yönetmen: Laurent Micheli

Oyuncular: Séverine Porzio, Arnaud Bronsart, Marie Denys

12. The Mirage (2015)

12. The Mirage (2015)

IMDb: 6.7

Film, otuzlu yaşlarındaki bir adamın kendine 'neyin peşindeyim?' diye sorduğu bakış açısını yansıtıyor. Toplumun aşırı olmasa da tamamen tüketim odaklı hale gelmesi, başarının neye ve ne kadar sahip olduğuna göre belirlenmesi ve 'eşya' denen varlıkların insanın varoluşundaki boşluğu doldurması irdeleniyor.

Yönetmen: Ricardo Trogi

Oyuncular: Louis Morissette, Julie Perreault, Christine Beaulieu

13. Fifty Shades of Grey (2015)

13. Fifty Shades of Grey (2015)

IMDb: 4.2

Film, edebiyat öğrencisi Anastasia Steele'in hayatının, yakışıklı ama bir o kadar da sadist ve tahrik edici milyarder Christian Grey'le tanıştığında sonsuza kadar değişmesini konu alıyor.

Yönetmen: Sam Taylor-Johnson

Oyuncular: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Jennifer Ehle

14. Blind (2014)

14. Blind (2014)

IMDb: 6.8

Oslo'daki yeni bir apartman dairesinde terk edilen zayıf, kör bir kadın, yavaş yavaş ayrıntılı bir fantezi balonunun içine çekilirken durumuyla yüzleşmeye çalışır. Hikayeleri şüphelerini mi körüklüyor, yoksa tam bir körlük böyle bir şey mi?

Yönetmen: Eskil Vogt

Oyuncular: Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen, Vera Vitali

15. Eyes Wide Shut (1999)

15. Eyes Wide Shut (1999)

IMDb: 7.5

Bill Harford ve eşi Alice Harford, dışarıdan bakıldığında mutlu ve sorunsuz bir evlilik yaşamaktadırlar. İkili arasındaki ilişki, her şeyin yolunda olduğu izlenimini vermektedir. Ancak bir gün, çiftin katıldığı bir toplantıda durumlar değişir. Alice, toplantıda diğer erkeklerle sohbet etmeye başlar. Bu durumu fark eden Bill, hem öfkelenir hem de bu duruma karşı garip bir tepki verir. Bu gece, Bill'in hayatında bir dönüm noktası olur ve kimliğini cinselliğe bırakır. İçinde bulunduğu bu yeni durum, onu tuhaf ve karmaşık bir cinsellik dünyasına sürükler.

Yönetmen: Stanley Kubrick

Oyuncular: Tom Cruise, Nicole Kidman, Todd Field

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