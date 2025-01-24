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Şevval Şahin'in Yeni Saçından Subaşı'nın Banyo Keyfine 24 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Şevval Şahin'in Yeni Saçından Subaşı'nın Banyo Keyfine 24 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.01.2025 - 00:46

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Şevval Şahin

Şevval Şahin

Demet Akalın

Demet Akalın

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Cemalcan Canseven

Cemalcan Canseven
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Ala Tokel

Ala Tokel

Boran Kuzum

Boran Kuzum

Gülçin Ergül

Gülçin Ergül

Merve Boluğur

Merve Boluğur

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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