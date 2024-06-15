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Sevişen Çifti İzleme Fantezisi Yapan Adamı Efsane Şekilde Trolleyen Şeref Düzyatanlar Kahkaha Attırdı

Sevişen Çifti İzleme Fantezisi Yapan Adamı Efsane Şekilde Trolleyen Şeref Düzyatanlar Kahkaha Attırdı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
15.06.2024 - 10:31

Twitter'daki Şeref Düzyatanlar'dan efsane bir troll örneği daha. Bakın o yalnız adam nasıl tufaya düştü?

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Twitter kullanıyorsanız Şeref Düzyatanlar mahlaslı trole denk gelmişsinizdir mutlaka. Kendisi trol sanatının baş sanatçısı.

Twitter kullanıyorsanız Şeref Düzyatanlar mahlaslı trole denk gelmişsinizdir mutlaka. Kendisi trol sanatının baş sanatçısı.

Birçok ünlüye uydurma hikayelerle cevap verdirtmişliği var.

Birçok ünlüye uydurma hikayelerle cevap verdirtmişliği var.

Fakat şimdiki biraz değişik. Internette fantezi arayan erkeğin sevişme umudunu bakın nasıl trollemiş?

Fakat şimdiki biraz değişik. Internette fantezi arayan erkeğin sevişme umudunu bakın nasıl trollemiş?
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