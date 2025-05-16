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Sevim Emre'nin Filtre Aşkından Aslıhan Malbora'nın Aile Sevgisine 16 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Sevim Emre'nin Filtre Aşkından Aslıhan Malbora'nın Aile Sevgisine 16 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.05.2025 - 00:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Aslıhan Malbora

Aslıhan Malbora

Derin Talu

Derin Talu

Hande Erçel

Hande Erçel

Deniz Işın

Deniz Işın

Gizem Karaca

Gizem Karaca
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Baran Bölükbaşı

Baran Bölükbaşı

Serkay Tütüncü

Serkay Tütüncü

Serkay Tütüncü

Serkay Tütüncü

Baturay Özdemir

Baturay Özdemir

Hafsanur Sancaktutan

Hafsanur Sancaktutan
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Ferit Kaya

Ferit Kaya

Didem Soydan

Didem Soydan

Sevim Emre

Sevim Emre
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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