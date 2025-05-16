Sevim Emre'nin Filtre Aşkından Aslıhan Malbora'nın Aile Sevgisine 16 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Aslıhan Malbora
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Derin Talu
Hande Erçel
Deniz Işın
Gizem Karaca
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Baran Bölükbaşı
Serkay Tütüncü
Serkay Tütüncü
Baturay Özdemir
Hafsanur Sancaktutan
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Ferit Kaya
Didem Soydan
Sevim Emre
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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