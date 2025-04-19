Sevil Akdağ Kimdir, Kaç Yaşında? Oyuncu Sevil Akdağ Hangi Dizilerde Oynadı?

Son günlerde adını yaşanan trajik bir olayla duyduğumuz Sevil Akdağ, hem özel hayatı hem de oyunculuk geçmişiyle merak konusu oldu. İstanbul Fatih’te yaşanan olayda, tartıştığı arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gündeme gelen Sevil Akdağ hakkında birçok kişi “Sevil Akdağ kimdir, nereli, kaç yaşında?” gibi sorulara yanıt arıyor. Peki Sevil Akdağ hangi dizilerde oynadı, kariyerine nasıl başladı?

İşte detaylar...