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Sevil Akdağ Kimdir, Kaç Yaşında? Oyuncu Sevil Akdağ Hangi Dizilerde Oynadı?

Sevil Akdağ Kimdir, Kaç Yaşında? Oyuncu Sevil Akdağ Hangi Dizilerde Oynadı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.04.2025 - 13:13

Son günlerde adını yaşanan trajik bir olayla duyduğumuz Sevil Akdağ, hem özel hayatı hem de oyunculuk geçmişiyle merak konusu oldu. İstanbul Fatih’te yaşanan olayda, tartıştığı arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gündeme gelen Sevil Akdağ hakkında birçok kişi “Sevil Akdağ kimdir, nereli, kaç yaşında?” gibi sorulara yanıt arıyor. Peki Sevil Akdağ hangi dizilerde oynadı, kariyerine nasıl başladı?

İşte detaylar...

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Sevil Akdağ Kimdir?

Sevil Akdağ Kimdir?

Sevil Akdağ, 3 Temmuz 1993 tarihinde Mardin’de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve televizyona ilgi duyan Akdağ, özellikle yüzüyle dikkat çekti. Lise eğitimini tamamladıktan sonra birçok reklam filminde ve promosyon projelerinde modellik yaptı. Oyunculuk kariyerine ise kısa filmlerle adım attı.

Sevil Akdağ Kaç Yaşında?

1993 doğumlu olan Sevil Akdağ, 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

Sevil Akdağ Nereli?

Sevil Akdağ, Mardin doğumludur.

Sevil Akdağ’ın Kariyer Başlangıcı

Sevil Akdağ’ın Kariyer Başlangıcı

Oyunculuk hayatına kısa film projeleriyle başlayan Sevil Akdağ, sonrasında müzik kliplerinde yer aldı. Daha sonra sinema ve televizyon projelerinde adını duyurmaya başladı.

Sevil Akdağ'ın Yer Aldığı Diziler

Sevil Akdağ'ın Yer Aldığı Diziler

Sevil Akdağ, televizyon ekranlarında çeşitli projelerde yer aldı. Oyunculuk kariyerinde dikkat çeken yapımlar arasında TRT 1’de yayınlanan Tutunamayanlar dizisi bulunuyor. Ayrıca FOX TV’nin uzun soluklu dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde de rol aldı. Romantik-komedi türünde yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisi de Akdağ’ın televizyon ekranında boy gösterdiği projelerden biri oldu.

Sevil Akdağ'ın Yer Aldığı Filmler

Sevil Akdağ'ın Yer Aldığı Filmler

Sevil Akdağ, sinema kariyerinde farklı türlerde projelerde yer aldı. Özellikle korku ve komedi alanındaki yapımlarla dikkat çekti. İşte yer aldığı bazı filmler:

  • Enna: Kara Büyü

  • Kulyas: Lanetin Bedeli

  • Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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