Sevgilinizle Instagram'da Paylaştığınız Fotoğrafa Yazabileceğiniz 10 Aşk Dolu Caption
Sevgilinizle Instagram'da Paylaştığınız Fotoğrafa Yazabileceğiniz 10 Aşk Dolu Caption
Yıldönümleri, tatlı bir date veya sıradan bir anda çekilen samimi bir fotoğraf... Sosyal medya hesaplarınızda sevgilinizle birlikte fotoğraf paylaşmak istiyor ancak caption'a ne yazacağınızı bilemiyorsanız size birkaç önerimiz var! 😍
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1. "Evet, dedikodular doğru... Ben bu kişiye aşığım!"
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2. "Yüzümdeki gülüşün sebebi tabii ki yanımdaki."
3. "Ne kadar şanslıyım ki denizdeki tüm balıklar arasında seni yakaladım."
4. "Birlikte olmayı en sevdiğim yerde, en sevdiğim kişiyleyim."
5. "Dünyadaki en sevdiğim yer, senin yanın."
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