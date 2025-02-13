Sevgililer Gününe Özel: Sevgililik Stilin Ne?
Sevgililer Gününe Özel: Sevgililik Stilin Ne?
Aşkın içinde sen nasıl bir yer tutuyorsun? Sevdiğine dünyaları veren mi, yoksa özgürlüğüne düşkün biri mi? Belki de romantizmi doruklarda yaşayan ya da her şeyi mantık çerçevesinde değerlendiren birisin. Sevgililer Günü'ne özel bu test, ilişki içindeki tutumlarını analiz ederek nasıl bir sevgili olduğunu söylüyor! Hazırsan, aşk haritanı çıkarmaya başlıyoruz.
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1. Bir ilişkide senin için en önemli şey nedir?
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2. Sevgilinle bir tartışma yaşadığında nasıl tepki verirsin?
3. Romantik jestler hakkında ne düşünüyorsun?
4. Sevgilin sürpriz bir şekilde seni görmek için yanına gelse ne yaparsın?
5. Aşkı bir kelimeyle tanımla desek, hangisini seçerdin?
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6. Sevgilin senin için bir fedakarlık yaparsa nasıl hissedersin?
7. Sevgilinin sana gün boyu mesaj atmasını nasıl karşılarsın?
8. Hediye seçerken neye dikkat edersin?
9. Sevgilin sana güven vermediğinde ne yaparsın?
10. Sevgilinle geleceği konuşmak senin için ne ifade eder?
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Dengeli ve sadık sevgili!
Tutkulu ve çoşkulu sevgili!
Özgürlüğüne düşkün sevgili!
Duygusal ve derin sevgili!
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