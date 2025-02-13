Sevgililer Gününe Özel: Sevgililik Stilin Ne?

Sen aşkı sağlam temellere dayandıran, güvene ve sadakate çok önem veren bir sevgilisin. İlişkilerde dramatik iniş çıkışlar yerine huzurlu ve sağlam bir bağ kurmayı tercih ediyorsun. Partnerin, seninle beraber olduğu sürece kendini güvende hisseder çünkü onun için her zaman en iyisini istersin. Sevgilinle her şeyi paylaşmayı seviyorsun ama bağımsızlığa da saygı duyuyorsun. Ne fazla yapışık ne de fazla mesafeli bir sevgilisin. Bu yüzden uzun süreli ve sağlam ilişkiler kurma konusunda oldukça başarılısın. Ancak bazen fazla mantıklı olmak, duygularını tam olarak göstermemene sebep olabilir. Daha fazla içini açarak sevgini göstermekte fayda var!