Sevgililer Günü’ne Özel Airfryer’da Kolayca Hazırlayabileceğiniz Sağlıklı ve Lezzetli Yemek Tarifleri

Dışı çıtır, içi yumuşacık, tatlı ve hafif baharatlı bir lezzet! Bal ve hardalın mükemmel uyumu ile sevgilinin kalbini fethedecek bir tarif geliyor!

Malzemeler:

4 adet tavuk but

2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı hardal

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı:

Bal, hardal, zeytinyağı ve baharatları karıştırarak tavukları bu sos ile kapla.

Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştir ve 200°C’de 18-20 dakika pişir.

Son 5 dakikada fan hızını artırarak tavuğun üzerinin iyice kızarmasını sağla.

🔥 İpucu: Tavukların içine biraz bıçakla çizikler atarsan sos daha iyi içine işler ve daha lezzetli olur!

Hem sağlıklı hem de çıtır çıtır bir eşlikçi mi arıyorsun? O zaman kabak cipsi tam senlik! 🥒✨

Malzemeler:

2 adet kabak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Kabakları ince dilimler halinde doğrayın.

Üzerine zeytinyağı, parmesan ve baharatları ekleyip güzelce karıştırın.

Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine tek sıra halinde dizin ve 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

🔥 İpucu: Daha çıtır olması için kabakları çok kalın doğramamaya dikkat et!