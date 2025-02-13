Sevgililer Günü’ne Özel Airfryer’da Kolayca Hazırlayabileceğiniz Sağlıklı ve Lezzetli Yemek Tarifleri
Sevgililer Günü’ne Özel Airfryer’da Kolayca Hazırlayabileceğiniz Sağlıklı ve Lezzetli Yemek Tarifleri
Sevgililer Günü’nde hem romantik hem de sağlıklı bir akşam yemeği hazırlamak ister misiniz? Philips Çift Hazneli Airfryer, hem pratik hem de az yağlı tarifler için mükemmel bir çözüm!
Hazır mısınız? İşte Sevgililer Günü için mükemmel tarifler! 💘
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1. Falafel
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2. Ballı Hardallı Tavuk Butları & Parmesanlı ve Baharatlı Kabak Cipsi
3. Baharatlı Çıtır Tofu
4. Sarımsaklı ve Tereyağlı Bonfile Dilimleri & Ballı ve Baharatlı Patates
5. Çıtır Gnocchi
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6. Crispy Chicken Burger
7. Narlı ve Portakallı Somon & Bademli ve Limonlu Kuşkonmaz
8. Aşk Dolu Kumpir
9. Pizza
10. Fit Çikolatalı Sufle
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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