onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Sevgililer Günü’ne Özel Airfryer’da Kolayca Hazırlayabileceğiniz Sağlıklı ve Lezzetli Yemek Tarifleri

etiket Sevgililer Günü’ne Özel Airfryer’da Kolayca Hazırlayabileceğiniz Sağlıklı ve Lezzetli Yemek Tarifleri

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.02.2025 - 19:01

Sevgililer Günü’nde hem romantik hem de sağlıklı bir akşam yemeği hazırlamak ister misiniz? Philips Çift Hazneli Airfryer, hem pratik hem de az yağlı tarifler için mükemmel bir çözüm!

Hazır mısınız? İşte Sevgililer Günü için mükemmel tarifler! 💘

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Falafel

1. Falafel

Sevgililer Günü’nde dışı altın gibi çıtır, içi ise yumuşacık ve bol baharatlı bir falafel hazırlamak harika bir fikir! 🌿 Özellikle sağlıklı beslenmeye önem veriyorsan, bu glutensiz ve vegan tarif tam sana göre!

Malzemeler:

  • 1 kutu (400 g) konserve nohut (suyu süzülmüş)

  • 1 küçük soğan (doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı kişniş

  • 2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

  • 2 yemek kaşığı un (isteğe bağlı, bağlamak için)

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Nohut, soğan, sarımsak, baharatlar ve maydanozu mutfak robotunda çekerek püre haline getir.

  • Eğer karışım çok cıvıksa biraz un ekleyerek kıvamını ayarla.

  • Karışımdan küçük toplar yap ve hafifçe bastırarak şekil ver.

  • Philips airfryer’ın büyük haznesine yerleştir ve 200°C’de 10-12 dakika pişir.

🔥 İpucu: Falafellerin üzerine hafifçe zeytinyağı sürerek daha çıtır olmasını sağlayabilirsin!

2. Ballı Hardallı Tavuk Butları & Parmesanlı ve Baharatlı Kabak Cipsi

2. Ballı Hardallı Tavuk Butları & Parmesanlı ve Baharatlı Kabak Cipsi

Dışı çıtır, içi yumuşacık, tatlı ve hafif baharatlı bir lezzet! Bal ve hardalın mükemmel uyumu ile sevgilinin kalbini fethedecek bir tarif geliyor!

Malzemeler:

  • 4 adet tavuk but 

  • 2 yemek kaşığı bal 

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı:

  • Bal, hardal, zeytinyağı ve baharatları karıştırarak tavukları bu sos ile kapla.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştir ve 200°C’de 18-20 dakika pişir.

  • Son 5 dakikada fan hızını artırarak tavuğun üzerinin iyice kızarmasını sağla.

🔥 İpucu: Tavukların içine biraz bıçakla çizikler atarsan sos daha iyi içine işler ve daha lezzetli olur!

Hem sağlıklı hem de çıtır çıtır bir eşlikçi mi arıyorsun? O zaman kabak cipsi tam senlik! 🥒✨

Malzemeler:

  • 2 adet kabak 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri 

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Kabakları ince dilimler halinde doğrayın.

  • Üzerine zeytinyağı, parmesan ve baharatları ekleyip güzelce karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine tek sıra halinde dizin ve 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

🔥 İpucu: Daha çıtır olması için kabakları çok kalın doğramamaya dikkat et!

3. Baharatlı Çıtır Tofu

3. Baharatlı Çıtır Tofu

Sevgililer Günü’nde biraz farklı bir tat denemek istersen, çıtır baharatlı tofu harika bir seçenek! 

Malzemeler:

  • 200 g sert tofu (küpler halinde doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 tatlı kaşığı susam yağı

  • 1 tatlı kaşığı mısır nişastası

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı tatlı toz biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

  • Tofu küplerini kağıt havluyla iyice kurula.

  • Bir kapta soya sosu ve susam yağı ile karıştır, ardından baharatları ve nişastayı ekle.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine koy ve 190°C’de 10 dakika pişir.

  • Son 2 dakikada hafifçe karıştırarak tüm yüzeylerinin çıtırlaşmasını sağla.

🔥 İpucu: Daha da çıtır olması için tofu küplerini pişirmeden önce 15 dakika dondurabilirsin!

4. Sarımsaklı ve Tereyağlı Bonfile Dilimleri & Ballı ve Baharatlı Patates

4. Sarımsaklı ve Tereyağlı Bonfile Dilimleri & Ballı ve Baharatlı Patates

Dışı nefis çıtır, içi ise lokum gibi yumuşacık! 😍 Sevgililer Günü’ne yakışır bir ana yemek arıyorsan, bu tereyağlı bonfile tarifi tam senlik!

Malzemeler:

  • 300-400 g bonfile dilimi 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı tereyağı 

  • 2 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • 1 tatlı kaşığı taze kekik 

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı:

  • Bonfile dilimlerini zeytinyağı, sarımsak ve baharatlarla iyice ov.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştir ve 200°C’de 10-12 dakika pişir.

  • Pişmesine 2 dakika kala üzerine bir parça tereyağı ekle ve etin tereyağıyla karamelize olmasını sağla.

🔥 İpucu: Daha sulu bir et için bonfileyi pişirmeden önce oda sıcaklığında 30 dakika beklet!

Etin en iyi dostu tabii ki patates! Ama bu kez klasik patatesin biraz daha özel bir versiyonunu yapıyoruz: dışı baharatlı ve çıtır, içi yumuşacık! 😍

Malzemeler:

  • 2 büyük boy patates 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı bal 

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı tatlı toz biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kekik 

Yapılışı:

  • Patatesleri elma dilimi şeklinde doğrayın.

  • Üzerine zeytinyağı, bal ve baharatları ekleyip güzelce karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirip 190°C’de 15 dakika pişirin.

🔥 İpucu: Daha çıtır bir doku için patatesleri pişirmeden önce 10 dakika soğuk suda bekletip kurula!

5. Çıtır Gnocchi

5. Çıtır Gnocchi

İtalya’nın romantik havasını sofrana taşımaya ne dersin? Bu çıtır gnocchi, dışı mükemmel kızarmış, içi ise yumuşacık! Üzerine lezzetli domates sosu ve parmesan ekleyerek tam bir aşk yemeği haline getirebilirsin. 

Malzemeler:

  • 250 g gnocchi (hazır veya ev yapımı)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • ½ çay kaşığı tuz

  • ½ çay kaşığı karabiber

  • ½ çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

Sos için:

  • ½ su bardağı domates sosu 

  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan 

  • Taze fesleğen yaprakları 

Yapılışı:

  • Gnocchileri bir kaba al, üzerine zeytinyağı ve baharatları ekleyerek iyice karıştır.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştir ve 200°C’de 10 dakika pişir.

  • Pişen gnocchileri sıcak domates sosuyla buluştur, üzerine rendelenmiş parmesan ve taze fesleğen ekleyerek servis et!

🔥 Romantik İpucu: Bu gnocchileri iki kişilik şık bir tabakta paylaşarak, İtalyan filmlerindeki gibi romantik bir yemek anı yaratabilirsin!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Crispy Chicken Burger

6. Crispy Chicken Burger

Sevgililer Günü’nde klasik bir burger yemek istiyorsan ama biraz daha farklı ve gurme bir tat arıyorsan, bu CBLT burger tam sana göre! Cheddar, çıtır tavuk, marul ve domatesin mükemmel uyumuyla damak çatlatan bir lezzet yaratıyoruz!

Malzemeler:

  • 2 hamburger ekmeği

  • 2 adet tavuk göğsü (ince dilimlenmiş)

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • ½ çay kaşığı sarımsak tozu

  • ½ çay kaşığı tatlı toz biber

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yumurta (çırpılmış)

  • ½ su bardağı galeta unu

  • 2 dilim cheddar peyniri 🧀

  • 4 dilim çıtır bacon veya hindi füme 🥓

  • 2 yaprak marul

  • 2 dilim domates

  • 2 yemek kaşığı mayonez

Yapılışı:

  • Tavukları tuz, karabiber, sarımsak tozu ve toz biberle baharatla.

  • Önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, en son galeta ununa bulayarak pane yap.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesinde 190°C’de 10-12 dakika pişir, yarısında çevir.

  • Tavuklar pişerken hamburger ekmeklerini hafifçe ısıt.

  • Pişen tavukların üzerine cheddar koyup son 1 dakikada erit.

  • Ekmeklerin içine mayonez sür, marul, domates, cheddar’lı tavuk ve çıtır bacon ekleyerek servis et!

Crispy Chicken burger ile mükemmel uyum sağlayacak bu çıtır patatesler, Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesinde çok daha az yağla pişiyor ve yine de dışı kıtır, içi yumuşacık oluyor!

Malzemeler:

  • 3-4 adet orta boy patates 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • ½ çay kaşığı karabiber

  • ½ çay kaşığı tatlı toz biber

  • ½ çay kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

  • Patatesleri iyice yıkayıp kabuklarını soy ve ince dilimler halinde doğra.

  • Zeytinyağı, tuz, karabiber, tatlı biber ve sarımsak tozunu patates dilimlerinin üzerine serpiştirerek karıştır.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştir ve 180°C’de 15-20 dakika pişir.

  • Patatesleri karıştırarak her tarafının eşit pişmesini sağla.

Philips Çift Hazneli Airfryer, daha az yağla pişirme özelliğiyle, lezzetli yemekler hazırlarken daha sağlıklı seçenekler sunuyor! İster patatesi, ister hamburgeri olsun, her şey az yağla çıtır çıtır olacak!

7. Narlı ve Portakallı Somon & Bademli ve Limonlu Kuşkonmaz

7. Narlı ve Portakallı Somon & Bademli ve Limonlu Kuşkonmaz

Balık yemekleri sevenler için şık ve hafif bir tarif geliyor! Nar ve portakal sosuyla marine edilmiş lezzetli ve sağlıklı bir somon pişirmeye ne dersin? 

Malzemeler:

  • 2 dilim somon fileto 

  • 2 yemek kaşığı nar suyu

  • 2 yemek kaşığı taze sıkılmış portakal suyu 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı taze kekik 

Yapılışı:

  • Nar suyu, portakal suyu, zeytinyağı ve baharatları bir kapta karıştır.

  • Somon filetolarını bu marinasyon içinde 15 dakika beklet.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştir ve 190°C’de 10-12 dakika pişir.

🔥 İpucu: Somonun üzerine son dakikada biraz daha nar suyu gezdirerek daha parlak ve lezzetli bir görünüm elde edebilirsin!

Somonun yanına hafif ve sağlıklı bir yeşil sebze eklemek istersen bademli ve limonlu kuşkonmaz tam sana göre! Dışı hafif çıtır, içi sulu ve nefis bir eşlikçi!

Malzemeler:

  • 1 demet taze kuşkonmaz 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı limon suyu 

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 yemek kaşığı file badem (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Kuşkonmazların sert uçlarını kesin ve bir kaba alın.

  • Üzerine zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyip güzelce karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine koyun ve 180°C’de 8-10 dakika pişirin.

  • Son 2 dakikada file bademleri ekleyerek lezzetini artır!

8. Aşk Dolu Kumpir

8. Aşk Dolu Kumpir

Sevgililer Günü’nü dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ve bol lezzetli bir kumpirle kutlamaya ne dersin? 💘 Romantik bir akşam yemeğine sıcak, doyurucu ve tamamen sana özel bir lezzet eklemek için bu kumpiri sevdiğin malzemelerle süsleyebilirsin!

Malzemeler:

  • 2 büyük boy patates 

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 yemek kaşığı tereyağı 

  • ½ su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri 

İç harcı için:

  • ½ su bardağı mısır 

  • ½ su bardağı doğranmış turşu 

  • ½ su bardağı sosis veya sucuk (küçük doğranmış)

  • 2 yemek kaşığı yoğurt veya mayonez

Yapılışı:

  • Patatesleri iyice yıka ve kurula. Kabuklarını hafifçe delin, üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber sür.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştir ve 200°C’de 40-45 dakika pişir.

  • Patatesler iyice yumuşayınca ortadan kes ve içini çatalla ezerek tereyağı ve kaşar peyniriyle karıştır.

  • Üzerine sevdiğin malzemeleri ekleyerek servis et!

🔥 Aşk Dolu İpucu: Sevgilinle birlikte hazırlayabileceğin mini kumpir barı kurarak herkesin kendi zevkine göre doldurmasını sağlayabilirsin! ❤️

9. Pizza

9. Pizza

Sevgililer Günü’nde ev yapımı bir pizza yaparak, sıcacık bir film eşliğinde romantik bir akşam geçirebilirsiniz! 🍕💑 İster klasik margarita, ister bol malzemeli!

Malzemeler:

  • 1 adet hazır pizza tabanı veya lavaş

  • ½ su bardağı domates sosu

  • 1 su bardağı rendelenmiş mozzarella 

  • 6-7 dilim pepperoni veya sucuk

  • ½ çay kaşığı kekik

  • ½ çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Pizza tabanının üzerine domates sosunu sür, mozzarella peyniri ve malzemeleri ekle.

  • Hafifçe zeytinyağı gezdir ve Philips  Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesinde 200°C’de 8-10 dakika pişir.

  • Piştikten sonra üzerine kekik serpip sıcak servis et!

🔥 İpucu: Daha ince bir hamur seviyorsan lavaş kullanarak nefis bir çıtır pizza yapabilirsin!

10. Fit Çikolatalı Sufle

10. Fit Çikolatalı Sufle

Klasik sufleye sağlıklı bir dokunuş yapıyoruz! Şekersiz, unsuz ama yine de içi akışkan mı akışkan, dışı yumuşacık bir lezzet bombası!

Malzemeler:

  • 2 adet olgun muz 

  • 2 adet yumurta 

  • 50 g bitter çikolata (en az %70 kakao) 

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 tatlı kaşığı bal veya hurma özü

Yapılışı:

  • Muzları çatalla ezin, üzerine yumurtaları ekleyin ve iyice çırpın.

  • Eritilmiş bitter çikolatayı karışıma ekleyin.

  • Kakao, kabartma tozu ve balı da ekleyip güzelce karıştırın.

  • Karışımı ısıya dayanıklı sufle kaplarına dökün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine koyun ve 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın