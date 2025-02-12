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Sevgililer Günü'nde Sevgiline Hangi Sağlıklı Yemeği Hazırlamalısın?

etiket Sevgililer Günü'nde Sevgiline Hangi Sağlıklı Yemeği Hazırlamalısın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 19:01

Sevgililer Günü’nde sevdiğine hem sağlıklı hem de lezzetli bir yemek hazırlamak istiyorsan, doğru yerdesin! Bu testi çözerek, ona en uygun sağlıklı menüyü bulabilirsin. Hadi bakalım, başlayalım mı?

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1. İlk sorumuz! Sevgilinle damak tadınız ne kadar uyumlu?

2. Peki, bu ilişkide kim daha güzel yemek yapıyor?

3. Partnerin sana sevgililer gününde mum ışığında baş başa yemek yemeği teklif etti. Romantik bir müzik de size eşlik edecekmiş... Bu fikir sana nasıl geliyor?

4. Birlikte mutfağa girip yemekler yapar mısınız?

5. Sevgililer gününde bu hediyelerden hangisinin gelmesini istersin?

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6. Bu romantik manzaralardan hangisinde ikinizi hayal edebiliyorsun? Seç birini!

7. Bu tatlılardan hangisi partnerinin ilk seçeneği olurdu?

8. Son olarak, partnerinin el lezzetini puanla! (1 en az 5 en fazla) Aramızda kalacak korkma :)

Spesiyal Sebze Yemeği ve Arpacık Soğan Mezesi

Spesiyal Sebze Yemeği ve Arpacık Soğan Mezesi

Spesiyal sebze yemeğini rahatlıkla hazırlaman mümkün. Hem çok kolay hem de aşırı doyurucu bir ikili arıyorsan işte denemenin gereken tarifler!

Sebze Yemeği

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 60 dakika

Pişirme derecesi: 140 derece

Malzemeler:

  • 1 soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 patlıcan

  • 2 kabak

  • 3 domates

  • 400 gr domates sos

  • 100 ml su

  • 0,25 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 0,25 çay kaşığı kırmızı biber tozu

  • 1 çay kaşığı keklikotu

  • 1 çay kaşığı kekik 

Yapılışı:

Tüm malzemeleri yıkayın, soyun, ince ince halkalar halinde doğrayın. 

Patlıcan, kabak ve domatesleri bir kapta sarımsak, domates sos, tuz ve diğer baharatlarla harmanlayın. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine girecek pişirme kabına yan yana dizin.

Belirtilen ayarla pişmeye bırakın.Süre sonunda ister hemen servis tabağına alın, ister cihazın sıcak tutma özelliğinden faydalanarak sonra yemek üzere bekletin.

Soğan Meze

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 20 gr arpacık soğan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 2 çay kaşığı pul biber

  • 1 tutam kekik

  • 1,5 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 0,5 çay bardağı su

  • 6 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 2 diş sarımsak

Hazırlanışı:

Soğanları soyup üzerine zeytinyağı sıkın, baharatlayın ve 180 derece 25 dakika ayarıyla pişirmeye başlayın. 

Pişme işleminin bitmesine 5 dakika kala hazneyi açıp içine nar ekşisi ve su ekleyin.

Bu esnada cihazın kokuları ve lezzetleri karıştırmayan ikili hazne tasarımı işinize çok yarayacak. Çünkü yanda ana yemeğiniz pişerken hiç soğan kokusu çıkmadan mezenizi hazırlayabileceksiniz.

Soğanlar pişerken süzme yoğurdu sarımsakla karıştırıp bekletin. Pişen soğanları da bu kaseye alıp ana yemeğinizin yanında servis edin.

Afiyet olsun!

Baharatlı Yeşil Köri Tavuk ve Kavrulmuş Pancarlı Humus

Baharatlı Yeşil Köri Tavuk ve Kavrulmuş Pancarlı Humus

Asya esintili yeşil köri tavuk, mutfağınızın en egzotik tariflerinden biri olacak. Hem doyurucu hem enfes bir lezzet arıyorsanız, bu ikiliyi mutlaka denemeniz gerek. Pişman olmayacaksınız! 

Köri Tavuk

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 37 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 500 gr tavuk budu fileto

  • 3 diş sarımsak

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 250 gr Hokkaido bal kabağı

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 100 gr brokoli çiçeği

  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 100 gr yeşil köri ezmesi

  • 400 gr hindistan cevizi sütü

  • 0,5 çay kaşığı karabiber

  • 1 misket limonu

  • 10 gr taze fesleğen

  • 1 kırmızı acı biber

Yapılışı:

  • Önce tavukları küp küp doğrayın, sarımsakları kıyın, soğanı halka halka dilin, zencefili rendeleyin.

  • Kırmızı dolmalık biberleri, çekirdeklerini çıkardıktan sonra ince şeritler halinde doğrayın. Brokoliyi çiçeklerine ayırın.

  • Brokoli haricindeki malzemeleri bir kapta hindistan cevizi yağı ve tuzla karıştırın. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine alın ve 10 dakika 180 derece ayarını yapın.

  • Süre sonunda hazneye brokolileri de ekleyip 10 dakika da böyle pişirin.

  • Sebzeler pişerken bir yandan köri ezmesi, hindistan cevizi sütü, tuz ve karabiberi karıştırıp kenara koyun.

  • Pişen sebzelerin üzerine bu sosu dökün ve cihazı 17 dakika, 160 derece ayarıyla çalıştırın.

  • Süre sonunda enfes kokulu, farklı ve egzotik bir yemeğiniz olacak. Servis öncesinde üzerine taze fesleğen ve acı biber eklemeyi de unutmayın.

Humus

Hazırlama süresi: 8 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 300 gram çiğ pancar

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı kanola yağı

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 240 gram konserve nohut, süzülmüş

  • 1 tutam karabiber

  • 0,5 çay kaşığı kimyon

  • 1 limon

  • 1 yemek kaşığı tahin

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı siyah susam tohumu

  • 5 gram maydanoz

Yapılışı:

1. Pancar kökünü ve sarımsakları soyun. Pancarı küp küp doğrayın ve bir kapta sarımsak, kanola yağı, tuz ile birleştirin.

2. Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın ve belirtilen ayarları yapıp pişirin.

3. Pancarlar pişerken nohutu süzün. Üzerine pancarları, sarımsağı, biberi, baharatları, limonu, yağı alıp blender yardımıyla püre haline getirin.

4. Hazırlanan harika renkli humusu servis tabağına yayın. 

Cihazın senkronize pişirme özelliğinden faydalanarak bu iki çok farklı lezzeti aynı anda pişecek şekilde ayarlayabilir ve süre sonunda her iki yemeği yan yana servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Yabani Mantarlı Karabuğdaylı Galette ve Tatlı Patates Cipsi

Yabani Mantarlı Karabuğdaylı Galette ve Tatlı Patates Cipsi

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 90 gram soğuk tereyağı

  • 90 gram un

  • 90 gram karabuğday unu

  • 2 çay kaşığı porçini mantar tozu

  • 2 yemek kaşığı soğuk su

  • 50 gram Gruyère peyniri

  • 100 gram krem peynir

  • 400 gram yabani mantar

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam tuz

  • 4 tutam kekik, taze

Yapılışı:

1. Tereyağını küçük küpler halinde kesin. Çok amaçlı un, karabuğday unu, porçini mantarı tozu, küp tereyağı ve tuzu mutfak robotuna ekleyin ve kumlu gibi bir kıvamda iyice karışana kadar 1 dakika boyunca darbeli ayarında çırpın. Daha sonra karışımı büyük bir kaseye aktarın, soğuk su ekleyin, sıkı ve toplanabilen bir hamur oluşana kadar biraz yoğurun. Üzerini kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

2. Bu sırada iç dolguyu hazırlayın. Gravyer peynirini rendeleyip krem peynirle karıştırın. Yabani mantarları fırçayla temizleyin, ince ince dilimleyip zeytinyağı ve tuzla tatlandırın.

3. Soğuyan hamuru yaklaşık 0,5 cm kalınlığında 25 cm çapında açın. Sepetin tabanına yerleştirin, üzerine peynir karışımını her iki yanında 4 cm'lik bir kenar bırakarak yayın, üzerine de yabani mantarları yerleştirin. Boş kalan kenarları, dolgunun ortasına doğru düzgünce katlayın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin. Cihazı 160 derece ayarda çalıştırın.

4. Taze kekiği yıkayıp iri iri doğrayın. Piştikten sonra patlıcan galettayı Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın ve servis etmeden önce 10 dakikalığına soğumaya bırakın. Üzerine taze kekik serpip servis edin.

Tabii ki bununla bitmedi. 

Tatlı Patates Cipsi:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 60 dakika

Pişirme derecesi: 80 derece

Malzemeler:

  • 2-3 adet tatlı patates 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

Yapılışı:

  • Tatlı patates dilimlerini zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı biber ve isteğe bağlı olarak tarçın ile tatlandırın.

  • Patates dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine tek sıra halinde yerleştirin. Bu sırada üst üste gelmemelerine dikkat edin.

  • Dijital menüyü kullanarak hazne için belirtilen ayarı yapın ve malzemelerin üzeri altın rengine dönene kadar pişirin.

Cihazın dijital menüsünü kullanarak iki hazne için ayar girebilir, dilerseniz aynı ayarı tek tuşla diğer hazneye de uygulayabilir ve menünüzü en pratik şekilde hazırlayabilirsiniz. Elinize sağlık!

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miray soysal
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