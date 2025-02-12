Sevgililer Günü'nde Sevgiline Hangi Sağlıklı Yemeği Hazırlamalısın?

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

90 gram soğuk tereyağı

90 gram un

90 gram karabuğday unu

2 çay kaşığı porçini mantar tozu

2 yemek kaşığı soğuk su

50 gram Gruyère peyniri

100 gram krem peynir

400 gram yabani mantar

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tutam tuz

4 tutam kekik, taze

Yapılışı:

1. Tereyağını küçük küpler halinde kesin. Çok amaçlı un, karabuğday unu, porçini mantarı tozu, küp tereyağı ve tuzu mutfak robotuna ekleyin ve kumlu gibi bir kıvamda iyice karışana kadar 1 dakika boyunca darbeli ayarında çırpın. Daha sonra karışımı büyük bir kaseye aktarın, soğuk su ekleyin, sıkı ve toplanabilen bir hamur oluşana kadar biraz yoğurun. Üzerini kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

2. Bu sırada iç dolguyu hazırlayın. Gravyer peynirini rendeleyip krem peynirle karıştırın. Yabani mantarları fırçayla temizleyin, ince ince dilimleyip zeytinyağı ve tuzla tatlandırın.

3. Soğuyan hamuru yaklaşık 0,5 cm kalınlığında 25 cm çapında açın. Sepetin tabanına yerleştirin, üzerine peynir karışımını her iki yanında 4 cm'lik bir kenar bırakarak yayın, üzerine de yabani mantarları yerleştirin. Boş kalan kenarları, dolgunun ortasına doğru düzgünce katlayın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin. Cihazı 160 derece ayarda çalıştırın.

4. Taze kekiği yıkayıp iri iri doğrayın. Piştikten sonra patlıcan galettayı Çift Hazneli Airfryer'dan çıkarın ve servis etmeden önce 10 dakikalığına soğumaya bırakın. Üzerine taze kekik serpip servis edin.

Tabii ki bununla bitmedi.

Tatlı Patates Cipsi:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 60 dakika

Pişirme derecesi: 80 derece

Malzemeler:

2-3 adet tatlı patates 2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

Yapılışı:

Tatlı patates dilimlerini zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı biber ve isteğe bağlı olarak tarçın ile tatlandırın.

Patates dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine tek sıra halinde yerleştirin. Bu sırada üst üste gelmemelerine dikkat edin.

Dijital menüyü kullanarak hazne için belirtilen ayarı yapın ve malzemelerin üzeri altın rengine dönene kadar pişirin.

Cihazın dijital menüsünü kullanarak iki hazne için ayar girebilir, dilerseniz aynı ayarı tek tuşla diğer hazneye de uygulayabilir ve menünüzü en pratik şekilde hazırlayabilirsiniz. Elinize sağlık!