Sevgililer Günü'nde Sevgiline Hangi Sağlıklı Yemeği Hazırlamalısın?
Sevgililer Günü'nde Sevgiline Hangi Sağlıklı Yemeği Hazırlamalısın?
Sevgililer Günü’nde sevdiğine hem sağlıklı hem de lezzetli bir yemek hazırlamak istiyorsan, doğru yerdesin! Bu testi çözerek, ona en uygun sağlıklı menüyü bulabilirsin. Hadi bakalım, başlayalım mı?
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1. İlk sorumuz! Sevgilinle damak tadınız ne kadar uyumlu?
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2. Peki, bu ilişkide kim daha güzel yemek yapıyor?
3. Partnerin sana sevgililer gününde mum ışığında baş başa yemek yemeği teklif etti. Romantik bir müzik de size eşlik edecekmiş... Bu fikir sana nasıl geliyor?
4. Birlikte mutfağa girip yemekler yapar mısınız?
5. Sevgililer gününde bu hediyelerden hangisinin gelmesini istersin?
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6. Bu romantik manzaralardan hangisinde ikinizi hayal edebiliyorsun? Seç birini!
7. Bu tatlılardan hangisi partnerinin ilk seçeneği olurdu?
8. Son olarak, partnerinin el lezzetini puanla! (1 en az 5 en fazla) Aramızda kalacak korkma :)
Spesiyal Sebze Yemeği ve Arpacık Soğan Mezesi
Baharatlı Yeşil Köri Tavuk ve Kavrulmuş Pancarlı Humus
Yabani Mantarlı Karabuğdaylı Galette ve Tatlı Patates Cipsi
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