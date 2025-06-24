Sevgi Dili Dokunmak Olanlara Özel: İlişkilerde Temas Bağımlılığı Nedir?

Eğer temas bağımlısı biriysen bunu yaşıyor olman muhtemel. Dokunmadığın anlarda kendini huzursuz ya da endişeli hissedebilirsin. Çünkü bu tarz durumlar sana göre ilişkinde bir sorun olduğunu gösteriyor. Yani partnerinin sana sarılmaması ya da elini tutmamasının tek nedeni sana göre ilişkinizde problem olması.