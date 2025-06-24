Sevgi Dili Dokunmak Olanlara Özel: İlişkilerde Temas Bağımlılığı Nedir?
İnsanların ilişkilerde sevgilerini göstermek için farklı yolları var. Bu yollardan biri de fiziksel temas elbette. Sürekli sarılarak, el ele tutuşarak ya da dokunarak sevgini belli ediyorsan senin de sevgi dilin fiziksel temas olabilir. Bunun aşırıya kaçtığı durumlar da olabiliyor. Peki nedir bu ilişkilerdeki temas bağımlılığı gel birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Temas bağımlılığı nedir açıklayarak başlayalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Temas bağımlılığının bazı belirtileri var.
Bir başka belirti ise fiziksel temas olmadığında huzursuz hissetmek!
Temas bağımlısı olanlarda sık görülen belirtilerden biri de dokunma yoluyla ilişkiyi test etmeye çalışmak.
Peki temas bağımlılığı neden oluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başka bir neden ise kaygılı bağlanma biçimi...
Bu bağımlılık ilişkiyi nasıl etkiliyor?
Temas bağımlısıysan ve bununla baş etmek istiyorsan, ne yapabilirsin?
Eğer bunun temas bağımlılığı olduğunu düşünüyorsan yapabileceğin şeyler var.
Eğer bunun üstesinden tek başına gelemiyorsan o zaman profesyonel destek almayı düşünebilirsin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın