onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Sevgi Dili Dokunmak Olanlara Özel: İlişkilerde Temas Bağımlılığı Nedir?

etiket Sevgi Dili Dokunmak Olanlara Özel: İlişkilerde Temas Bağımlılığı Nedir?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
24.06.2025 - 23:51

İnsanların ilişkilerde sevgilerini göstermek için farklı yolları var. Bu yollardan biri de fiziksel temas elbette. Sürekli sarılarak, el ele tutuşarak ya da dokunarak sevgini belli ediyorsan senin de sevgi dilin fiziksel temas olabilir. Bunun aşırıya kaçtığı durumlar da olabiliyor. Peki nedir bu ilişkilerdeki temas bağımlılığı gel birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Temas bağımlılığı nedir açıklayarak başlayalım...

Bir kişinin sürekli partnerine fiziksel temasta bulunmayı istemesi ve bu temas olmadığında kendini rahatsız hissetmesi olarak tanımlayabiliriz. Sevgi dili fiziksel temas olan bir kişi zaten dokunarak iletişim kurar, bu doğru ama temas bağımlılığında bunun ötesinde bir şey var!

Temas bağımlılığının bazı belirtileri var.

İlk belirti elbette sürekli partnere yakın olmayı istemek. Fiziksel olarak yan yana olmayı zaten istemenin yanında temas bağımlısı kişi beraber olduğunda bile partnerine dokunmadan duramaz. Yani koltukta yan yana oturduklarında bile elini tutmak ya da sarılmak isteyebilir.

Bir başka belirti ise fiziksel temas olmadığında huzursuz hissetmek!

Eğer temas bağımlısı biriysen bunu yaşıyor olman muhtemel. Dokunmadığın anlarda kendini huzursuz ya da endişeli hissedebilirsin. Çünkü bu tarz durumlar sana göre ilişkinde bir sorun olduğunu gösteriyor. Yani partnerinin sana sarılmaması ya da elini tutmamasının tek nedeni sana göre ilişkinizde problem olması.

Temas bağımlısı olanlarda sık görülen belirtilerden biri de dokunma yoluyla ilişkiyi test etmeye çalışmak.

Temas bağımlısı olanlar tüm ilişkilerini test ederken fiziksel teması kullanırlar. Partnerinin sevgisini ölçmek için sarılmaya çalışmak, öpmek istemek ya da temas etmeye çalışmak bu ilişkiyi test etmenin yoludur onlara göre. Çünkü yeterince temas olmamasını ilişkinin kötüye gitmesine yorarlar.

Peki temas bağımlılığı neden oluyor?

Bunun tabii birçok nedeni var. Bu nedenlerden biri elbette geçmiş travmalar. Çocuklukta ihmal edilen ya da duygusal eksiklik yaşayanlarda bu durumun gelişmesi mümkün. Geçmişteki bu eksikliği ileriki yıllardaki ilişkilerde telafi etmeye çalışmak görülebiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başka bir neden ise kaygılı bağlanma biçimi...

Kaygılı şekilde bağlananlar ilişkilerinde onay ve güven arayışı içinde olabilir. O yüzden her ilişkilerinde fiziksel teması arayıp bunu bulamadıklarında endişe hissedebilirler. 

Bir başka neden ise fiziksel teması sevgiyle eşleştirmeleri. Yani temas bağımlısı olanlar için fiziksel temas sevgi demek olabiliyor. Onlar için dokunmak demek sevilmek demek!

Bu bağımlılık ilişkiyi nasıl etkiliyor?

Tabii ki temas bağımlılığın ilişkiye birçok etkisi var. Özellikle buna pek de açık olmayan bir partner üzerinde bu durumun baskı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Sürekli temas etmek isteyen kişi partnerine bu yolla duygusal baskı uygulayabilir. Partner bu durumdan rahatsız olabilir ve bu ilişkiyi sarsabilir.

Temas bağımlısıysan ve bununla baş etmek istiyorsan, ne yapabilirsin?

Yapabileceğin elbette birçok şey var. Önce fiziksel temasının aşırı olup olmadığını anlaman gerek. Yani sadece sevgi dilin fiziksel temas mı yoksa bu artık bir bağımlılık mı olmuş, bunu anlaman gerek. Eğer fiziksel temas artık temas bağımlılığına dönmüşse o zaman bazı çözümlere başvurabilirsin.

Eğer bunun temas bağımlılığı olduğunu düşünüyorsan yapabileceğin şeyler var.

İlk olarak bağımsızlığını güçlendirmen gerek. Kendi başına yapmaktan hoşlandığın aktivitelere yönelebilir ve bu sayede bağımsız bir alana sahip olabilirsin. Ya da partnerinle farklı şekilde duygusal bağ kurmanın yollarını arayabilirsin. Beraber kaliteli vakit geçirebileceğiniz anlar yaratabilir veya sözlü sevgi sözcüklerine yönelebilirsin.

Eğer bunun üstesinden tek başına gelemiyorsan o zaman profesyonel destek almayı düşünebilirsin.

Temas bağımlılığını çok yoğun şekilde yaşıyorsan o zaman profesyonel destek almayı tercih edebilirsin. Bu durum, partnerinle arana giriyor ya da ilişkini zora sokuyorsa o zaman profesyonel destek alarak bunu aşmaya çalışmak hem sana hem ilişkine iyi gelecektir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın