Sevdiklerinizle 2023’ü Lezzetli Bir Şekilde Geride Bırakın: Yılbaşında Hazırlayabileceğiniz 10 Kurabiye Tarifi
Sevdiklerinizle 2023’ü Lezzetli Bir Şekilde Geride Bırakın: Yılbaşında Hazırlayabileceğiniz 10 Kurabiye Tarifi
Yılbaşının en keyifli yanlarından biri de sevdiklerinizle birlikte hazırlayabileceğiniz değişik tarifler... Yılbaşında sofralardan eksik olmayan en güzel lezzetlerden biri de kurabiyeler! İşte sizin için birbirinden farklı kurabiyelerin tariflerini paylaştık.
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1. Mozaik Cam Kurabiyeler
2. Çikolatalı Kurabiye
3. Susamlı ve Antep Fıstıklı Barazek Kurabiye
4. Çikolatalı Pratik Kurabiyeler
5. Vegan Kurabiye
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6. Yaban Mersinli Kurabiyeler
7. Ghraybeh Kurabiyeleri
8. Dev Fıstık Ezmeli Kurabiye
9. Kurabiye Muffin
10. Doğal Şekerlerin Kullanıldığı Bademli Yulaflı Kurabiye
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