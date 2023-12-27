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Sevdiklerinizle 2023’ü Lezzetli Bir Şekilde Geride Bırakın: Yılbaşında Hazırlayabileceğiniz 10 Kurabiye Tarifi

etiket Sevdiklerinizle 2023’ü Lezzetli Bir Şekilde Geride Bırakın: Yılbaşında Hazırlayabileceğiniz 10 Kurabiye Tarifi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 19:01

Yılbaşının en keyifli yanlarından biri de sevdiklerinizle birlikte hazırlayabileceğiniz değişik tarifler... Yılbaşında sofralardan eksik olmayan en güzel lezzetlerden biri de kurabiyeler! İşte sizin için birbirinden farklı kurabiyelerin tariflerini paylaştık.

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1. Mozaik Cam Kurabiyeler

1. Mozaik Cam Kurabiyeler

Yılbaşında sevdiklerinizle birlikte farklı bir kurabiye denemek isterseniz bu tarif tam size göre.

Hazırlanma Süresi: 45 dakika

Pişirme Süresi: 6 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 100 gr yumuşatılmış tereyağı

  • 80 gr pudra şekeri

  • 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 1 küçük boy yumurta

  • 180 gr un

  • 1 çay kaşığı toz zencefil

  • 2 tutam tuz

  • 12 akide şekeri

Yapılışı:

1. Tereyağını el mikseri veya standlı mikser kullanarak çırpın. Şekeri ve vanilya ekstraktını ekleyip hafif ve kabarık olana kadar çırpın. Yumrutayı ekleyin. Un, zencefilli baharat karışımı ve tuzu ekleyip 2 dakika daha veya pürüzsüz olana kadar karıştırmaya devam edin. 

2. Hamuru yaklaşık 5 mm kalınlığında açın. Buzdolabına alın ve sertleşene kadar yaklaşık 30 dakika soğumaya bırakın.

3. Sert şekeri renklerine göre ayırın ve her birini ayrı buzdolabı poşetlerine koyun. İri taneli kum gibi bir hal alana kadar şekerleri ezin. Kurabiye kalıbı ile istediğiniz şekli verin. 

4. Küçük bir kalıp kullanarak ortalarından delik açın. Hazırladığınız kurabiyeleri Philips Airfryer 7000 XXL'a alın ve ortalarına birer kaşık ezilmiş şeker koyun.  160 derecede 6 dakika pişirin, afiyet olsun.

2. Çikolatalı Kurabiye

2. Çikolatalı Kurabiye

Klasik ama bir o kadar da lezzetli çikolata kurabiye tarifini es geçmedik!

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 60 gr sütlü çikolata

  • 60 gr bitter çikolata

  • 160 gr un

  • 2 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 100 gr tereyağı

  • 70 gr şeker

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 40 gr file badem

Yapılışı:

1. Her iki çikolata çeşidini de iri iri doğrayın. Un, tuz, kabartma tozu ve kakao tozunu bir kapta birleştirin, özleşene kadar karıştırın.

2. Yumuşatılmış tereyağı ile şekeri bir kaseye alın ve bir el mikseri kullanarak kabarana kadar yaklaşık 2 dakika kadar çırpın. Sütü ekleyip 1 dakika daha karıştırın. Un ve kakao karışımına yavaş yavaş tereyağına ekleyin ve homojen bir şekilde birleşene kadar karıştırmaya devam edin. Doğradığınız çikolataları da ekleyin. 

3. Kurabiye hamurunu sekiz top haline getirin. Buzdolabında 30 dakika kadar bekletin ve 7 cm'lik yuvarlaklar halinde düzleştirin. 

4. Cihazı belirtilen ayarda çalıştırın ve yemek için tamamen soğumasını bekleyin!

3. Susamlı ve Antep Fıstıklı Barazek Kurabiye

3. Susamlı ve Antep Fıstıklı Barazek Kurabiye

Bu geleneksel kurabiye tarifinin lezzetine hayran kalacaksınız. 

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 13 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 100 ml su

  • 70 gr şeker

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 130 gr antep fıstığı 

  • 150 gr susam

  • 80 ml az ılık su

  • 1/2 çay kaşığı kuru maya

  • 150 gr şeker

  • 130 gr yumuşaltılmış tereyağı

  • 280 gr kavuzlu buğday unu

Yapıışı:

1.Bir tencereye su, şeker ve bal ekleyip kaynatın. 10 dakika kaynatın ve birkaç kez karıştırın. Ateşten alın ve soğumasını bekleyin, ardından bir kaseye dökün. 

2. Bir mutfak robotuyla fıstıkları öğütün ve bir kaseye alın. Susamları bir tavada aromatik bir koku alana dek kavurun ve sonrasında tabağa aktarın. 

3. Küçük bir kapta ılık su ve kurutulmuş mayayı karıştırın. 5 dakika dinlendirin. Mutfak makinesiyle şekeri, yumuşatılmış tereyağını ve buğday karıştırın. Daha sonra maya suyunu ekleyin ve karıştırın. Bal şurubunu, susamları ve kabaca öğütülmüş antep fıstığını hazır bulundurun. 

4. Hamuru küçük toplar halinde şekillendirin, ardından topları ellerinizle düzleştirin. Topları şurupla kaplayın ve şurupla kaplı tarafını susama batırın. 

5.Kurabiyeleri Philips Airfryer 7000 XXL'a kurabiyeleri yerleştirin ve 7 dakika pişirin. Rapid CombiAir teknolojisi sayesinde kurabiyeleriniz tam istediğiniz gibi pişecek. Kurabiyelerin enfes tadının keyfini çıkarın!

4. Çikolatalı Pratik Kurabiyeler

4. Çikolatalı Pratik Kurabiyeler

Dilerseniz çocuklarınızla hazırlayabileceğiniz, dilerseniz arkadaşlarınızla hazırlayabileceğiniz bu lezzetli tarifi hemen deneyin!

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 7 dakika

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler

  • 100 gr un

  • 10 gr kakao tozları

  • 40 gr şeker

  • 1 tutam tuz

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 30 gr tereyağı

  • 1 yumurta

  • 30 gr kaju fıstığı

Yapılışı:

1. Kajular hiç tüm malzemeleri birleştirin ve pürüzsüz olana kadar hamuru ellerinizle yoğurun.

2.Hamuru iki katmanlı kabartma kağıdı arasında 4 mm kalınlığında açın. Ardından istediğiniz kurabiye kesiciyle kesin. 

3. Kurabiyelerin üstüne yıkanmış ve kurulanmış kaju fıstıklarını ince ince doğrayıp yerleştirin, avuç içinizle yavaşça bastırın. Kurabiyeleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine koyun. Afiyet olsunnnn. :)

5. Vegan Kurabiye

5. Vegan Kurabiye

Yılbaşında vegan kurabiye tarifi arayanları da tabii ki unutmadık. İşte yağsız, meyvesiz ve yumurtasız kurabiye tarifi.

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 4 yemek kaşığı badem sütü

  • 1 bardak badem unu

  • 1 bardak hindistancevizi unu

  • 1 yemek kaşığı stevya 

  • 2 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

  • 1 damla vanilya ekstraktı

Yapılışı:

1. Bardaklar çay bardağı ölçüsündedir. Tüm malzemeleri karıştırın ve bir dondurma kaşığı ile kağıdınıza alın. Kurabiyeleri 15 dakika pişirin.

2. Dilerseniz üstüne fıstık ezmesi veya çikolata ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun! :)

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6. Yaban Mersinli Kurabiyeler

6. Yaban Mersinli Kurabiyeler

Sulu yaban mersini ile yapılan bu ev yapımı kurabiyeler, lezzetli meyve tatları ve canlı mor rengiyle hem göze hem damağınıza hitap ediyor!

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 11 dakika

Pişirme Derecesi: 150°

Malzemeler

  • 80 gr yaban mersini dondurulmuş

  • 150 gr un

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 2 tutam tuz

  • 60 gr şeker

  • 80 gr tereyağı

  • 80 gr beyaz çikolata

  • 20 gr file badem

Yapılışı:

1. Yaban mersinleri, bir kasenin üzerine yerleştirilmiş bir elek içinde oda sıcaklığında 1 saat veya yumuşayana kadar buzunu çözdürün. 

2.Küçük bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Tereyağını şekerle hafif ve kabarık olana kadar çırpın. Yaban mersinleri ekleyin ve karışımın her yeri eşit şekilde mor olana kadar karıştırın. Un karışımını azar azar ilave edin. Beyaz çikolata parçalarını ekleyip üzerini örtün. 

3.Hamuru yaklaşık 2 cm kalınlığında ve 4 cm genişliğinde 12 eşit disk şeklinde şekillendirin. Her kurabiyenin altını badem tanelerine batırın. Kurabiyeleri Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin. Philips sıcaklığını ve hava hızını kendisini ayarlar. Tadını çıkarın.

7. Ghraybeh Kurabiyeleri

7. Ghraybeh Kurabiyeleri

Sadece 4 malzeme ile hazırlayabileceğiniz bu tarifin lezzetine bayılacaksınız. 

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 150°

Malzemeler

  • 60 gr pudra şekeri

  • 125 gr yumuşatılmış tereyağ

  • 250 gr buğday unu

  • 32 fındık

Yapılışı:

1.Yumuşatılmış tereyağı ve toz şekeri elle karıştırın. Tereyağı-şeker karışımına un ekleyin ve iyice karıştırın. 

2. Elleriniz ile hamurdan bir top oluşturun. Hamur çok kuru, kırışık ve yeterince yapışkan görünmüyorsa az miktarda süt ilave edebilirsiniz. 

3. Hamuru hafifçe yoğurun. Topları ellerinizle düzleştirin ve her kurabiyenin üzerine bir fındık ekleyin. 

4.Kurabiyeleri Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin ve belirtilen sıcaklık ve saatte pişirin.

8. Dev Fıstık Ezmeli Kurabiye

8. Dev Fıstık Ezmeli Kurabiye

Bu kocaman kurabiye tam olarak sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz büyüklükte! Sadece birkaç malzeme ile müthiş bir ikram ortaya çıkıyor. 

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 190°

Malzemeler

  • 2 yumurta

  • 100 gr yulaf ezmesi

  • 2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

  • 150 gr fıstık ezmesi 

Yapılışı: 

1. Tüm malzemeleri bir kapta birleştirin. Homojen olana kadar karıştırın ve 5 dakika kadar dinlendirin. 

2. Çalışma yüzeyine biraz yulaf ezmesi serpin, ellerinizi hafifçe ıslatın ve bu karışıma yaklaşık 16 cm çapında ve 1,5 cm kalınlığında bir kurabiye şekli verin. 

3. Hazırladığınız dev kurabiyeyi dikkatlice Philips Airfryer 7000 XXL'a ekleyin ve belirtilen şekilde pişirin. 

Ya da dilerseniz Philips'in otomatik pişirme programları sayesinde en iyi sonuçlar için rehberlik alabilirsiniz. Kurabiyenizin yanmasından korkmayın çünkü pişirme süresini kendisi ayarlayabiliyor! Afiyet olsun.

9. Kurabiye Muffin

9. Kurabiye Muffin

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler

  • 200 gr un

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu 

  • 1 tutam tuz

  • 100 gr esmer şeker

  • 2 yumurta

  • 70 gr erimiş tereyağı

  • 50 gr damla çikolata

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri bir kaseye ekleyin ve homojen bir şekilde birleşene kadar iyice karıştırın. Hazırlanan kurabiye hamurunu önceden yağlanmış muffin kaplarına bir kepçe yardımıyla eşit şekilde paylaştırın.

2. Muffin kaplarını Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin. Piştikten sonra muffinleri afiyetle yiyin.

10. Doğal Şekerlerin Kullanıldığı Bademli Yulaflı Kurabiye

10. Doğal Şekerlerin Kullanıldığı Bademli Yulaflı Kurabiye

Çıtır çıtır ve doğal bir tada sahip kurabiyeleri pişirmek artık çok kolay!

Hazırlanma Süresi: 6 dakika

Pişirme Süresi: 16 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 40 gr margarin

  • 110 gr yulaf ezmesi

  • 50 gr file badem

  • 50 gr yaban mersini

  • 60 gr elma sosu

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Bitki bazlı margarini sıcağa dayanaklı bir tabağa veya muffin kabına koyun ve Philips Airfryde 3 dakika pişirin. 

2. Yulaf ezmesini badem parçacıklarıyla karıştırın Yaban mersini, elma sosu, eritilmiş margarin ve tuzu ekleyip birlikte karıştırın. Hamurdan yedi tane kurabiye oluşturun.

3. Izgara tavasını Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin ve belirtilen derecede pişirin. Kurabiyeleri soğumaya bırakın, daha çıtır olacaktır. :)

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