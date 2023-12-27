Sevdiklerinizle 2023’ü Lezzetli Bir Şekilde Geride Bırakın: Yılbaşında Hazırlayabileceğiniz 10 Kurabiye Tarifi

Yılbaşında sevdiklerinizle birlikte farklı bir kurabiye denemek isterseniz bu tarif tam size göre.

Hazırlanma Süresi: 45 dakika

Pişirme Süresi: 6 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

100 gr yumuşatılmış tereyağı

80 gr pudra şekeri

1 çay kaşığı vanilya ekstraktı

1 küçük boy yumurta

180 gr un

1 çay kaşığı toz zencefil

2 tutam tuz

12 akide şekeri

Yapılışı:

1. Tereyağını el mikseri veya standlı mikser kullanarak çırpın. Şekeri ve vanilya ekstraktını ekleyip hafif ve kabarık olana kadar çırpın. Yumrutayı ekleyin. Un, zencefilli baharat karışımı ve tuzu ekleyip 2 dakika daha veya pürüzsüz olana kadar karıştırmaya devam edin.

2. Hamuru yaklaşık 5 mm kalınlığında açın. Buzdolabına alın ve sertleşene kadar yaklaşık 30 dakika soğumaya bırakın.

3. Sert şekeri renklerine göre ayırın ve her birini ayrı buzdolabı poşetlerine koyun. İri taneli kum gibi bir hal alana kadar şekerleri ezin. Kurabiye kalıbı ile istediğiniz şekli verin.

4. Küçük bir kalıp kullanarak ortalarından delik açın. Hazırladığınız kurabiyeleri Philips Airfryer 7000 XXL'a alın ve ortalarına birer kaşık ezilmiş şeker koyun. 160 derecede 6 dakika pişirin, afiyet olsun.