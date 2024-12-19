Sevdiklerinize Tatlı Bir Hediye: Yaratıcılığınızla Süsleyebileceğiniz Bir Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi Veriyoruz!
Sevdiklerinize Tatlı Bir Hediye: Yaratıcılığınızla Süsleyebileceğiniz Bir Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi Veriyoruz!
Yeni yıl, sevdiklerimize tatlı sürprizler yapma zamanı! 🎉🌟 Yılbaşı sofralarınıza renk katacak, hem şık hem de nefis kurabiyeler hazırlamak çok eğlenceli olacak. Hayal gücünüzle süsleyebileceğiniz bu kurabiyeler, hem gözlerinizi hem de damak tadınızı şenlendirecek! Hadi, mutfağa girin ve 2025'i tatlı bir başlangıçla karşılayın!
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İlk olarak kurabiye hamurunu yaparak başlıyoruz!
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Adım adım yeni yıl büyüsü!
Soğuyan hamuru buzdolabından çıkarıp şekillendirmeye başlayabiliriz.
Şimdi sırada, o harika kurabiyelerimizi pişirmek var!
Son adım süslemeler...
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Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra en eğlenceli kısma geldik!
Işıltılı çam ağacı kurabiyeleri...
Zarif kar tanesi tasarımı...
Şirin Noel Baba şapkaları...
Renkli şeker çubukları...
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İşte birbirinden güzel süslenmiş yılbaşı kurabiyelerin!
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