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Sevdiklerinize Tatlı Bir Hediye: Yaratıcılığınızla Süsleyebileceğiniz Bir Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi Veriyoruz!

etiket Sevdiklerinize Tatlı Bir Hediye: Yaratıcılığınızla Süsleyebileceğiniz Bir Yılbaşı Kurabiyesi Tarifi Veriyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.12.2024 - 19:01

Yeni yıl, sevdiklerimize tatlı sürprizler yapma zamanı! 🎉🌟 Yılbaşı sofralarınıza renk katacak, hem şık hem de nefis kurabiyeler hazırlamak çok eğlenceli olacak. Hayal gücünüzle süsleyebileceğiniz bu kurabiyeler, hem gözlerinizi hem de damak tadınızı şenlendirecek! Hadi, mutfağa girin ve 2025'i tatlı bir başlangıçla karşılayın!

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İlk olarak kurabiye hamurunu yaparak başlıyoruz!

İşte kurabiye hamurunun sırları:

  • 150 gram tereyağı (oda sıcaklığında, daha kolay karışması için)

  • 1 su bardağı pudra şekeri (daha pürüzsüz bir hamur için granül şeker yerine pudra şekeri öneriyoruz)

  • 1 adet yumurta (orta boy)

  • 2,5 su bardağı un (elenmiş olması önemli, hamurun dokusunu hafifletir)

  • 1 çay kaşığı vanilin (isteğe bağlı olarak vanilya çubuğu da kullanabilirsiniz)

  • 1 çay kaşığı tarçın (yeni yıl havasını yakalamak için olmazsa olmaz)

Adım adım yeni yıl büyüsü!

1. Öncelikle tereyağını ve pudra şekerini bir karıştırma kabına alın.

2. Mikser yardımıyla bu iki malzemeyi krema kıvamına gelene kadar çırpın.

3. Ardından yumurtayı ekleyip karışıma iyice yedirin. Ayrı bir kapta unu, vanilini ve tarçını karıştırın.

4. Bu kuru karışımı yavaş yavaş sıvı malzemelere ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.

5. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

6. Bu aşama hamurun kolay şekil almasını sağlayacak ve pişirme sırasında kurabiyelerin yayılmasını önleyecek.

Soğuyan hamuru buzdolabından çıkarıp şekillendirmeye başlayabiliriz.

1. Hamuru dolaptan çıkarıp unlanmış bir tezgaha alın.

2. Merdane yardımıyla yaklaşık yarım santimetre kalınlığında açın. 

3. Yılbaşı temalı kurabiye kalıplarıyla (çam ağacı, kar tanesi, yıldız gibi) şekiller çıkarın. 

4. Eğer kalıbınız yoksa, küçük bardak ağızları veya el yapımı karton şablonlar da iş görebilir.

Şimdi sırada, o harika kurabiyelerimizi pişirmek var!

Şimdi sırada, o harika kurabiyelerimizi pişirmek var!

Philips Çift Hazneli Airfryer'ınızı 180 dereceye ayarlayın. Kurabiyelerinizi dikkatlice Airfryer haznesine yerleştirin. Sepeti fazla doldurmamaya özen gösterin, çünkü kurabiyeler pişerken biraz genişleyecek. Kurabiyeleri 180 derecede 6-8 dakika pişirin. 6. dakikadan sonra kurabiyeleri kontrol edin. Kenarları altın rengi alana kadar pişirmeye devam edin.

Son adım süslemeler...

Son adım süslemeler...

Kurabiyelerinizi kişiselleştirmek ve adeta birer sanat eserine dönüştürmek için ihtiyacınız olan malzemeler:

  • Royal icing (evde hazırlayabilir ya da hazır olarak alabilirsiniz)

  • Renkli şekerlemeler (yıldız, kalp veya boncuk şeklindeki yenilebilir süslemelerden seçebilirsiniz)

  • Gıda boyaları (yılbaşı ruhu için özellikle kırmızı, yeşil ve beyaz önerilir)

  • Kürdan (ince detaylar için harika bir araç!)

  • Sıkma poşeti (icing’i düzgün bir şekilde uygulamanızı sağlar)

  • Yenilebilir simler ve pullar (kurabiyelerinizi parıldayan bir sanat eserine dönüştürmek için)

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Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra en eğlenceli kısma geldik!

İşte burada devreye hayal gücünüz giriyor. Royal icing’i beyaz olarak bırakabilir ya da gıda boyalarıyla renklendirebilirsiniz.

Işıltılı çam ağacı kurabiyeleri...

Işıltılı çam ağacı kurabiyeleri...

Çam ağacı kurabiyelerini yeşil icing ile kaplayın ve minik boncuklarla süsleyerek ışıklar ekleyin.

Zarif kar tanesi tasarımı...

Zarif kar tanesi tasarımı...

Kar tanesi şeklindeki kurabiyelere beyaz icing ile ince çizgiler çekerek zarif desenler yapabilirsiniz.

Şirin Noel Baba şapkaları...

Şirin Noel Baba şapkaları...

Noel Baba şapkası şeklinde bir kurabiye yaptıysanız kırmızı icing ile şapkanın ana kısmını, beyaz icing ile ponpon ve kenar detaylarını süsleyin. Beyaz bölgelere hafif sim serpiştirerek Noel Baba’nın şapkasına parlaklık kazandırabilirsiniz.

Renkli şeker çubukları...

Renkli şeker çubukları...

Şeker çubuğu (candy cane) şeklindeki kurabiyenizi beyaz icing ile kaplayın. nce bir sıkma poşetiyle kırmızı icing kullanarak eğimli çizgiler yapın. Yenilebilir parlaklık katmak için üzerine şeker kırıntıları serpiştirin.

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İşte birbirinden güzel süslenmiş yılbaşı kurabiyelerin!

İşte birbirinden güzel süslenmiş yılbaşı kurabiyelerin!

Bu kurabiyelerden ilham alarak siz de kendi tasarımlarınızı yaratabilirsiniz. Yaratıcılığınızı sergilemek için mükemmel bir fırsat!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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