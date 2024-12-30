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Sevdiğin Tatlara Göre Sana Özel Bir Airfryer Tarifi Veriyoruz!

etiket Sevdiğin Tatlara Göre Sana Özel Bir Airfryer Tarifi Veriyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 19:01

Daha önce hiç airfryer tarifi denemediysen bu testin sonucunda sana en uygun tarifi buluyoruz! Hemen testi çöz ve Philips Çift Hazneli Airfryer'da yapabileceğin o nefis tarif hangisi öğren! 👇

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1. İlk olarak, dünya mutfağından bir lezzet seçerek başlayalım. 👇

2. Şimdi de en sevdiğin tatlıyı seç bakalım. 👇

3. Önemli misafirlerin gelecek, nasıl bir menü hazırlardın?

4. Sabah kahvaltısında olmazsa olmaz dediğin şey hangisi?

5. Peki, yemeklerini hangi masada sunmak isterdin?

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6. Söyle bakalım, gün içinde en çok tükettiğin içecek hangisi?

7. Peki ufak bir kaçamak yapmak istediğinde hangi atıştırmalığı seçersin?

8. Son olarak, senin için yapması en zor tarif hangisi?

Tavuklu Sebze Şöleni & Çikolatalı Kek

Tavuklu Sebze Şöleni & Çikolatalı Kek

Tavuklu Sebze Şöleni 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20-25 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler

  • 2 parça tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

  • 1 adet havuç (dilimlenmiş)

  • 1 adet kabak (dilimlenmiş)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Bir tutam tuz ve karabiber

Hazırlanışı: 

1. Tavukları ve sebzeleri küp küp doğrayın.

2. Tüm malzemeleri zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin.

3. 180 derecede 20-25 dakika pişirin.

Çikolatalı Kek

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10-12 dakika

Pişirme derecesi: 160°C

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı şeker

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

Hazırlanışı:

1. İlk olarak yumurta ve şekeri iyice çırpın.

2. Kalan malzemeleri de ekleyip karıştırarak akışkan bir kek hamuru hazırlayın.

3. Hamuru uygun bir kaba dökerek Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirin.

4. 160 derecede 10-12 dakika pişirin.

Baharatlı Patates Cipsi & Peynirli Milföy

Baharatlı Patates Cipsi & Peynirli Milföy

Baharatlı Patates Cipsi

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler

  • 2 adet patates (ince dilimlenmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1/2 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

1. Dilimlenmiş patatesleri zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin. 200 derecede 15 dakika pişirin.

Peynirli Milföy

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12-15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 4 adet milföy hamuru

  • 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 çay bardağı beyaz peynir (ufalanmış)

  • 1 tatlı kaşığı maydanoz (kıyılmış)

Hazırlanışı:

1. Peynirleri ve maydanozu karıştırarak iç harcı hazırlayın.

2. Milföy hamurunu ortadan ikiye katlayıp içine harcı koyun ve kenarlarını kapatın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirerek 180 derecede 12-15 dakika pişirin.

Fırında Somon & Sebzeli Bulgur Pilavı

Fırında Somon & Sebzeli Bulgur Pilavı

Fırında Somon 

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12-15 dakika

Pişirme derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 2 dilim somon fileto

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Bir tutam tuz ve karabiber

  • 1 dilim limon (servis için)

Hazırlanışı:

1. Somonları zeytinyağı ve baharatlarla iyice harmanlayın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirin.

2. 200 derecede 12-15 dakika pişirin.

Sebzeli Bulgur Pilavı

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 su bardağı bulgur

  • 1 su bardağı sıcak su

  • 1 adet kırmızı biber (doğranmış)

  • 1 adet kabak (küçük küpler halinde doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • Bir tutam tuz

Hazırlanışı:

1. Bulguru sıcak suyla ıslatıp biraz bekletin.

2. Sebzeleri zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayıp Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine alın.

3. 180 derecede 12 dakika sebzeleri pişirin ve sonrasında bulgurla karıştırın.

Izgara Köfte & Karışık Sebze

Izgara Köfte & Karışık Sebze

Izgara Köfte 

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10-12 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece 

Malzemeler:

  • 250 gram kıyma

  • 1/2 çay bardağı galeta unu

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

1. Tüm malzemeleri karıştırarak köfte harcını hazırlayın ve küçük toplar halinde şekillendirin.

2. Köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirin.

3. 200 derecede 10-12 dakika pişirin.

Karışık Sebze 

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 1 adet patlıcan (dilimlenmiş)

  • 1 adet kabak (dilimlenmiş)

  • 1 adet domates (dilimlenmiş)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Bir tutam tuz

Hazırlanışı: 

1. Sebzeleri dilimleyip zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın.

2. Sebzeleri üst üste dizerek Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesinde 180 derecede 10 dakika pişirin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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