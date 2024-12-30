Sevdiğin Tatlara Göre Sana Özel Bir Airfryer Tarifi Veriyoruz!
Sevdiğin Tatlara Göre Sana Özel Bir Airfryer Tarifi Veriyoruz!
Daha önce hiç airfryer tarifi denemediysen bu testin sonucunda sana en uygun tarifi buluyoruz! Hemen testi çöz ve Philips Çift Hazneli Airfryer'da yapabileceğin o nefis tarif hangisi öğren! 👇
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1. İlk olarak, dünya mutfağından bir lezzet seçerek başlayalım. 👇
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2. Şimdi de en sevdiğin tatlıyı seç bakalım. 👇
3. Önemli misafirlerin gelecek, nasıl bir menü hazırlardın?
4. Sabah kahvaltısında olmazsa olmaz dediğin şey hangisi?
5. Peki, yemeklerini hangi masada sunmak isterdin?
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6. Söyle bakalım, gün içinde en çok tükettiğin içecek hangisi?
7. Peki ufak bir kaçamak yapmak istediğinde hangi atıştırmalığı seçersin?
8. Son olarak, senin için yapması en zor tarif hangisi?
Tavuklu Sebze Şöleni & Çikolatalı Kek
Baharatlı Patates Cipsi & Peynirli Milföy
Fırında Somon & Sebzeli Bulgur Pilavı
Izgara Köfte & Karışık Sebze
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