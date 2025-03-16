onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sevdiğin Karakterin Ölümünü Gözyaşlarıyla İzlerken Sana Eşlik Edecek 18 Şarkı

etiket Sevdiğin Karakterin Ölümünü Gözyaşlarıyla İzlerken Sana Eşlik Edecek 18 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 23:17

Sevdiğimiz karakterin ölümünü izlemek, gerçekten Allah kimsenin başına vermesin denecek türde bir acı! Sevdiğimiz karakterin, bize binlerce duyguyu yaşatan kahramanın son anlarını izlerken içimiz parçalanır. Ekranın başında gözler dolarken, boğaza oturan o yumru eşliğinde sahnede çalan şarkıları dinlemek ömür boyu hafızada kalıcı olur!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. As the World Caves In

2. If By Chance

3. All I Want

4. I Found

5. Wait

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Are You With Me

7. To Build A Home

8. Hold On

9. Arcade

10. Hearing

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Bruises

12. The One That Got Away

13. Strange

14. Gilded Lily

15. Love in the Dark

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16. Fine Line

17. Euphor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın