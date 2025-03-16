Sevdiğin Karakterin Ölümünü Gözyaşlarıyla İzlerken Sana Eşlik Edecek 18 Şarkı

Sevdiğimiz karakterin ölümünü izlemek, gerçekten Allah kimsenin başına vermesin denecek türde bir acı! Sevdiğimiz karakterin, bize binlerce duyguyu yaşatan kahramanın son anlarını izlerken içimiz parçalanır. Ekranın başında gözler dolarken, boğaza oturan o yumru eşliğinde sahnede çalan şarkıları dinlemek ömür boyu hafızada kalıcı olur!