Sevdiğin Karakterin Ölümünü Gözyaşlarıyla İzlerken Sana Eşlik Edecek 18 Şarkı
Sevdiğin Karakterin Ölümünü Gözyaşlarıyla İzlerken Sana Eşlik Edecek 18 Şarkı
Sevdiğimiz karakterin ölümünü izlemek, gerçekten Allah kimsenin başına vermesin denecek türde bir acı! Sevdiğimiz karakterin, bize binlerce duyguyu yaşatan kahramanın son anlarını izlerken içimiz parçalanır. Ekranın başında gözler dolarken, boğaza oturan o yumru eşliğinde sahnede çalan şarkıları dinlemek ömür boyu hafızada kalıcı olur!
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1. As the World Caves In
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2. If By Chance
3. All I Want
4. I Found
5. Wait
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6. Are You With Me
7. To Build A Home
8. Hold On
9. Arcade
10. Hearing
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11. Bruises
12. The One That Got Away
13. Strange
14. Gilded Lily
15. Love in the Dark
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16. Fine Line
17. Euphor
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