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Sessiz Fırtına Gibi: Gizli Depresyon Belirtilerini Keşfedip Kendinizi Daha İyi Tanımanızı Sağlayacak 12 Şey

etiket Sessiz Fırtına Gibi: Gizli Depresyon Belirtilerini Keşfedip Kendinizi Daha İyi Tanımanızı Sağlayacak 12 Şey

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 18:01

Hayatta bazen her şey dışarıdan normal görünse de içimizde fırtınalar kopabilir. Gizli depresyon da tam olarak böyle bir durum; dışarıdan belli olmayan ama içten içe yoran bir mücadele. İşte gizli depresyonun bazı belirtilerini fark edip kendinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olabilecek 12 madde.

Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. Her an koşturuyor olsanız bile içinizde bir boşluk hissediyor olabilirsiniz.

Çoğu zaman çok aktif olmak içteki boşluğu kapatmaya çalışmanın bir yolu olabilir. Sürekli bir şeylerle meşgulken aslında içten içe kendinizi yorgun ve boş hissediyor musunuz? Bu gizli depresyonun yaygın belirtilerinden biri olabilir. Bazen durup nefes almak ve gerçekten nasıl hissettiğinizi düşünmek iyi gelebilir.

2. Uyku alışkanlıklarınızdaki küçük değişimler büyük ipuçları verebilir.

Sabahlara kadar uyuyamıyor ya da sürekli uyuma isteği içinde misiniz? Gizli depresyon uyku düzeninizi fark ettirmeden etkileyebilir. Geceleri yatakta dönüp durmak veya uyanmak istememek aslında ruh halinizin size sinyal verdiğini gösterebilir. Uyku problemleri yaşadığınızda bir uzmana danışarak durumunuzu değerlendirmenizde fayda var.

3. Dışarıdan güçlü görünmek içsel savaşınızı gizlemenize neden olabilir.

Her şey yolunda gibi gözükse de içten içe tükenmiş hissediyor musunuz? Gizli depresyon yaşayan birçok kişi dışarıdan güçlü görünürken aslında çok zor bir içsel savaş verir. Kendinizi sürekli güçlü olmaya zorlamak yerine bazen hissettiklerinizi kabul etmek ve konuşmak iyileştirici olabilir.

4. Eskiden keyif aldığınız şeyler artık sizi mutlu etmiyor mu?

Eskiden keyif aldığınız şeyler artık sizi mutlu etmiyor mu? Film izlemek, kitap okumak ya da hobilerinizle uğraşmak artık size zevk vermiyorsa bu gizli depresyonun işareti olabilir. Bunu fark ettiğinizde kendinize küçük molalar vererek yeni ilgi alanları keşfetmeye çalışmak iyi bir adım olabilir.

5. Sosyal ortamlarda kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz.

Kalabalıklar arasında kendinizi yalnız hissettiğiniz oluyor mu? Gizli depresyon, sizi sosyal ortamlardan uzaklaştırmak isteyebilir. Yakın arkadaşlarınızla bile bir araya gelmek istemeyebilirsiniz. Böyle anlarda hislerinizi paylaşmak, başkalarıyla bağlantıda kalmak önemli bir adımdır.

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6. Kendinizi sürekli eleştiriyor musunuz?

Kendi kendinize çok mu sert davranıyorsunuz? Gizli depresyon yaşayanlar başkalarının fark etmediği kadar kendilerini eleştirebilirler. Küçük hatalar için bile kendinizi suçlamak özgüveninizi zedeleyebilir. Unutmayın herkes hata yapabilir ve bu hayatın bir parçasıdır. Kendinize biraz daha anlayışlı davranmak ruh halinize iyi gelebilir.

7. Açıklanamayan fiziksel ağrılar ruh halinizin habercisi olabilir.

Bedeninizde açıklanamayan ağrılar mı hissediyorsunuz? Baş, sırt veya kas ağrıları gibi fiziksel şikayetler duygusal bir yükün işareti olabilir. Bazen depresyonun fiziksel belirtileri göz ardı edilebilir bu yüzden bu tür şikayetler yaşadığınızda bir doktora başvurmak iyi olacaktır.

8. Gülümsemeniz içten mi?

Gizli depresyon yaşayanlar etraflarındaki insanlara mutlu görünebilir hatta çoğu zaman gülebilirler. Ama o gülüşler bazen sahte olabilir. Eğer kendinizi sık sık 'her şey yolunda' derken buluyorsanız belki de içten içe yardım çağrısında bulunuyorsunuzdur.

9. Karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz.

Basit kararlar bile çok zorlayıcı mı geliyor? Ne yemek yiyeceğinize karar verememek bile bazen zihinsel bir yorgunluğun işareti olabilir. Gizli depresyon, zihinsel netliği etkileyebilir ve sizi kararsız bırakabilir. Böyle anlarda kendinize zaman tanımak ve destek almak önemli olabilir.

10. Sürekli endişe içinde olmak gizli depresyonun bir belirtisi olabilir.

Kendinizi sürekli bir endişe içinde buluyor musunuz? Gizli depresyon, insanı bitmek bilmeyen bir endişe haliyle sarabilir. Gelecekle ilgili düşünceler sizi kaygılandırıyorsa bu durumu hafifletmek için nefes egzersizleri yapabilir ya da bir uzmandan destek alabilirsiniz.

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11. İştahınızdaki değişiklikler ruh halinizin yansıması olabilir.

Yemekle ilişkiniz nasıl? Gizli depresyon, iştahınızı da etkileyebilir. Normalden fazla yemek yemek ya da tam tersi iştahınızı tamamen kaybetmek de bir belirti olabilir. Bu değişiklikleri fark ettiğinizde bir uzmana başvurmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.

12. İçten içe yardım istemek cesur bir adım atmak demektir.

Birçok insan gizli depresyon yaşarken yardım istemekten çekinir. Çünkü her şeyin yolunda görünmesini isterler. Ama aslında içinizde bir yerlerde yardım çağrısı yapıyorsunuz. Unutmayın yardım istemek bir zayıflık değil aksine güçlü olmanın bir göstergesidir. Alanında uzman birinden destek almak kendinizi çok daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

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