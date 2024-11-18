Sessiz Fırtına Gibi: Gizli Depresyon Belirtilerini Keşfedip Kendinizi Daha İyi Tanımanızı Sağlayacak 12 Şey
Sessiz Fırtına Gibi: Gizli Depresyon Belirtilerini Keşfedip Kendinizi Daha İyi Tanımanızı Sağlayacak 12 Şey
Hayatta bazen her şey dışarıdan normal görünse de içimizde fırtınalar kopabilir. Gizli depresyon da tam olarak böyle bir durum; dışarıdan belli olmayan ama içten içe yoran bir mücadele. İşte gizli depresyonun bazı belirtilerini fark edip kendinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olabilecek 12 madde.
Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. Her an koşturuyor olsanız bile içinizde bir boşluk hissediyor olabilirsiniz.
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2. Uyku alışkanlıklarınızdaki küçük değişimler büyük ipuçları verebilir.
3. Dışarıdan güçlü görünmek içsel savaşınızı gizlemenize neden olabilir.
4. Eskiden keyif aldığınız şeyler artık sizi mutlu etmiyor mu?
5. Sosyal ortamlarda kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz.
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6. Kendinizi sürekli eleştiriyor musunuz?
7. Açıklanamayan fiziksel ağrılar ruh halinizin habercisi olabilir.
8. Gülümsemeniz içten mi?
9. Karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz.
10. Sürekli endişe içinde olmak gizli depresyonun bir belirtisi olabilir.
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