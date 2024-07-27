Şeriat Savunucusu Asrın Tok’a Alevilere Hakaret Davası: Alevilik İçin İslam Fitnesi Demişti
Şeriat Savunucusu Asrın Tok’a Alevilere Hakaret Davası: Alevilik İçin İslam Fitnesi Demişti
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Asrın Tok isimli kişi, Aşure Günü üzerinden Alevilikle ilgili tepki çeken açıklamalar yapmıştı.
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Gerçek Gündem’den Eda Narin’in haberine göre; "Bunlar Allah düşmanıdır, aleviler gibi büyük bir İslam fitnesini de bu yüzden köpek gibi desteklerler. Aşure alevilere özgü değil ancak bağdaştırılıyor, o bile yeter." ifadelerini kullandı.
Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği, tepki çeken Asrın Tok açıklamaları sonrasıda harekete geçerek suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu için verilen dilekçede, "Alevi inancını 'islam fitnesi' diye tanımlamak bununla da kalmayıp 'Köpek gibi desteklerler' demek ile Alevileri hayvanlara benzetmenin TCK 216'da düzenlenen aşağılama suçunu oluşturduğu tartışmasızdır.” ifadeleri yer aldı.
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akp saray şaklabanı bu, başına kimse dava açamaz ve cezada almaz.
Akp bu sosyal medya için neden en şapşal olanları seçiyo acaba
Bu mal büyük ihtimalle sadece AKP iktidarı gördü ömrü boyunca.
Sen onu halt etmişsin. Alevi değilim ama hakaret edemezsin