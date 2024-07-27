Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Şeriat Savunucusu Asrın Tok’a Alevilere Hakaret Davası: Alevilik İçin İslam Fitnesi Demişti

Şeriat Savunucusu Asrın Tok’a Alevilere Hakaret Davası: Alevilik İçin İslam Fitnesi Demişti

Alevi
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.07.2024 - 12:43

Son olarak Diamond Tema ile çıktığı YouTube yayınında şeriatı savunan Asrın Tok, Alevilik ile ilgili paylaşımları nedeniyle tepki çekti. Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği, Tok hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Asrın Tok isimli kişi, Aşure Günü üzerinden Alevilikle ilgili tepki çeken açıklamalar yapmıştı.

Asrın Tok isimli kişi, Aşure Günü üzerinden Alevilikle ilgili tepki çeken açıklamalar yapmıştı.

Gerçek Gündem’den Eda Narin’in haberine göre; "Bunlar Allah düşmanıdır, aleviler gibi büyük bir İslam fitnesini de bu yüzden köpek gibi desteklerler. Aşure alevilere özgü değil ancak bağdaştırılıyor, o bile yeter." ifadelerini kullandı.

Gerçek Gündem’den Eda Narin’in haberine göre; "Bunlar Allah düşmanıdır, aleviler gibi büyük bir İslam fitnesini de bu yüzden köpek gibi desteklerler. Aşure alevilere özgü değil ancak bağdaştırılıyor, o bile yeter." ifadelerini kullandı.

Kaynak

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği, tepki çeken Asrın Tok açıklamaları sonrasıda harekete geçerek suç duyurusunda bulundu.

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği, tepki çeken Asrın Tok açıklamaları sonrasıda harekete geçerek suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu için verilen dilekçede, "Alevi inancını 'islam fitnesi' diye tanımlamak bununla da kalmayıp 'Köpek gibi desteklerler' demek ile Alevileri hayvanlara benzetmenin TCK 216'da düzenlenen aşağılama suçunu oluşturduğu tartışmasızdır.” ifadeleri yer aldı.

Suç duyurusu için verilen dilekçede, "Alevi inancını 'islam fitnesi' diye tanımlamak bununla da kalmayıp 'Köpek gibi desteklerler' demek ile Alevileri hayvanlara benzetmenin TCK 216'da düzenlenen aşağılama suçunu oluşturduğu tartışmasızdır.” ifadeleri yer aldı.

Bu haber de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
35
9
3
2
2
2
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
elissa el nur khoury

akp saray şaklabanı bu, başına kimse dava açamaz ve cezada almaz.

Rick

Akp bu sosyal medya için neden en şapşal olanları seçiyo acaba

Naci Kir

Bu mal büyük ihtimalle sadece AKP iktidarı gördü ömrü boyunca.

EKREM BERKOL

Sen onu halt etmişsin. Alevi değilim ama hakaret edemezsin