Sercan Sayal Kimdir, Neden Aranıyordu? Yunanistan'dan Türkiye'ye Getirilen İsim Hakkında Bilinenler

Sercan Sayal'ın adı son iki yılda İzmir'deki birkaç operasyonla birlikte anıldı. Basındaki haberlere göre Haziran 2024'te İzmir'in Aliağa, Gaziemir, Güzelbahçe ve Bornova ilçelerinde düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı, 13 kişi tutuklandı. Soruşturmada iş yerlerinden haraç istendiği ve ödemeyenlere silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Sercan Sayal'ın o dönemde yurt dışında olduğu belirtildi.

Aralık 2025'te ve 2026 yılının yaz aylarında İzmir'de yapılan operasyonlarda ise sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı ve yeni üye bulmaya çalıştığı öne sürülen kişiler gözaltına alındı. Yetkililer, 'yeni nesil suç örgütleri'nin özellikle çocukları ve gençleri hedef aldığını, sosyal medyanın da bu amaçla kullanıldığını belirtiyor.