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Sercan Sayal Kimdir, Neden Aranıyordu? Yunanistan'dan Türkiye'ye Getirilen İsim Hakkında Bilinenler

Sercan Sayal Kimdir, Neden Aranıyordu? Yunanistan'dan Türkiye'ye Getirilen İsim Hakkında Bilinenler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 14:32
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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal'ın Yunanistan'da yakalandığını ve Türkiye'ye getirildiğini 12 Kasım 2026'da duyurdu. Bakanlık, Sercan Sayal'ı 'yeni nesil organize suç örgütü elebaşı' olarak tanımladı ve hakkında 116 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğunu açıkladı. Duyurunun ardından 'Sercan Sayal kimdir, neden aranıyordu?' soruları gündeme geldi. Sercan Sayal hakkında bilinenleri ve Bakanlığın açıklamasında yer alan bilgileri derledik.

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Sercan Sayal'ın Türkiye'ye getirildiğini İçişleri Bakanlığı duyurdu.

Sercan Sayal'ın Türkiye'ye getirildiğini İçişleri Bakanlığı duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre çalışmayı Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı ile birlikte yürüttü. Görsel temsilîdir.

Sercan Sayal Kimdir?

Sercan Sayal Kimdir?

Sercan Sayal, İzmir merkezli organize suç soruşturmalarında adı geçen ve İçişleri Bakanlığı'nın 'yeni nesil organize suç örgütü elebaşı' olarak nitelendirdiği bir isim. Basında 'Glock' lakabıyla anılıyor. Sercan Sayal hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı ve uluslararası düzeyde aranıyordu.

Sercan Sayal'ın kaç yaşında ve nereli olduğuna dair resmî bir bilgi paylaşılmadı. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, Bakanlık açıklamaları ve soruşturma haberleriyle sınırlı.

Sercan Sayal Neden Aranıyordu?

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Sercan Sayal; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlamalarıyla aranıyordu. Hakkında toplam 116 ayrı aranma kaydı vardı.

Bakanlık ayrıca İzmir'de gerçekleşen 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini Sercan Sayal'ın organize ettiğinin tespit edildiğini öne sürdü. Bu bilgiler Bakanlığın iddiası niteliğinde. Sercan Sayal hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı açıklanmadı, yargı süreci Türkiye'de devam edecek.

Sercan Sayal Nerede, Nasıl Yakalandı?

Bakanlık, Sercan Sayal'ın Yunanistan'da yakalandığını bildirdi. Yakalamanın tarihi ve yeri açıklamada yer almadı. Basına yansıyan haberlerde Sercan Sayal'ın Nisan 2025'te Atina'da kırmızı bülten kapsamında gözaltına alındığı aktarılmıştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuyla ilgili paylaşımında 'Kaçtığınız yer değişir, hesap vereceğiniz yer değişmez' ifadesini kullandı. Mustafa Çiftçi, yılbaşından bu yana 45 ülkeden 805 firarinin Türkiye'ye getirildiğini, bunların 189'unun çete elebaşı ve üyesi olduğunu söyledi.

Sercan Sayal'ın Adı Hangi Soruşturmalarda Geçti?

Sercan Sayal'ın adı son iki yılda İzmir'deki birkaç operasyonla birlikte anıldı. Basındaki haberlere göre Haziran 2024'te İzmir'in Aliağa, Gaziemir, Güzelbahçe ve Bornova ilçelerinde düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı, 13 kişi tutuklandı. Soruşturmada iş yerlerinden haraç istendiği ve ödemeyenlere silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. Sercan Sayal'ın o dönemde yurt dışında olduğu belirtildi.

Aralık 2025'te ve 2026 yılının yaz aylarında İzmir'de yapılan operasyonlarda ise sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı ve yeni üye bulmaya çalıştığı öne sürülen kişiler gözaltına alındı. Yetkililer, 'yeni nesil suç örgütleri'nin özellikle çocukları ve gençleri hedef aldığını, sosyal medyanın da bu amaçla kullanıldığını belirtiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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