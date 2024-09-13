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Serbest Kalan Baba Arif Güran’dan İlk Açıklama: "Nevzat Her Namazda Yanımdaydı"

Serbest Kalan Baba Arif Güran’dan İlk Açıklama: "Nevzat Her Namazda Yanımdaydı"

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.09.2024 - 15:51

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın babası Arif Güran, serbest kaldıktan sonra ilk kez kameraların karşısına çıktı. Mezar başına gelip fotoğraf çektirenlere “fenomen” diyen baba, Narin’in cesedini dere kenarına bırakan Nevzat Bahtiyar hakkında da konuştu.

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Arif Güran, Narin’in cansız bedeninin bulunması sonrasında gözaltına alınmış dün ise savcılıktan serbest kalmıştı.

Arif Güran, Narin’in cansız bedeninin bulunması sonrasında gözaltına alınmış dün ise savcılıktan serbest kalmıştı.

Bugün kameraların karşısına geçen baba Güran; “Nevzat her akşam camide yanımda oturuyordu. İnsanların çirkin yüzü gözükmüyor maalesef. Devlet ne diyorsa ben onlara güveniyorum.”

Bugün kameraların karşısına geçen baba Güran; “Nevzat her akşam camide yanımda oturuyordu. İnsanların çirkin yüzü gözükmüyor maalesef. Devlet ne diyorsa ben onlara güveniyorum.”

Arif Güran, Narin’in mezar başına gelip fotoğraf çektirenlere de tepki gösterdi.

Arif Güran, Narin’in mezar başına gelip fotoğraf çektirenlere de tepki gösterdi.

Baba Arif Güran'ın açıklamaları

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