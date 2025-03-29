Senin Yemek Stiline En Uygun Mutfak Ekipmanını Söylüyoruz!
Senin Yemek Stiline En Uygun Mutfak Ekipmanını Söylüyoruz!
Mutfakta nasılsın? Peki yeme konusunda? Sen bize rutinlerini anlat, biz de mutfakta senin hayatını kolaylaştıracak o ekipmanı söyleyelim. E hazırsan hadi başlıyoruz!
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1. Bir yemek seç, hemen getirelim!
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2. Mutfakta ne kadar vakit geçirmeyi seversin?
3. Hangi yemek tarzı sana daha yakın?
4. Mutfakta en çok hangi kazayı yaşıyorsun?
5. Yemek yapma tarzını nasıl tanımlarsın?
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6. Yemek seçer misin?
7. Açken nasıl hissedersin?
8. Atıştırmalık olarak en çok ne tüketirsin?
Kesinlikle Airfryer!
Kesinlikle mikser!
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Kesinlikle blender!
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